https://sarabic.ae/20240910/أبو-الغيط-لـسبوتنيك-الموقف-الأوروبي-يتغير-تدريجيا-بعد-إدراك-حجم-الجرائم-الإسرائيلية-1092585308.html
أبو الغيط لـ"سبوتنيك": الموقف الأوروبي يتغير تدريجيا بعد إدراك حجم الجرائم الإسرائيلية
أبو الغيط لـ"سبوتنيك": الموقف الأوروبي يتغير تدريجيا بعد إدراك حجم الجرائم الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن بعض المواقف الدولية تغيرت بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T14:41+0000
2024-09-10T14:41+0000
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جاء ذلك ردا على سؤال طرحه مراسل "سبوتنيك" خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.وأردف أبو الغيط: "بشأن حديث جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، عن الإبادة الجماعية، فيمكن القول إن هناك تطورات في المواقف الأوروبية التي تغيرت تدريجيا، خاصة أن بعض المواقف في البداية كانت بمثابة ضوء أخضر لدعم الجرائم الإسرائيلية"، مضيفا: "لكنها أيقنت حجم الجريمة، وبدأت تغير موقفها".ولفت الأمين العام الجامعة العربية إلى أن بوريل تحدث عن اجتماعات على مستويات عدة من أجل مساندة القضية الفلسطينية.واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة" بمشاركة بوريل ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.
https://sarabic.ae/20240910/بوريل-الضفة-الغربية-ستصبح-غزة-الجديدة-في-ظل-بقاء-نتنياهو-1092575420.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار فلسطين اليوم
أبو الغيط لـ"سبوتنيك": الموقف الأوروبي يتغير تدريجيا بعد إدراك حجم الجرائم الإسرائيلية
حصري
أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن بعض المواقف الدولية تغيرت بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
جاء ذلك ردا على سؤال طرحه مراسل "سبوتنيك
" خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.
وأردف أبو الغيط: "بشأن حديث جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، عن الإبادة الجماعية، فيمكن القول إن هناك تطورات في المواقف الأوروبية التي تغيرت تدريجيا، خاصة أن بعض المواقف في البداية كانت بمثابة ضوء أخضر لدعم الجرائم الإسرائيلية"، مضيفا: "لكنها أيقنت حجم الجريمة، وبدأت تغير موقفها".
ولفت الأمين العام الجامعة العربية
إلى أن بوريل تحدث عن اجتماعات على مستويات عدة من أجل مساندة القضية الفلسطينية.
وقال أبو الغيط: "رغم صعوبة الصورة لكن هناك مسعى للتوحيد أو إجماعا دوليا أكبر بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة".
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة" بمشاركة بوريل ووزير الخارجية التركي
هاكان فيدان، واتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.