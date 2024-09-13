https://sarabic.ae/20240913/الرئيس-الكولومبي-يجري-التحضير-لانقلاب-في-البلاد-1092682868.html

الرئيس الكولومبي: يجري التحضير لانقلاب في البلاد

الرئيس الكولومبي: يجري التحضير لانقلاب في البلاد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، أنه يجري الإعداد لانقلاب في البلاد بهدف إغتياله أو عزله من منصبه. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T13:27+0000

2024-09-13T13:27+0000

2024-09-13T13:27+0000

كولومبيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0b/1048936089_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4407118b2d036601ca56683e6f0ddc4f.jpg

و قال بيترو في تجمع وطني لوسائل الإعلام في مقاطعة كينديو: "لقد صدر الأمر بالفعل: إما قتل الرئيس أو الإطاحة به في الأشهر الثلاثة المقبلة".جاءت تصريحات بيترو بعد أن أعلنت لجنة المساءلة في مجلس النواب أنها ستواصل التحقيق في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، "على الرغم من الإيقافات العديدة".وبحسب السياسي، فإن وسائل الإعلام المملوكة لمجموعات اقتصادية وسياسية كبرى غرست في أذهان الكولومبيين فكرة أنه خرق القانون من أجل البدء في عملية المساءلة السياسية.ويجري التحقيق في الحملة الرئاسية التي جلبت بترو إلى السلطة بسبب مخالفات مزعومة في تمويلها – إخفاء وتزوير المعلومات، وإساءة استخدام الموارد، ودفع أموال لمراقبي الانتخابات بأموال مجهولة المصدر.

https://sarabic.ae/20240818/كولومبيا-توقف-تصدير-الفحم-إلى-إسرائيل-وتتهمها-باستخدامه-في-صنع-القنابل-1091871231.html

كولومبيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كولومبيا, العالم