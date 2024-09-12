https://sarabic.ae/20240912/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-توضيحيا-بشأن-الهجوم-على-مدرسة-الجاعوني-للنازحين-1092634385.html

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا توضيحيا بشأن الهجوم على مدرسة الجاعوني للنازحين

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا توضيحيا بشأن الهجوم على مدرسة الجاعوني للنازحين

سبوتنيك عربي

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "استهدف بشكل دقيق وبتوجيه استخباري مخربين داخل مجمع قيادة لـ"حماس" استخدم سابقا كمدرسة الجاعوني في النصيرات في قطاع... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T10:11+0000

2024-09-12T10:11+0000

2024-09-12T10:11+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

منظمة الأونروا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091949127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c536e9c1c2a10cd5611c60c4a12d4f1d.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "وكالة الأونروا لم تستجب لطلباته العديدة بشأن تفاصيل عن مقتل عمال محليين تابعين لها بهدف فحص الادعاءات بشكل معمق".وادعى البيان أن "الأسماء التي نشرت للمستهدفين في مدرسة الجاعوني تعود لأفراد من حماس تورطوا في أنشطة إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين".وأكد الجيش الإسرائيلي أن "حماس ستواصل وضع وتمويه النشطاء الإرهابيين والبنى التحتية الإرهابية داخل المنشآت الإنسانية واستخدام المدنيين في غزة بشكل ممنهج دروعًا بشرية".وكان عشرات النازحين في مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات، يصطفون داخل المدرسة للحصول على بعض المساعدات، قبل أن يباغتهم القصف الإسرائيلي، ومن بين الناجين من القصف النازح من شمال القطاع فضل أبو حجية.وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "6 من موظفيها استشهدوا في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في وسط غزة، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع مخلفًا مزيدًا من الشهداء والجرحى".واستشهد 18 فلسطينيًا بينهم موظفون في "الأونروا" وأُصيب 44 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة الأممية، أمس.وخلال الأشهر الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال منهم.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.

https://sarabic.ae/20240911/ضربة-موجعة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-لم-تحدث-منذ-30-عاما-1092601976.html

https://sarabic.ae/20240912/إسرائيل-تقصف-مدرسة-الجاعوني-للنازحين-وناجون-يروون-شهادتهم-على-المجزرة---1092633318.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, منظمة الأونروا, أخبار العالم الآن, العالم العربي