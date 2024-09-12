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https://sarabic.ae/20240912/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-توضيحيا-بشأن-الهجوم-على-مدرسة-الجاعوني-للنازحين-1092634385.html
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا توضيحيا بشأن الهجوم على مدرسة الجاعوني للنازحين
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا توضيحيا بشأن الهجوم على مدرسة الجاعوني للنازحين
سبوتنيك عربي
زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "استهدف بشكل دقيق وبتوجيه استخباري مخربين داخل مجمع قيادة لـ"حماس" استخدم سابقا كمدرسة الجاعوني في النصيرات في قطاع... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T10:11+0000
2024-09-12T10:11+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "وكالة الأونروا لم تستجب لطلباته العديدة بشأن تفاصيل عن مقتل عمال محليين تابعين لها بهدف فحص الادعاءات بشكل معمق".وادعى البيان أن "الأسماء التي نشرت للمستهدفين في مدرسة الجاعوني تعود لأفراد من حماس تورطوا في أنشطة إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين".وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حماس ستواصل وضع وتمويه النشطاء الإرهابيين والبنى التحتية الإرهابية داخل المنشآت الإنسانية واستخدام المدنيين في غزة بشكل ممنهج دروعًا بشرية".وكان عشرات النازحين في مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات، يصطفون داخل المدرسة للحصول على بعض المساعدات، قبل أن يباغتهم القصف الإسرائيلي، ومن بين الناجين من القصف النازح من شمال القطاع فضل أبو حجية.وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "6 من موظفيها استشهدوا في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في وسط غزة، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع مخلفًا مزيدًا من الشهداء والجرحى".واستشهد 18 فلسطينيًا بينهم موظفون في "الأونروا" وأُصيب 44 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة الأممية، أمس.وخلال الأشهر الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال منهم.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
https://sarabic.ae/20240911/ضربة-موجعة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-لم-تحدث-منذ-30-عاما-1092601976.html
https://sarabic.ae/20240912/إسرائيل-تقصف-مدرسة-الجاعوني-للنازحين-وناجون-يروون-شهادتهم-على-المجزرة---1092633318.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا توضيحيا بشأن الهجوم على مدرسة الجاعوني للنازحين

10:11 GMT 12.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة
صورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "استهدف بشكل دقيق وبتوجيه استخباري مخربين داخل مجمع قيادة لـ"حماس" استخدم سابقا كمدرسة الجاعوني في النصيرات في قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "وكالة الأونروا لم تستجب لطلباته العديدة بشأن تفاصيل عن مقتل عمال محليين تابعين لها بهدف فحص الادعاءات بشكل معمق".
وادعى البيان أن "الأسماء التي نشرت للمستهدفين في مدرسة الجاعوني تعود لأفراد من حماس تورطوا في أنشطة إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين".
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
ضربة موجعة للجيش الإسرائيلي في غزة... لم تحدث منذ 30 عاما
أمس, 08:08 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حماس ستواصل وضع وتمويه النشطاء الإرهابيين والبنى التحتية الإرهابية داخل المنشآت الإنسانية واستخدام المدنيين في غزة بشكل ممنهج دروعًا بشرية".
وكان عشرات النازحين في مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات، يصطفون داخل المدرسة للحصول على بعض المساعدات، قبل أن يباغتهم القصف الإسرائيلي، ومن بين الناجين من القصف النازح من شمال القطاع فضل أبو حجية.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "6 من موظفيها استشهدوا في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في وسط غزة، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع مخلفًا مزيدًا من الشهداء والجرحى".
واستشهد 18 فلسطينيًا بينهم موظفون في "الأونروا" وأُصيب 44 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة الأممية، أمس.
إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين وناجون يروون شهادتهم على المجزرة
09:35 GMT
وخلال الأشهر الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال منهم.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
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