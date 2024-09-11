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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/ترامب-أستطيع-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وأريد-إنقاذ-الأرواح-1092598431.html
ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح
ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح
سبوتنيك عربي
أكد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في مناظرة رئاسية، أنه يريد أن ينتهي الصراع في أوكرانيا على الفور. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T04:04+0000
2024-09-11T04:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب الرئيس
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
الانتخابات الأمريكية
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وقال ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، "أريد أن تتوقف الحرب، أريد إنقاذ الأرواح".وتابع ترامب أنه من مصلحة الولايات المتحدة حل الصراع في أوكرانيا بسرعة.ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ عامين. مؤكدا أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا ويتجه لحرب عالمية ثالثة.
https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html
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نائب الرئيس, ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية
نائب الرئيس, ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية

ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح

04:04 GMT 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في مناظرة رئاسية، أنه يريد أن ينتهي الصراع في أوكرانيا على الفور.
وقال ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، "أريد أن تتوقف الحرب، أريد إنقاذ الأرواح".
وأضاف ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. مضيفًا أنه سيكون قادرًا أيضًا على إقناع الزعيمين بالتفاوض وإنهاء الصراع.
وتابع ترامب أنه من مصلحة الولايات المتحدة حل الصراع في أوكرانيا بسرعة.
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
ترامب: إسرائيل "لن تكون موجودة" خلال عامين إذا فازت هاريس بالرئاسة
02:28 GMT
ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ عامين. مؤكدا أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا ويتجه لحرب عالمية ثالثة.
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