https://sarabic.ae/20240911/ترامب-أستطيع-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-وأريد-إنقاذ-الأرواح-1092598431.html

ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح

ترامب: أستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا وأريد إنقاذ الأرواح

سبوتنيك عربي

أكد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في مناظرة رئاسية، أنه يريد أن ينتهي الصراع في أوكرانيا على الفور. 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T04:04+0000

2024-09-11T04:04+0000

2024-09-11T04:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

نائب الرئيس

ترامب

أخبار أوكرانيا

روسيا

فلاديمير بوتين

الانتخابات الأمريكية

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وقال ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، "أريد أن تتوقف الحرب، أريد إنقاذ الأرواح".وتابع ترامب أنه من مصلحة الولايات المتحدة حل الصراع في أوكرانيا بسرعة.ولفت إلى أن الرئيس جو بايدن لم يتواصل مع نظيره الروسي منذ عامين. مؤكدا أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا ويتجه لحرب عالمية ثالثة.

https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html

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نائب الرئيس, ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, الانتخابات الأمريكية