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https://sarabic.ae/20240911/خبير-صيني-لـسبوتنيك-اليوان-قد-يحل-محل-الدولار-في-السوق-العربية-والعالمية----1092611052.html
خبير صيني لـ"سبوتنيك": اليوان قد يحل محل الدولار في السوق العربية والعالمية
خبير صيني لـ"سبوتنيك": اليوان قد يحل محل الدولار في السوق العربية والعالمية
سبوتنيك عربي
ذكر مدير معهد العولمة في الجامعة الصينية للاقتصاد الخارجي والتجارة وانغ تشيمين، أن تطوير التعاون في مجالات الطاقة والمالية والتكنولوجيا المتقدمة ستكون من... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T12:12+0000
2024-09-11T12:12+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أضاف تشيمين، أنه "أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للعديد من دول الخليج العربية والإسلامية، وتسعى العديد منها بشكل متزايد إلى تقليل اعتماد تجارتها على الدولار، وبالتالي فإن تنويع نظام الدفع والتسويات التجارية مع الصين بالعملات الوطنية أصبح إحدى أولويات التعاون المالي الثنائي".وقال وانغ تشيمينغ: دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مشاركين مهمين في البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين ودول الخليج، وفي السنوات الأخيرة، أصبح التعاون بين الجانبين أوثق بشكل متزايد.وفي إطار التعاون في مجال الطاقة بين الصين ودول الشرق الأوسط، أصبحت المدفوعات باليوان موضوعا مهما، وإن زيادة استخدام اليوان في معاملات الطاقة مع دول الشرق الأوسط هي عملية تدريجية وطويلة الأجل تتطلب إصلاحات تدريجية وانفتاحًا واختيارًا طبيعيًا للسوق. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للعلاقات مع الولايات المتحدة، فإن عملية استخدام اليوان في التسويات في معاملات النفط عبر الحدود من قبل دول مثل المملكة العربية السعودية قد تواجه بعض الصعوبات.في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه واضح نحو "التخلي عن الدولرة" في بلدان الشرق الأوسط. على سبيل المثال، وقّع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي، العام الماضي، اتفاقية بشأن التبادل الثنائي للعملات الوطنية.ويعكس اهتمام المملكة العربية السعودية مؤخراً باستخدام اليوان في مدفوعات النفط مرة أخرى اتجاهاً متزايداً نحو تنويع النظام النقدي الدولي، بما في ذلك انخفاض حصة الدولار في المدفوعات الدولية.وتوقع خبير مركز التقنيات السياسية، نيكيتا ماسلينيكوف، أن النمو التدريجي لحصة اليوان في المدفوعات الدولية ستزداد بحلول نهاية العقد، ويمكن أن تصل حصة اليوان إلى 7-8 في المئة، بما في ذلك مع الأخذ في الاعتبار صفقات الصين النفطية مع دول الخليج.وتشعر الولايات المتحدة بطبيعة الحال بالقلق إزاء تزايد حصة اليوان في المدفوعات الدولية، وخاصة في قطاع الطاقة، لأن هذا يعني نهاية عصر البترودولار. وفي هذا الصدد، تحاول الولايات المتحدة تضييق نطاق تداول اليوان بشكل مصطنع. ومؤخراً، أيد مجلس النواب الأمريكي مبادرة تلزم ممثلي الولايات المتحدة لدى صندوق النقد الدولي بمعارضة زيادة حصة اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة.
https://sarabic.ae/20240910/كيف-تستطيع-الشركات-الصينية-دعم-الصناعة-السعودية-بعد-دعوة-الرياض-للاستثمار-في-البلاد؟-1092576732.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

خبير صيني لـ"سبوتنيك": اليوان قد يحل محل الدولار في السوق العربية والعالمية

12:12 GMT 11.09.2024
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Fotolia / Kittiphan
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حصري
ذكر مدير معهد العولمة في الجامعة الصينية للاقتصاد الخارجي والتجارة وانغ تشيمين، أن تطوير التعاون في مجالات الطاقة والمالية والتكنولوجيا المتقدمة ستكون من المواضيع الرئيسية في مفاوضات واجتماعات رئيس وزراء مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أضاف تشيمين، أنه "أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للعديد من دول الخليج العربية والإسلامية، وتسعى العديد منها بشكل متزايد إلى تقليل اعتماد تجارتها على الدولار، وبالتالي فإن تنويع نظام الدفع والتسويات التجارية مع الصين بالعملات الوطنية أصبح إحدى أولويات التعاون المالي الثنائي".
وقال وانغ تشيمينغ: دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مشاركين مهمين في البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين ودول الخليج، وفي السنوات الأخيرة، أصبح التعاون بين الجانبين أوثق بشكل متزايد.
وفي العام الماضي، توصلت الصين والدول العربية إلى اتفاق لبناء مجتمع صيني عربي ذي مصير مشترك لعصر جديد. يعد الشرق الأوسط حاليًا أحد أهم مناطق العالم لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، ويعتبر التعاون في مجال الطاقة هو الاتجاه الرئيسي لتفاعلهما الخارجي، وفقا للخبير.
وفي إطار التعاون في مجال الطاقة بين الصين ودول الشرق الأوسط، أصبحت المدفوعات باليوان موضوعا مهما، وإن زيادة استخدام اليوان في معاملات الطاقة مع دول الشرق الأوسط هي عملية تدريجية وطويلة الأجل تتطلب إصلاحات تدريجية وانفتاحًا واختيارًا طبيعيًا للسوق. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للعلاقات مع الولايات المتحدة، فإن عملية استخدام اليوان في التسويات في معاملات النفط عبر الحدود من قبل دول مثل المملكة العربية السعودية قد تواجه بعض الصعوبات.
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
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في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه واضح نحو "التخلي عن الدولرة" في بلدان الشرق الأوسط. على سبيل المثال، وقّع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي، العام الماضي، اتفاقية بشأن التبادل الثنائي للعملات الوطنية.
ويعكس اهتمام المملكة العربية السعودية مؤخراً باستخدام اليوان في مدفوعات النفط مرة أخرى اتجاهاً متزايداً نحو تنويع النظام النقدي الدولي، بما في ذلك انخفاض حصة الدولار في المدفوعات الدولية.
وتوقع خبير مركز التقنيات السياسية، نيكيتا ماسلينيكوف، أن النمو التدريجي لحصة اليوان في المدفوعات الدولية ستزداد بحلول نهاية العقد، ويمكن أن تصل حصة اليوان إلى 7-8 في المئة، بما في ذلك مع الأخذ في الاعتبار صفقات الصين النفطية مع دول الخليج.
وسوف يحدث التحول في مجال الطاقة أيضًا على نطاق واسع، لذا فمن الصعب للغاية التنبؤ بالتوسع غير المحدود للطلب العالمي على النفط. هناك عامل آخر سيؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو حصة اليوان في المدفوعات الدولية وهو مشاريع إطلاق العملات الرقمية الوطنية.
وتشعر الولايات المتحدة بطبيعة الحال بالقلق إزاء تزايد حصة اليوان في المدفوعات الدولية، وخاصة في قطاع الطاقة، لأن هذا يعني نهاية عصر البترودولار. وفي هذا الصدد، تحاول الولايات المتحدة تضييق نطاق تداول اليوان بشكل مصطنع. ومؤخراً، أيد مجلس النواب الأمريكي مبادرة تلزم ممثلي الولايات المتحدة لدى صندوق النقد الدولي بمعارضة زيادة حصة اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة.
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