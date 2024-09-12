https://sarabic.ae/20240912/تراجع-المسطرة-الجنائية-عن-حقوق-الأطفال-المولودين-خارج-الزواج-يثير-الجدل-في-دولة-عربية-1092631378.html

تراجع المسطرة الجنائية عن حقوق الأطفال المولودين خارج الزواج يثير الجدل في دولة عربية

تراجع المسطرة الجنائية عن حقوق الأطفال المولودين خارج الزواج يثير الجدل في دولة عربية

سبوتنيك عربي

أثار حذف وزارة العدل في دولة عربية في آخر لحظة، لنص كان يمنح الأطفال المولودين خارج إطار الزواج الحق في مقاضاتهم لآبائهم البيولوجيين، جدلا واسعا بين النشطاء... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T08:34+0000

2024-09-12T08:34+0000

2024-09-12T08:34+0000

مجتمع

أخبار المغرب اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:464:2048:1616_1920x0_80_0_0_f79b09237132f0e3b857db63e56cce60.jpg

وكان مشروع قانون المسطرة الجنائية في المغرب يتضمن ذلك الحق، وتم إحالته إلى وزراء الحكومة بداية من شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن تم التراجع عنه في اللحظة الأخيرة، ولم تتضمنه النسخة التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 29 أغسطس/ آب الماضي، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وكانت المسودة الأولى لمشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة السابعة تضمنت النص التالي: "يحق لكل طفل ازداد نتيجة جريمة اغتصاب أو فساد أو أي اعتداء جنسي أن ينتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتسبب فيها، كما يعفى خلال جميع مراحل الدعوى من أداء الرسوم".ولم يقدم وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تفسيرات بشأن تراجعه عن ذلك النص، على الرغم من دفاعه عنه في تصريحات سابقة أمام البرلمان في الرباط.و"في حالة حدوث حمل خارج إطار الزواج، يجب اعتماد الخبرة الجينية لإثبات علاقة الأب المفترض بالمولود، وفي حالة إثبات الأبوة يمكن إلزام الأب بالإنفاق على المولود إلى حين بلوغه 21 عام، وفي حالة تكفل الأب بالحضانة تصبح الأم مسؤولة عن النفقة كذلك"، بحسب تأكيدات وهبي أمام مجلس النواب المغربي في وقت سابق.وأشارت إلى أن وزير العدل "كان قد قدم تصريحات مهمة وإيجابية على هذا المستوى، ونتمنى أن يتم تلافي هذا الخطأ حين الشروع في المسطرة التشريعية لقانون المسطرة الجنائية بالبرلمان"، بحسب قولها.أما رئيسة مكتب الرباط للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عاطفة تمجردين، فاعتبرت أن "هذه المسودة تعرف تراجعا في مجموعة من المواد، الأمر الذي يجعل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يحصلون على مكتسبات".وتابعت موضحة أنه "في ظل فتح ورش مدونة الأسرة، فمن الضروري عدم التناقض بين القانون الخاص بها، والمسطرة المدنية والجنائية".

https://sarabic.ae/20240911/نساء-المغرب-يطلبن-الاعتراف-بـالعمل-المنزلي-1092606914.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منوعات