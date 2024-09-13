https://sarabic.ae/20240913/البيت-الأبيض-يكشف-سر-ارتداء-بايدن-لقبعة-ترامب-1092694033.html
البيت الأبيض يكشف سر ارتداء بايدن لقبعة ترامب
البيت الأبيض يكشف سر ارتداء بايدن لقبعة ترامب
سبوتنيك عربي
كشف البيت الأبيض عن السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ارتداء قبعة حمراء اللون، تحمل اسم سلفه والمرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك خلال حدث... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T19:27+0000
2024-09-13T19:27+0000
2024-09-13T19:27+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
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وتظهر لقطات من داخل محطة الإطفاء نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بايدن وهو يتحدث مع أشخاص، ويتفاعل مع رجل يرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها "ترامب 2024". بعد ذلك، قدم بايدن للرجل قبعة عليها ختم الرئاسة الأمريكية، قائلا إنه سيوقع عليها، لينفذ وعده بالفعل ويهديه القبعة الموقعة، ثم يعرض مقايضتها بقبعة ترامب.وفور مسك بايدن قبعة ترامب، دعاه العديد من المتجمّعين لارتدائها، فيصرخ قائلا: "لن أذهب إلى هذا الحد!" قبل أن يرتديها، وسط هتافات عالية.وأوضح البيت الأبيض في وقت لاحق، أنها "كانت طريقة للتأكيد على موضوع الوحدة في ذلك اليوم".وكتب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، على منصة "إكس": "كبادرة، أعطى بايدن قبعة لأحد مؤيدي لترامب، الذي قال بعد ذلك إنه بنفس الروح، يجب على الرئيس الأمريكي ارتداء قبعة ترامب". يُشار أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي، لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الماضي، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يكشف سر ارتداء بايدن لقبعة ترامب
كشف البيت الأبيض عن السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ارتداء قبعة حمراء اللون، تحمل اسم سلفه والمرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك خلال حدث لإحياء الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وتظهر لقطات
من داخل محطة الإطفاء نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بايدن وهو يتحدث مع أشخاص، ويتفاعل مع رجل يرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها "ترامب 2024".
بعد ذلك، قدم بايدن للرجل قبعة عليها ختم الرئاسة الأمريكية، قائلا إنه سيوقع عليها، لينفذ وعده بالفعل ويهديه القبعة الموقعة، ثم يعرض مقايضتها بقبعة ترامب.
وفور مسك بايدن قبعة ترامب، دعاه العديد من المتجمّعين لارتدائها، فيصرخ قائلا: "لن أذهب إلى هذا الحد!" قبل أن يرتديها، وسط هتافات عالية.
وأوضح البيت الأبيض في وقت لاحق، أنها "كانت طريقة للتأكيد على موضوع الوحدة في ذلك اليوم".
وكتب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، على منصة "إكس": "كبادرة، أعطى بايدن قبعة لأحد مؤيدي لترامب، الذي قال بعد ذلك إنه بنفس الروح، يجب على الرئيس الأمريكي ارتداء قبعة ترامب".
يُشار أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي
، لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الماضي، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.