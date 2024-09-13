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موسكو: الناتو يبدأ حربا مباشرة مع روسيا إذا منح كييف الضوء الأخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى
موسكو: الناتو يبدأ حربا مباشرة مع روسيا إذا منح كييف الضوء الأخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الناتو يبدأ حربا مباشرة مع روسيا إذا منح كييف ضوءا أخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T14:35+0000
2024-09-13T15:07+0000
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "مثل هذا التطور المحتمل للوضع سيغير بشكل جذري علاقاتنا مع المعسكر الغربي. إذا تم اتخاذ قرار رفع القيود بالفعل أو سيتم اتخاذه، فهذا يعني أنه منذ تلك اللحظة فصاعدًا، ستبدأ دول الناتو حربًا مباشرة مع روسيا".وفي وقت سابق، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، يوم أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".
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موسكو: الناتو يبدأ حربا مباشرة مع روسيا إذا منح كييف الضوء الأخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى

14:35 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 15:07 GMT 13.09.2024)
© AP Photo / Susan Montoya Bryanصواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية
صواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Susan Montoya Bryan
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الناتو يبدأ حربا مباشرة مع روسيا إذا منح كييف ضوءا أخضر لاستخدام أسلحة بعيدة المدى في عمق بلادنا.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "مثل هذا التطور المحتمل للوضع سيغير بشكل جذري علاقاتنا مع المعسكر الغربي. إذا تم اتخاذ قرار رفع القيود بالفعل أو سيتم اتخاذه، فهذا يعني أنه منذ تلك اللحظة فصاعدًا، ستبدأ دول الناتو حربًا مباشرة مع روسيا".

وتابع: "في هذه الحالة، سنضطر بالطبع إلى اتخاذ القرارات المناسبة مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على المعتدين الغربيين، ولن يتمكن زملاؤنا الغربيون بعد الآن من التنصل من المسؤولية وإلقاء كل اللوم على كييف".

صواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
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13:56 GMT
وفي وقت سابق، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.
وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، يوم أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.

وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك معلومات الأقمار الصناعية الغربية".
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