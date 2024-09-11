https://sarabic.ae/20240911/موسكو-تتحدث-عن-فكرة-الرد-المزدوج-الروسي-الصيني-1092615933.html
موسكو تتحدث عن فكرة "الرد المزدوج" الروسي-الصيني
موسكو تتحدث عن فكرة "الرد المزدوج" الروسي-الصيني
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن فكرة "الرد المزدوج" بين روسيا والصين هي موقف دفاعي، ولكن إذا تم تنفيذ سياسة عدوانية من قبل... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T14:52+0000
2024-09-11T14:52+0000
2024-09-11T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: الرد المزدوج هو موقف دفاعي بحت، وهذا ليس استهدافًا استباقيًا ضد الآخرين، ولكن بما أن سياسة الهجوم العدوانية يتم تنفيذها ضدنا من مركز واحد، فلماذا لا نجمع إمكاناتنا وندافع عن أنفسنا، ولا نعطي الصد المناسب؟.أعلن السفير الصيني في روسيا، تشانغ هان هوي، يوم 24 أغسطس/ آبا لفائت،، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعتزم حضور قمة بريكس المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول مشاركة الرئيس الصيني في قمة بريكس في قازان، حيث أكد أنه "تم التخطيط لزيارة ورحلة الرئيس وأنه سيشارك في القمة".وقال الرئيس الروسي: "لقد طورت دولنا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة"، وأوضح أنه تم تحديد المبادئ التوجيهية ذات الصلة خلال مفاوضاته مع شي جين بينغ هذا العام.
https://sarabic.ae/20240911/خبير-صيني-لـسبوتنيك-اليوان-قد-يحل-محل-الدولار-في-السوق-العربية-والعالمية----1092611052.html
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موسكو تتحدث عن فكرة "الرد المزدوج" الروسي-الصيني
14:52 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 14:53 GMT 11.09.2024)
صرحت المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن فكرة "الرد المزدوج" بين روسيا والصين هي موقف دفاعي، ولكن إذا تم تنفيذ سياسة عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد موسكو وبكين، فيمكن للبلدين توحيد جهودهما.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: الرد المزدوج هو موقف دفاعي بحت، وهذا ليس استهدافًا استباقيًا ضد الآخرين، ولكن بما أن سياسة الهجوم العدوانية يتم تنفيذها ضدنا من مركز واحد، فلماذا لا نجمع إمكاناتنا وندافع عن أنفسنا، ولا نعطي الصد المناسب؟.
واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية حديثها قائلة: "نحن مهتمون بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات بروح حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة".
أعلن السفير الصيني في روسيا، تشانغ هان هوي، يوم 24 أغسطس/ آبا لفائت،، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعتزم حضور قمة بريكس المنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني ردا على سؤال لـ"سبوتنيك"، حول مشاركة الرئيس الصيني في قمة بريكس في قازان، حيث أكد أنه "تم التخطيط لزيارة ورحلة الرئيس وأنه سيشارك في القمة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانغ، في الكرملين.
وقال الرئيس الروسي
: "لقد طورت دولنا خططًا مشتركة واسعة النطاق ومشاريع في المجالين الاقتصادي والإنساني، ونأمل أن تستمر لسنوات عديدة قادمة"، وأوضح أنه تم تحديد المبادئ التوجيهية ذات الصلة خلال مفاوضاته مع شي جين بينغ هذا العام.