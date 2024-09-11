https://sarabic.ae/20240911/الهيئة-السعودية-للسياحة-تختتم-لقاء-تعريفيا-عن-منصة-نُسُك-في-روسيا-الاتحادية-1092619775.html

"الهيئة السعودية للسياحة" تختتم لقاء تعريفيا عن منصة "نُسُك" في روسيا الاتحادية

"الهيئة السعودية للسياحة" تختتم لقاء تعريفيا عن منصة "نُسُك" في روسيا الاتحادية

سبوتنيك عربي

نظمت "الهيئة السعودية للسياحة" اليوم الأربعاء، لقاءً تعريفيا موجهًا لقطاع الأعمال عن المنصة الحكومية الموحدة "نُسُك" لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة،... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T16:19+0000

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وذلك برعاية وحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعدد من مسؤولي كلّ من الهيئة السعودية للسياحة والشؤون الدينية الروسية. وشارك في اللقاء التعريفي الخاص الذي عقد في فندق الـ"فور سيزونز" في موسكو، عددًا من ممثلي القطاع الخاص بوكالات السفر والعمرة من البلدين؛ ناقشوا خلاله التحديات، وتنسيق الفرص النوعية بينهم، فضلًا عن التعريف بالخدمات التي يُقدمها شركاء "نُسُك" للمعتمرين والزوّار الروس، الذين يتجاوز عددهم 200 شريك معتمد، تشمل خدماتهم: الطيران، والإقامة، والنقل، والخدمات اللوجستية المختلفة، وتنظيم البرامج والجولات السياحية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية بحلول 2030 استقبال 30 مليون معتمر من جميع أنحاء العالم، وفقًا لمستهدفات رؤيتها 2030. ويأتي اللقاء التعريفي والمعرض المصاحب له، في ظلّ مسيرة مستمرة من العلاقات السعودية الروسية الإيجابية الممتدة على مدى تسعة عقود مضت، حيث تتسم بالتفاهم المشترك وتقارب الرؤى وتوافق المصالح، إذ حرصت قيادتا البلدين دومًا على تطويرها لتعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين، لذا تم إدراج اللغة الروسية ضمن لغات منصّة "نُسُك" التي تُقدم خدماتها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.ويُعدّ السوق الروسي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، من الأسواق الرئيسة المُستهدفة على مستوى أوروبا الشرقية، خاصة أن هناك أكثر من 25 مليون مسلم روسي، ممن بات بإمكانهم اليوم أداء نُسُك "العمرة وزيارة المدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة - بعد حجز موعد مُسبق من تطبيق "نُسُك"- فضلًا عن تنظيم جدول ملأى بالزيارات التي تشمل المواقع التاريخية والتراثية والثقافية في المدينتين المقدستين، مع إمكانية اكتشافهم للوجهات السعودية المتنوعة والتجارب السياحية بعد الانتهاء من المناسك، وهو ما سيُسهم في تعرَّفهم إلى كرم ضيافة الشعب السعودي وترحابه.وأمام المواطنون الروس ثلاثة أنواع من التأشيرات المتاحة لهم، اثنان منهما يسمحان لهم بالدخول المُتعدد للمملكة العربية السعودية والإقامة فيها لمدة تصل إلى 90 يومًا في السنة الواحدة، وهما: (التأشيرة الإلكترونية)، التي يمكن استخراجها عبر منصة "روح السعودية"، والثانية (تأشيرة الوصول) في المنافذ الجوية والبرية والبحرية السعودية. أما التأشيرة الثالثة التي يحقّ للمواطنين الروس استخراجها تتمثل في (تأشيرةَ المرور)، حيث تتيح لهم ولغيرهم من المسافرين الدوليين عبر "الخطوط السعودية" و "طيران ناس" التوقف في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 96 ساعة (4 أيام)، وذلك عند إضافتهم محطةَ توقف في أحد مطارات المملكة، قبل الوصول إلى محطتهم النهائية، مع إمكانية أيضًا أداء العمرة والزيارة، والتنقل بين الوجهات السياحية.يُذكَر أن الهيئة السعودية للسياحة تسعى من خلال تيسير أتمتة إجراءات الوصول لمواطني جمهورية روسيا الاتحادية، تشجيعهم على خَوْض تجربة روحية استثنائية لضيوف الرحمن طوال العام، باستثناء موسم الحج، بالإضافة إلى الاستمتاع بالكنوز السياحية والثقافية والحضارية التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية.

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