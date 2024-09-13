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الرئيس الكولومبي: يجري التحضير لانقلاب في البلاد
الرئيس الكولومبي: يجري التحضير لانقلاب في البلاد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أنه يجري الإعداد لانقلاب في البلاد بهدف إغتياله أو عزله من منصبه. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T13:27+0000
2024-09-13T13:27+0000
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و قال بيترو في تجمع وطني لوسائل الإعلام في مقاطعة كينديو: "لقد صدر الأمر بالفعل: إما قتل الرئيس أو الإطاحة به في الأشهر الثلاثة المقبلة".جاءت تصريحات بيترو بعد أن أعلنت لجنة المساءلة في مجلس النواب أنها ستواصل التحقيق في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، "على الرغم من الإيقافات العديدة".وبحسب السياسي، فإن وسائل الإعلام المملوكة لمجموعات اقتصادية وسياسية كبرى غرست في أذهان الكولومبيين فكرة أنه خرق القانون من أجل البدء في عملية المساءلة السياسية.ويجري التحقيق في الحملة الرئاسية التي جلبت بترو إلى السلطة بسبب مخالفات مزعومة في تمويلها – إخفاء وتزوير المعلومات، وإساءة استخدام الموارد، ودفع أموال لمراقبي الانتخابات بأموال مجهولة المصدر.
https://sarabic.ae/20240818/كولومبيا-توقف-تصدير-الفحم-إلى-إسرائيل-وتتهمها-باستخدامه-في-صنع-القنابل-1091871231.html
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كولومبيا, العالم

الرئيس الكولومبي: يجري التحضير لانقلاب في البلاد

13:27 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Ivan Valenciaاحتجاجات ضد الحكومة الكولومبية في مدينة بوغوتا، كولومبيا 5 مايو 2021
احتجاجات ضد الحكومة الكولومبية في مدينة بوغوتا، كولومبيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Ivan Valencia
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أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أنه يجري الإعداد لانقلاب في البلاد بهدف إغتياله أو عزله من منصبه.
و قال بيترو في تجمع وطني لوسائل الإعلام في مقاطعة كينديو: "لقد صدر الأمر بالفعل: إما قتل الرئيس أو الإطاحة به في الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأضاف الرئيس أن هذا "انقلاب على الطريقة الكولومبية" حيث يتم السعي للإطاحة به على الرغم من أن "الدستور يحمي الرئيس بشكل كامل من محاولات أي جهة إدارية أدانته".

جاءت تصريحات بيترو بعد أن أعلنت لجنة المساءلة في مجلس النواب أنها ستواصل التحقيق في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، "على الرغم من الإيقافات العديدة".

وأوضح أنه "تمت محاكمته من قبل هيئة إدارية غير شرعية حيث وقع ثلاثة قضاة على مفهوم أو مرسوم دون اختصاص يحرم رئيس الجمهورية من الحماية الدستورية خارج أي قانون ودون إصلاح دستوري".

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وبحسب السياسي، فإن وسائل الإعلام المملوكة لمجموعات اقتصادية وسياسية كبرى غرست في أذهان الكولومبيين فكرة أنه خرق القانون من أجل البدء في عملية المساءلة السياسية.
ويجري التحقيق في الحملة الرئاسية التي جلبت بترو إلى السلطة بسبب مخالفات مزعومة في تمويلها – إخفاء وتزوير المعلومات، وإساءة استخدام الموارد، ودفع أموال لمراقبي الانتخابات بأموال مجهولة المصدر.
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