https://sarabic.ae/20240913/الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تتسامح-مع-أنشطة-موظفي-المخابرات-البريطانية-في-روسيا--1092685199.html

الخارجية الروسية: موسكو لن تتسامح مع أنشطة موظفي المخابرات البريطانية في روسيا

الخارجية الروسية: موسكو لن تتسامح مع أنشطة موظفي المخابرات البريطانية في روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تتسامح مع الأنشطة التي يقوم بها موظفون غير معلنين في أجهزة المخابرات البريطانية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T14:29+0000

2024-09-13T14:29+0000

2024-09-13T14:29+0000

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وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنة على الأراضي الروسية. وسيتم صياغة موقفنا الصارم بشأن هذه القضية بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي، وندعو الجانب البريطاني إلى التخلي عن الخط العدائي الذي يؤدي إلى نتائج عكسية ومضر في الاتجاه الروسي".وأكدت زاخاروفا أن موسكو حذرت لندن مرارا وتكرارا من أن أي تصرفات غير ودية لن تمر دون رد مناسب.وأضاف أن الهيكل الرئيسي الذي ينسق السياسة التخريبية في الاتجاه الروسي وفي رابطة الدول المستقلة، هو مديرية أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، والتي أصبحت خدمة خاصة مهمتها الرئيسية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وفقا لجهاز المخابرات الروسي، تم إنهاء اعتماد 6 موظفين من الإدارة السياسية بالسفارة البريطانية في موسكو، وتم العثور على علامات استخباراتية وعمل تخريبي في أفعالهم.وذكر جهاز الأمن الفيدرالي أيضا أنه سيطلب الإنهاء المبكر لعمل الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا، إذا تم اكتشاف مثل هذه العلامات في عملهم.الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست مستعدة بعد لرفع القيود على الضربات الأوكرانية في عمق أراضي روسياموسكو: نظام كييف أنشأ "معسكرات اعتقال" للمدنيين في كورسك

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