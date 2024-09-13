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البيت الأبيض: واشنطن تأخذ تصريحات موسكو على محمل الجد
البيت الأبيض: واشنطن تأخذ تصريحات موسكو على محمل الجد
سبوتنيك عربي
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T16:44+0000
2024-09-13T16:44+0000
2024-09-13T16:55+0000
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وقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات (الرئيس الروسي)، نحن نأخذهم على محمل الجد".وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.وقال كيربي: "لا يوجد تغيير في نهجنا فيما يتعلق بهذا ( استخدام كييف أسلحة أمريكية لشن ضربات على عمق الأراضي الروسية)، ولا أتوقع أن أرى مثل هذا التغيير اليوم".وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، يوم أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".
https://sarabic.ae/20240913/روسيا-الناتو-يبدأ-حربا-مباشرة-مع-روسيا-إذا-منح-كييف-ضوء-أخضر-لاستخدام-أسلحة-بعيدة-المدى--1092686496.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: واشنطن تأخذ تصريحات موسكو على محمل الجد
16:44 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 16:55 GMT 13.09.2024)
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها.
وقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات (الرئيس الروسي)، نحن نأخذهم على محمل الجد".
وأشار إلى أن واشنطن تسترشد "بحساباتها الخاصة" عند اتخاذ القرارات.
وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.
وقال كيربي: "لا يوجد تغيير في نهجنا فيما يتعلق بهذا ( استخدام كييف أسلحة أمريكية لشن ضربات على عمق الأراضي الروسية)، ولا أتوقع أن أرى مثل هذا التغيير اليوم".
وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، يوم أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".