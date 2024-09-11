https://sarabic.ae/20240911/خبير-صيني-لـسبوتنيك-اليوان-قد-يحل-محل-الدولار-في-السوق-العربية-والعالمية----1092611052.html

خبير صيني لـ"سبوتنيك": اليوان قد يحل محل الدولار في السوق العربية والعالمية

خبير صيني لـ"سبوتنيك": اليوان قد يحل محل الدولار في السوق العربية والعالمية

سبوتنيك عربي

ذكر مدير معهد العولمة في الجامعة الصينية للاقتصاد الخارجي والتجارة وانغ تشيمين، أن تطوير التعاون في مجالات الطاقة والمالية والتكنولوجيا المتقدمة ستكون من... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T12:12+0000

2024-09-11T12:12+0000

2024-09-11T12:12+0000

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تقارير سبوتنيك

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وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أضاف تشيمين، أنه "أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للعديد من دول الخليج العربية والإسلامية، وتسعى العديد منها بشكل متزايد إلى تقليل اعتماد تجارتها على الدولار، وبالتالي فإن تنويع نظام الدفع والتسويات التجارية مع الصين بالعملات الوطنية أصبح إحدى أولويات التعاون المالي الثنائي".وقال وانغ تشيمينغ: دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مشاركين مهمين في البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين ودول الخليج، وفي السنوات الأخيرة، أصبح التعاون بين الجانبين أوثق بشكل متزايد.وفي إطار التعاون في مجال الطاقة بين الصين ودول الشرق الأوسط، أصبحت المدفوعات باليوان موضوعا مهما، وإن زيادة استخدام اليوان في معاملات الطاقة مع دول الشرق الأوسط هي عملية تدريجية وطويلة الأجل تتطلب إصلاحات تدريجية وانفتاحًا واختيارًا طبيعيًا للسوق. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للعلاقات مع الولايات المتحدة، فإن عملية استخدام اليوان في التسويات في معاملات النفط عبر الحدود من قبل دول مثل المملكة العربية السعودية قد تواجه بعض الصعوبات.في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه واضح نحو "التخلي عن الدولرة" في بلدان الشرق الأوسط. على سبيل المثال، وقّع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي، العام الماضي، اتفاقية بشأن التبادل الثنائي للعملات الوطنية.ويعكس اهتمام المملكة العربية السعودية مؤخراً باستخدام اليوان في مدفوعات النفط مرة أخرى اتجاهاً متزايداً نحو تنويع النظام النقدي الدولي، بما في ذلك انخفاض حصة الدولار في المدفوعات الدولية.وتوقع خبير مركز التقنيات السياسية، نيكيتا ماسلينيكوف، أن النمو التدريجي لحصة اليوان في المدفوعات الدولية ستزداد بحلول نهاية العقد، ويمكن أن تصل حصة اليوان إلى 7-8 في المئة، بما في ذلك مع الأخذ في الاعتبار صفقات الصين النفطية مع دول الخليج.وتشعر الولايات المتحدة بطبيعة الحال بالقلق إزاء تزايد حصة اليوان في المدفوعات الدولية، وخاصة في قطاع الطاقة، لأن هذا يعني نهاية عصر البترودولار. وفي هذا الصدد، تحاول الولايات المتحدة تضييق نطاق تداول اليوان بشكل مصطنع. ومؤخراً، أيد مجلس النواب الأمريكي مبادرة تلزم ممثلي الولايات المتحدة لدى صندوق النقد الدولي بمعارضة زيادة حصة اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة.

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