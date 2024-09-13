https://sarabic.ae/20240913/باحث-في-الشؤون-الدولية-الغرب-يفشل-في-خرق-الأمن-الداخلي-الروسي---1092693046.html

باحث في الشؤون الدولية: الغرب يفشل في خرق الأمن الداخلي الروسي

باحث في الشؤون الدولية: الغرب يفشل في خرق الأمن الداخلي الروسي

سبوتنيك عربي

أكّد الباحث في الشؤون الدولية، الدكتور سمير أبو صالح، "وجود خرق أمني مقصود من قبل الناتو، على رأسه بريطانيا، في محاولة لزعزعة استقرار الأمن القومي الروسي، عبر... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T18:40+0000

2024-09-13T18:40+0000

2024-09-13T18:40+0000

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وأوضح أبو صالح، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الغرب يحاول من خلال الدبلوماسيين، تنفيذ عمليات تجسس واضحة، رصدتها الحكومة الروسية، ما حتّم على الأخيرة معاقبة هؤلاء الدبلوماسيين عبر إعلام الدول التي أتوا منها، وطردهم من أراضيها". وذكّر أبو صالح "بمشاركة سفراء أمريكيين وبريطانيين في عدة دول بأنشطة وفعاليات تنظمها المنظمات غير الحكومية، التي غالبا ما تعادي الدول التي لا تنسجم مع السياسة الغربية". وأدان أبو صالح "محاولات لندن المتواصلة الترويج لأعمال تخريبية عبر دبلوماسيين في الكثير من البلدان، لا سيما في روسيا ودول الشرق الأوسط". وأشاد أبو صالح بأسلوب الدبلوماسية الروسية الذي وصفها بالمتزنة "والتي تعمل بعيدا عن سياسة نشر الفضائح والشائعات، وتهدف على الدوام إلى التكلم بلسان الحق". وأكد أنّ "ردة فعل روسيا على التدخل الغربي في أراضيها طبيعية، وتأتي في سياق تطبيقها لبنود الشرعية الدولية".وجدّد أبو صالح التأكيد على أنّ "ردة فعل روسيا طبيعية حيال مواجهتها التدخلات الغربية الصارخة"، مشيدا بتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي وجه رسائل إلى الغرب تؤكد رفض روسيا للمحاولات المهددة لأمنها القومي.وأوضح أنّ "روسيا لن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب إلا إذا اضطرت لفعل ذلك، وبادرت الدول الغربية في التسبب بمزيد من الخضات الأمنية والهجمات الإرهابية".وحذّر أبو صالح "من التصعيد العسكري الغربي القائم اليوم في وجه روسيا"، منتقدا "تذرع الغرب بالحرب القائمة في أوكرانيا لشن هجمات ضد موسكو"، ومتهما "الولايات المتحدة بالسعي لإثارة الاستفزازات والنزاعات داخل روسيا". وبيّن أنّ "محاولات الغرب تبوء بالفشل بفضل قوة الأمن الفدرالي الروسي الذي تمكن من كشف الكثير من العمليات الإرهابية داخل الدولة الاتحادية، وعطل هجمات لا تعد ولا تحصى في كافة الميادين".

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