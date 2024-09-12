https://sarabic.ae/20240912/الخارجية-الروسية-تؤكد-تنفيذ-محطة-أكويو-النووية-في-تركيا-رغم-العقبات-الغربية-1092626701.html

الخارجية الروسية تؤكد تنفيذ محطة "أكويو" النووية في تركيا رغم العقبات الغربية

الخارجية الروسية تؤكد تنفيذ محطة "أكويو" النووية في تركيا رغم العقبات الغربية

سبوتنيك عربي

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، إن روسيا على ثقة من إتمام مشروع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا في الإطار الزمني المتفق... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T04:32+0000

2024-09-12T04:32+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأوضح غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن مشروع محطة أكويو للطاقة النووية يعتبر أحد أهم المشاريع في إطار التعاون الروسي التركي متبادل المنفعة في المجال الاقتصادي، وأضاف "لا شك في أنها ستنفذ ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، بغض النظر عن العقبات التي يحاول حراس "أمن الطاقة العالمي" الغربيون خلقها له".وكانت مؤسسة "روساتوم" الروسية قد أفادت، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، بأن تركيب أنظمة المراقبة والتحكم لمحطة المفاعل قد بدأ في وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة "أكويو" للطاقة النووية التركية، والتي يتم بناؤها بمشاركة روسية.وجاء في بيان المؤسسة الروسية: "قد تم بالفعل تركيب أول 11 قطعة من المعدات في مبنى المفاعل، والمرحلة التالية هي تركيب الحامل العمودي اللازم لبدء العمل قبل بدء تشغيل وحدة الطاقة، ومن ثم المعدات الخاصة بالجزء التنفيذي لنظام التحكم والحماية للمفاعل".وأوضح المدير الفني لقسم أنظمة التحكم الآلي في العمليات بشركة "روساتوم" ديمتري ديماشوف، أن "نظام المراقبة ومراقبة تركيب المفاعل يعد أهم مجموعة من الوسائل التقنية التي تتلقى وتعالج المعلومات من أجهزة الاستشعار الموجودة، بما في ذلك تلك التي في قلب المفاعل، والتي يحولها إلى كم من البيانات التي تتم معالجتها عن طريق مستوى أعلى من الأتمتة، والتي ستوفر لمشغلي المحطة النووية جميع المؤشرات اللازمة لسلامة تشغيل وحدة الطاقة".وأصبح بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا "أكويو" أكبر مشروع روسي تركي مشترك، ومن المخطط أنه بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع بمفاعلات "في في إي آر-1200" الروسية المتقدمة بقدرة 1200 ميغاوات، ستعمل كل محطة على توليد نحو 35 مليار كيلو واط/ ساعة سنويًا، وتغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، أن أعمال التشغيل الواسعة النطاق تجري حاليًا بنشاط في وحدة الطاقة رقم 1 في محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية.

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