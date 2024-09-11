https://sarabic.ae/20240911/ترامب-أستطيع-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وأريد-إنقاذ-الأرواح-1092598431.html
ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح
ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح
سبوتنيك عربي
أكد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في مناظرة رئاسية، أنه يريد أن ينتهي الصراع في أوكرانيا على الفور. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T04:04+0000
2024-09-11T04:04+0000
2024-09-11T04:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب الرئيس
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
الانتخابات الأمريكية
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وقال ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، "أريد أن تتوقف الحرب، أريد إنقاذ الأرواح".وتابع ترامب أنه من مصلحة الولايات المتحدة حل الصراع في أوكرانيا بسرعة.ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ عامين. مؤكدا أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا ويتجه لحرب عالمية ثالثة.
https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نائب الرئيس, ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية
نائب الرئيس, ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية
ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح
أكد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في مناظرة رئاسية، أنه يريد أن ينتهي الصراع في أوكرانيا على الفور.
وقال ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، "أريد أن تتوقف الحرب، أريد إنقاذ الأرواح
".
وأضاف ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. مضيفًا أنه سيكون قادرًا أيضًا على إقناع الزعيمين بالتفاوض وإنهاء الصراع.
وتابع ترامب أنه من مصلحة الولايات المتحدة حل الصراع في أوكرانيا بسرعة.
ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ عامين. مؤكدا أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا ويتجه لحرب عالمية ثالثة.