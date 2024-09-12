إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين وناجون يروون شهادتهم على المجزرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240912/إسرائيل-تقصف-مدرسة-الجاعوني-للنازحين-وناجون-يروون-شهادتهم-على-المجزرة---1092633318.html
إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين وناجون يروون شهادتهم على المجزرة
إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين وناجون يروون شهادتهم على المجزرة
سبوتنيك عربي
تستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023، ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T09:35+0000
2024-09-12T09:35+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
منظمة الأونروا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092633106_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd642f9d7340b46278e8e904e4ca6994.jpg
وفي استهداف جديد لمدارس الإيواء، قُتل 18 شخصا على الأقل بينهم موظفون من الأمم المتحدة في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة للأمم المتحدة، والتي تحولت إلى مأوى للنازحين في مخيم النصيرات وسط غزة، وأصيب 44 آخرين على الأقل.وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر منصة "إكس"، "إن 6 من موظفيها قُتلوا عندما ضربت غارتان جويتان مدرسة ومحيطها في النصيرات، ما يعتبر أعلى حصيلة قتلى بين موظفيها في حادث واحد".القصف للمرة الخامسةوهذه المرة الخامسة التي يستهدف فيها طيران الجيش الإسرائيلي مدرسة الجاعوني حسب وسائل إعلام محلية، وتضم المدرسة يوجد فيها أكثر من 5000 نازح، وكان آخرها في 4 تموز/ يوليو الماضي، ما أدى لمقتل 16 فلسطينيًا، وإصابة نحو 50 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.وكان عشرات النازحين في مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات، يصطفون داخل المدرسة للحصول على بعض المساعدات، قبل أن يباغتهم القصف الإسرائيلي، ومن بين الناجين من القصف النازح من شمال القطاع فضل أبو حجية.ويقول فضل لوكالة "سبوتنيك" عن لحظة القصف:" حدث القصف بشكل مباشر، في الوقت الذي يتم فيه توزيع مساعدات للنازحين، حيث سقط 3 صواريخ على المدرسة، وقتل العديد من النازحين، وكذلك الذين يوزعون المساعدات قتلوا أيضا، ولا يوجد مقاومين داخل المدرسة، ولا تشكل أي تهديد، ولا يوجد سوى نازحين غالبيتهم من شمال القطاع".ويضيف: "هذه المدرسة تابعة للأمم المتحدة، وقد قصفت مرات عديدة، ولا نعرف لماذا يتم قصف مدرسة للنازحين، وقصف مخازن التموين وقتل النازحين والذين يقدمون المساعدات، وكذلك تدمير المساعدات الغذائية، ولا نعرف أين نذهب فلا يوجد مكان أمن في قطاع غزة".وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن "هذه المجزرة هي المجزرة رقم 47 التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حاليًا أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه".ويقول الناجي من القصف رشاد القصاص لـ "سبوتنيك": "لقد قتل عدد كبير من النازحين الأبرياء، حتى الحيوانات قتلت، ونجوت من القصف وقتل عدد من أقاربي وجيراني، يجب محاسبة الاحتلال ومحاسبة نتنياهو، حتى تعود لنا حقوقنا ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبإذن الله سيتحقق هذا".تعمّد قصف مدارس الإيواءوبحسب توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنَّ الجيش الإسرائيلي استهدف منذ بدء الحرب أكثر من 18 مدرسة ومركزًا للنزوح والإيواء في مخيم النصيرات وسط غزة، واستهدف أكثر من 178مركز إيواء في القطاع منذ اندلاع الحرب، من بينها 158 مدرسة تابعة للأونروا وحكومية وخاصة مأهولة بالنازحين.وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أنَّ إسرائيل قصفت أكثر من 200 مركز إيواء ومدرسة وتجمعات خيام كان يتخذها نازحون ملجأ لهم، بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم ومناطقهم السكنية التي تعرضت للقصف والتدمير والاجتياحات البرية في مختلف مناطق قطاع غزة، من بينها 191مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وتشير الهيئة إلى أن المدارس كانت تضمّ الآلاف من النازحين قسرًا، حيث تمّ تدمير هذه الأماكن، وإعادة تهجير النازحين من جديد، للبحث عن أماكن أخرى، في ظلّ مواصلة العقوبات الجماعية وإغلاق المعابر ومنع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وتدمير الخدمات الصحية وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 342 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,020 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,925 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20240911/اجتماعات-مجلس-الجامعة-العربية-تونس-تشدد-على-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1092622919.html
https://sarabic.ae/20240911/ضربة-موجعة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-لم-تحدث-منذ-30-عاما-1092601976.html
https://sarabic.ae/20240910/أبو-الغيط-نتنياهو-غير-مستعد-لإبرام-صفقة-ولا-يريد-وقف-الحرب-العدوانية-على-غزة-1092573390.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092633106_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fd1baf5220f365cc1f636091eb5f318d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, منظمة الأونروا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, منظمة الأونروا, حصري, تقارير سبوتنيك

إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين وناجون يروون شهادتهم على المجزرة

09:35 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaإسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة
إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
حصري
تستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023، ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين النازحين، وسط وضع إنساني كارثي.
وفي استهداف جديد لمدارس الإيواء، قُتل 18 شخصا على الأقل بينهم موظفون من الأمم المتحدة في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة للأمم المتحدة، والتي تحولت إلى مأوى للنازحين في مخيم النصيرات وسط غزة، وأصيب 44 آخرين على الأقل.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر منصة "إكس"، "إن 6 من موظفيها قُتلوا عندما ضربت غارتان جويتان مدرسة ومحيطها في النصيرات، ما يعتبر أعلى حصيلة قتلى بين موظفيها في حادث واحد".

القصف للمرة الخامسة

وهذه المرة الخامسة التي يستهدف فيها طيران الجيش الإسرائيلي مدرسة الجاعوني حسب وسائل إعلام محلية، وتضم المدرسة يوجد فيها أكثر من 5000 نازح، وكان آخرها في 4 تموز/ يوليو الماضي، ما أدى لمقتل 16 فلسطينيًا، وإصابة نحو 50 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
اجتماعات مجلس الجامعة العربية.. تونس تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 18:30 GMT
وكان عشرات النازحين في مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات، يصطفون داخل المدرسة للحصول على بعض المساعدات، قبل أن يباغتهم القصف الإسرائيلي، ومن بين الناجين من القصف النازح من شمال القطاع فضل أبو حجية.
ويقول فضل لوكالة "سبوتنيك" عن لحظة القصف:" حدث القصف بشكل مباشر، في الوقت الذي يتم فيه توزيع مساعدات للنازحين، حيث سقط 3 صواريخ على المدرسة، وقتل العديد من النازحين، وكذلك الذين يوزعون المساعدات قتلوا أيضا، ولا يوجد مقاومين داخل المدرسة، ولا تشكل أي تهديد، ولا يوجد سوى نازحين غالبيتهم من شمال القطاع".
ويضيف: "هذه المدرسة تابعة للأمم المتحدة، وقد قصفت مرات عديدة، ولا نعرف لماذا يتم قصف مدرسة للنازحين، وقصف مخازن التموين وقتل النازحين والذين يقدمون المساعدات، وكذلك تدمير المساعدات الغذائية، ولا نعرف أين نذهب فلا يوجد مكان أمن في قطاع غزة".
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن "هذه المجزرة هي المجزرة رقم 47 التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حاليًا أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه".
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
ضربة موجعة للجيش الإسرائيلي في غزة... لم تحدث منذ 30 عاما
أمس, 08:08 GMT
ويقول الناجي من القصف رشاد القصاص لـ "سبوتنيك": "لقد قتل عدد كبير من النازحين الأبرياء، حتى الحيوانات قتلت، ونجوت من القصف وقتل عدد من أقاربي وجيراني، يجب محاسبة الاحتلال ومحاسبة نتنياهو، حتى تعود لنا حقوقنا ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبإذن الله سيتحقق هذا".

تعمّد قصف مدارس الإيواء

وبحسب توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنَّ الجيش الإسرائيلي استهدف منذ بدء الحرب أكثر من 18 مدرسة ومركزًا للنزوح والإيواء في مخيم النصيرات وسط غزة، واستهدف أكثر من 178مركز إيواء في القطاع منذ اندلاع الحرب، من بينها 158 مدرسة تابعة للأونروا وحكومية وخاصة مأهولة بالنازحين.
وذكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أنَّ إسرائيل قصفت أكثر من 200 مركز إيواء ومدرسة وتجمعات خيام كان يتخذها نازحون ملجأ لهم، بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم ومناطقهم السكنية التي تعرضت للقصف والتدمير والاجتياحات البرية في مختلف مناطق قطاع غزة، من بينها 191مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
أبو الغيط: نتنياهو غير مستعد لإبرام صفقة ولا يريد وقف الحرب العدوانية على غزة
10 سبتمبر, 11:25 GMT
وتشير الهيئة إلى أن المدارس كانت تضمّ الآلاف من النازحين قسرًا، حيث تمّ تدمير هذه الأماكن، وإعادة تهجير النازحين من جديد، للبحث عن أماكن أخرى، في ظلّ مواصلة العقوبات الجماعية وإغلاق المعابر ومنع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وتدمير الخدمات الصحية وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 342 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,020 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,925 آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала