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مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الإيراني في هجوم جنوب شرقي البلاد
مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الإيراني في هجوم جنوب شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
لقي 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي الإيراني مصرعهم، مساء أمس الخميس، إثر هجوم وصف بـ "الإرهابي" بمدينة ميرجاوه في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T21:53+0000
2024-09-12T21:52+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بقيام سيارة من نوع بيجو بارس بيضاء اللون، مساء الخميس، بإطلاق النار على سيارة لحرس الحدود في ميرجاوه، حيث وقع الحادث بجانب محطة الوقود في هذه المدينة.من جانبه، أعلن المدعي العام في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، مهدي شمس آبادي، أن 3 عناصر قوى الامن الداخلي استشهدوا وأصيب مواطن في مدينة ميرجاوه إثر هجوم إرهابي شنه مسلحون، وأضاف أنه تم فتح ملف بالقضية وبدأت الإجراءات الاستخبارية لتحديد هوية المجرمين.وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد أدى إطلاق النار إلى مقتل الملازم ثاني محمد أمين ناروئي والجندي بارسا سوزني والجندي أمير إبراهيم زاده.وفي يوليو/ تموز الماضي، لقي ضابط في الأمن الداخلي الإيراني مصرعه، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، إثر هجوم إرهابي استهدف دورية تابعة للشرطة في مدينة سراوان الواقعة شرقي المحافظة.ونقلت وكالة "إرنا" عن المركز الإعلامي التابع لقوى الأمن الداخلي، بيانا أعلنت فيه، "استشهاد أحد الضباط المنتسبين ويدعى محمود مطهري"، وأوضح مركز شرطة سيستان وبلوشستان أن "مسلحين كانوا يستقلون سيارة نفذوا باستخدام سلاح ناري اغتيالا غاشما وجبانا طال أحد الضباط المنتسبين لشرطة سراوان؛ ما أدى إلى جرح اثنين من عناصر الأمن".وبحسب البيان: "اشتبكت القوات الأمنية فور وقوع الهجوم ولاحقت المسلحين مع رعاية سلامة المواطنين، لكن استطاع الإرهابيون الهروب مستغلين الظروف التي سادت المنطقة".
https://sarabic.ae/20240912/إيران-تعلن-استدعاء-رؤساء-البعثات-الدبلوماسية-لبريطانيا-وفرنسا-وهولندا-وألمانيا-1092644444.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الإيراني في هجوم جنوب شرقي البلاد

21:53 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
لقي 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي الإيراني مصرعهم، مساء أمس الخميس، إثر هجوم وصف بـ "الإرهابي" بمدينة ميرجاوه في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بقيام سيارة من نوع بيجو بارس بيضاء اللون، مساء الخميس، بإطلاق النار على سيارة لحرس الحدود في ميرجاوه، حيث وقع الحادث بجانب محطة الوقود في هذه المدينة.
وأضافت الوكالة أن "هذا العمل الإرهابي أدى إلى استشهاد 3 من عناصر حرس الحدود وإصابة مواطن".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
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من جانبه، أعلن المدعي العام في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، مهدي شمس آبادي، أن 3 عناصر قوى الامن الداخلي استشهدوا وأصيب مواطن في مدينة ميرجاوه إثر هجوم إرهابي شنه مسلحون، وأضاف أنه تم فتح ملف بالقضية وبدأت الإجراءات الاستخبارية لتحديد هوية المجرمين.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد أدى إطلاق النار إلى مقتل الملازم ثاني محمد أمين ناروئي والجندي بارسا سوزني والجندي أمير إبراهيم زاده.
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وفي يوليو/ تموز الماضي، لقي ضابط في الأمن الداخلي الإيراني مصرعه، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، إثر هجوم إرهابي استهدف دورية تابعة للشرطة في مدينة سراوان الواقعة شرقي المحافظة.
ونقلت وكالة "إرنا" عن المركز الإعلامي التابع لقوى الأمن الداخلي، بيانا أعلنت فيه، "استشهاد أحد الضباط المنتسبين ويدعى محمود مطهري"، وأوضح مركز شرطة سيستان وبلوشستان أن "مسلحين كانوا يستقلون سيارة نفذوا باستخدام سلاح ناري اغتيالا غاشما وجبانا طال أحد الضباط المنتسبين لشرطة سراوان؛ ما أدى إلى جرح اثنين من عناصر الأمن".
وبحسب البيان: "اشتبكت القوات الأمنية فور وقوع الهجوم ولاحقت المسلحين مع رعاية سلامة المواطنين، لكن استطاع الإرهابيون الهروب مستغلين الظروف التي سادت المنطقة".
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