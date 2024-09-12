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https://sarabic.ae/20240912/وكالة-التجسس-الأكثر-سرية-في-أمريكا-تكشف-لأول-مرة-كيف-رصدت-أسامة-بن-لادن-وقتلته-1092639319.html
وكالة التجسس الأكثر سرية في أمريكا تكشف لأول مرة كيف رصدت أسامة بن لادن وقتلته
وكالة التجسس الأكثر سرية في أمريكا تكشف لأول مرة كيف رصدت أسامة بن لادن وقتلته
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة الامن القومي الأمريكية، المعروفة بسريتها الشديدة، بالتفصيل ولاول مرة عن دورها في مطاردة زعيم تنظيم القاعدة، اسامة بن لادن، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر/ ايلول على الولايات المتحدة.
2024-09-12T12:13+0000
2024-09-12T12:13+0000
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وقالت الوكالة في البوكاست، إنها مسؤولة عن اعتراض المكالمات، التي حددت هوية أحد مساعدي بن لادن، والتي قادت وكالة المخابرات المركزية إلى مجمعه في باكستان وقتله.وقال جون داربي في البودكاست، وهو مسؤول متقاعد من وكالة الأمن القومي، والذي تم تكليفه بعد فترة وجيزة من أحداث 11 سبتمبر باستكشاف طرق جديدة لملاحقة اتصالات تنظيم القاعدة: "لقد حان الوقت لكي تنسب وكالة الأمن القومي بعض الفضل لنفسها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.ويتمركز الهدف من بودكاست وكالة الأمن القومي الأمريكية هو شرح دور (SIGINT) أو استخبارات الإشارات، في الحفاظ على أمن الأمريكيين وحلفائهم.واستغرق الأمر عامين من التنصت من قبل وكالة الأمن القومي حتى تم تحديد هوية رسول بن لادن، إذ قامت وكالة الأمن القومي بفحص نصوص المكالمات، وتتبعت شركاء أجانب، واستمعت إلى مئات المحادثات، كما أنها استعانت بخبراء لغويين يجيدون العربية والبشتو، لمعرفة هوية، إبراهيم أحمد سعيد، رسول أسامة بن لادن.وفي أواخر عام 2009، اقتنعت وكالة الأمن القومي الأمريكية، بأن إبراهيم أحمد سعيد كان مرتبطا بابن لادن باعتباره رسوله، وبدأت في تعقب هاتفه للمساعدة في تحديد موقعه، بالعمل بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية، ثم تمكنت الوكالة بعد ذلك من تحديد موقعه، وإثبات أن سعيد كان لا يزال يعمل مع تنظيم القاعدة.وفي الليلة التي قُتل فيها أسامة بن لادن في عام 2011، كان جون داربي يعمل في مركز قيادة في فورت ميد، حيث كان يعمل رئيسا لمكافحة الإرهاب في الوكالة.وقال في البودكاست إنه عمل حتى الليلة التالية، وعندما عاد إلى المنزل، كان غارقا في مشاعره، بعد نجاح وكالة الأمن القومي الأمريكية في الوصول إلى أسامة بن لادن وقتله.يذكر أنه في صباح يوم الثلاثاء، الحادي عشر من سبتمبر 2001، استولى انتحاريون على أربع طائرات كانت تحلق بأجواء شرق الولايات المتحدة في وقت واحد.واستخدم الانتحاريون الطائرات كصواريخ عملاقة موجهة، إذ ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، فيما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.وقد بلغ إجمالي عدد ضحايا الهجمات 2977 شخصاً بخلاف الانتحاريين وعددهم 19 شخصا.وعقب أقل من شهر على الهجمات، قاد الرئيس الأمريكي، وقتذاك، جورج دبليو بوش عملية غزو لأفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم "القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] وإلقاء القبض على زعيمه أسامة بن لادن.
