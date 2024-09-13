https://sarabic.ae/20240913/البيت-الأبيض-واشنطن-تأخذ-تصريحات-موسكو-على-محمل-الجد-1092690775.html

البيت الأبيض: واشنطن تأخذ تصريحات موسكو على محمل الجد

البيت الأبيض: واشنطن تأخذ تصريحات موسكو على محمل الجد

سبوتنيك عربي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T16:44+0000

2024-09-13T16:44+0000

2024-09-13T16:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085676423_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_5a3399a7c17cbe50657c52f3186657c4.jpg

وقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات (الرئيس الروسي)، نحن نأخذهم على محمل الجد".وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.وقال كيربي: "لا يوجد تغيير في نهجنا فيما يتعلق بهذا ( استخدام كييف أسلحة أمريكية لشن ضربات على عمق الأراضي الروسية)، ولا أتوقع أن أرى مثل هذا التغيير اليوم".وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، يوم أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".

https://sarabic.ae/20240913/روسيا-الناتو-يبدأ-حربا-مباشرة-مع-روسيا-إذا-منح-كييف-ضوء-أخضر-لاستخدام-أسلحة-بعيدة-المدى--1092686496.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن