https://sarabic.ae/20240912/حزب-الله-استهدفنا-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-قرب-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092658190.html

"حزب الله": استهدفنا 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله": استهدفنا 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T23:48+0000

2024-09-12T23:48+0000

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وأصدر "حزب الله" عدة بيانات عبر تليغرام، أكد فيها أن مقاتليه استهدفوا أمس الخميس "9 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ناحل ‏غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كما تم إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران حزب الله وقصفها لأول ‏مرة".وتابع البيان قائلا إنه تم "استهداف مستوطنة متسوفا بصليات صاروخية، وقصف مرابض مدفعية ‌‏الجيش الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية، واستهداف موقعي زبدين ‌‏في مزارع شبعا، والرمثا في تلال كفرشوبا، وموقع العباد، وموقع بياض بليدا ، وموقع المالكية، وقصف تجمعٍ لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات، وتجمعٍ آخر في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، "قصف بلدة القرعون والقضاء على محمد قاسم الشاعر، القائد في وحدة "الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الشاعر، روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث تعتبر عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية من لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال"، مشيرًا إلى أنه "قصف بالمدفعية نحو الصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان".وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

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