https://sarabic.ae/20240731/البنتاغون-توصلنا-إلى-صفقة-مع-العقل-المدبر-لأحداث-11-سبتمبر-تشمل-الإقرار-بالذنب-مقابل-تجنب-الإعدام-1091302996.html
https://sarabic.ae/20230911/في-ذكراها-الـ22-كيف-استغلت-أمريكا-أحداث-11-سبتمبر-لنشر-الفوضى-في-العالم-1080927592.html
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اسامة بن لادن، 11 سبتمبر، تنظيم القاعدة
اسامة بن لادن، 11 سبتمبر، تنظيم القاعدة

وكالة التجسس الأكثر سرية في أمريكا تكشف لأول مرة كيف رصدت أسامة بن لادن وقتلته

12:13 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Sputnik/AP Photoأسامة بن لادن
أسامة بن لادن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
أسامة بن لادن
© AP Photo / Sputnik/AP Photo
تابعنا عبر
كشفت وكالة الأمن القومي الأمريكية، المعروفة بسريتها الشديدة، بالتفصيل ولأول مرة عن دورها في مطاردة زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة في البوكاست، إنها مسؤولة عن اعتراض المكالمات، التي حددت هوية أحد مساعدي بن لادن، والتي قادت وكالة المخابرات المركزية إلى مجمعه في باكستان وقتله.
وقال جون داربي في البودكاست، وهو مسؤول متقاعد من وكالة الأمن القومي، والذي تم تكليفه بعد فترة وجيزة من أحداث 11 سبتمبر باستكشاف طرق جديدة لملاحقة اتصالات تنظيم القاعدة: "لقد حان الوقت لكي تنسب وكالة الأمن القومي بعض الفضل لنفسها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ويتمركز الهدف من بودكاست وكالة الأمن القومي الأمريكية هو شرح دور (SIGINT) أو استخبارات الإشارات، في الحفاظ على أمن الأمريكيين وحلفائهم.
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واستغرق الأمر عامين من التنصت من قبل وكالة الأمن القومي حتى تم تحديد هوية رسول بن لادن، إذ قامت وكالة الأمن القومي بفحص نصوص المكالمات، وتتبعت شركاء أجانب، واستمعت إلى مئات المحادثات، كما أنها استعانت بخبراء لغويين يجيدون العربية والبشتو، لمعرفة هوية، إبراهيم أحمد سعيد، رسول أسامة بن لادن.
وفي أواخر عام 2009، اقتنعت وكالة الأمن القومي الأمريكية، بأن إبراهيم أحمد سعيد كان مرتبطا بابن لادن باعتباره رسوله، وبدأت في تعقب هاتفه للمساعدة في تحديد موقعه، بالعمل بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية، ثم تمكنت الوكالة بعد ذلك من تحديد موقعه، وإثبات أن سعيد كان لا يزال يعمل مع تنظيم القاعدة.
وفي الليلة التي قُتل فيها أسامة بن لادن في عام 2011، كان جون داربي يعمل في مركز قيادة في فورت ميد، حيث كان يعمل رئيسا لمكافحة الإرهاب في الوكالة.
وقال في البودكاست إنه عمل حتى الليلة التالية، وعندما عاد إلى المنزل، كان غارقا في مشاعره، بعد نجاح وكالة الأمن القومي الأمريكية في الوصول إلى أسامة بن لادن وقتله.
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يذكر أنه في صباح يوم الثلاثاء، الحادي عشر من سبتمبر 2001، استولى انتحاريون على أربع طائرات كانت تحلق بأجواء شرق الولايات المتحدة في وقت واحد.
واستخدم الانتحاريون الطائرات كصواريخ عملاقة موجهة، إذ ضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، فيما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.
وقد بلغ إجمالي عدد ضحايا الهجمات 2977 شخصاً بخلاف الانتحاريين وعددهم 19 شخصا.
وعقب أقل من شهر على الهجمات، قاد الرئيس الأمريكي، وقتذاك، جورج دبليو بوش عملية غزو لأفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم "القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] وإلقاء القبض على زعيمه أسامة بن لادن.
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