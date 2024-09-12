"حزب الله": استهدفنا 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240912/حزب-الله-استهدفنا-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-قرب-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092658190.html
"حزب الله": استهدفنا 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله": استهدفنا 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T23:48+0000
2024-09-12T23:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab079a3e84c5acdfabbfaccdc9fdb801.jpg
وأصدر "حزب الله" عدة بيانات عبر تليغرام، أكد فيها أن مقاتليه استهدفوا أمس الخميس "9 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ناحل ‏غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كما تم إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران حزب الله وقصفها لأول ‏مرة".وتابع البيان قائلا إنه تم "استهداف مستوطنة متسوفا بصليات صاروخية، وقصف مرابض مدفعية ‌‏الجيش الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية، واستهداف موقعي زبدين ‌‏في مزارع شبعا، والرمثا في تلال كفرشوبا، وموقع العباد، وموقع بياض بليدا ، وموقع المالكية، وقصف تجمعٍ لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات، وتجمعٍ آخر في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، "قصف بلدة القرعون والقضاء على محمد قاسم الشاعر، القائد في وحدة "الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الشاعر، روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث تعتبر عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية من لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال"، مشيرًا إلى أنه "قصف بالمدفعية نحو الصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان".وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840705_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c3537f9c87c26e9ee3a2b93d3ced556.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

"حزب الله": استهدفنا 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

23:48 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأصدر "حزب الله" عدة بيانات عبر تليغرام، أكد فيها أن مقاتليه استهدفوا أمس الخميس "9 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ناحل ‏غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كما تم إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران حزب الله وقصفها لأول ‏مرة".
وتابع البيان قائلا إنه تم "استهداف مستوطنة متسوفا بصليات صاروخية، وقصف مرابض مدفعية ‌‏الجيش الإسرائيلي شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية، واستهداف موقعي زبدين ‌‏في مزارع شبعا، والرمثا في تلال كفرشوبا، وموقع العباد، وموقع بياض بليدا ، وموقع المالكية، وقصف تجمعٍ لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات، وتجمعٍ آخر في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، "قصف بلدة القرعون والقضاء على محمد قاسم الشاعر، القائد في وحدة "الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الشاعر، روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث تعتبر عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية من لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال"، مشيرًا إلى أنه "قصف بالمدفعية نحو الصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين حزب الله من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала