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الخارجية الروسية: موسكو لن تتسامح مع أنشطة موظفي المخابرات البريطانية في روسيا
الخارجية الروسية: موسكو لن تتسامح مع أنشطة موظفي المخابرات البريطانية في روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تتسامح مع الأنشطة التي يقوم بها موظفون غير معلنين في أجهزة المخابرات البريطانية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T14:29+0000
2024-09-13T14:29+0000
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وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنة على الأراضي الروسية. وسيتم صياغة موقفنا الصارم بشأن هذه القضية بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي، وندعو الجانب البريطاني إلى التخلي عن الخط العدائي الذي يؤدي إلى نتائج عكسية ومضر في الاتجاه الروسي".وأكدت زاخاروفا أن موسكو حذرت لندن مرارا وتكرارا من أن أي تصرفات غير ودية لن تمر دون رد مناسب.وأضاف أن الهيكل الرئيسي الذي ينسق السياسة التخريبية في الاتجاه الروسي وفي رابطة الدول المستقلة، هو مديرية أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، والتي أصبحت خدمة خاصة مهمتها الرئيسية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.وفقا لجهاز المخابرات الروسي، تم إنهاء اعتماد 6 موظفين من الإدارة السياسية بالسفارة البريطانية في موسكو، وتم العثور على علامات استخباراتية وعمل تخريبي في أفعالهم.وذكر جهاز الأمن الفيدرالي أيضا أنه سيطلب الإنهاء المبكر لعمل الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا، إذا تم اكتشاف مثل هذه العلامات في عملهم.الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست مستعدة بعد لرفع القيود على الضربات الأوكرانية في عمق أراضي روسياموسكو: نظام كييف أنشأ "معسكرات اعتقال" للمدنيين في كورسك
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https://sarabic.ae/20240913/الأمن-الفيدرالي-الروسي-تلقينا-وثائق-تؤكد-تنسيق-لندن-لتصعيد-الوضع-العسكري-والسياسي-الدولي-1092660281.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, المملكة المتحدة, لندن, سياسة خارجية, سياسة
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بريطانيا, المملكة المتحدة, لندن, سياسة خارجية, سياسة

الخارجية الروسية: موسكو لن تتسامح مع أنشطة موظفي المخابرات البريطانية في روسيا

14:29 GMT 13.09.2024
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تتسامح مع الأنشطة التي يقوم بها موظفون غير معلنين في أجهزة المخابرات البريطانية على أراضي البلاد، وتعتزم مواصلة الرد بحزم ودقة على أي تصرفات غير ودية من جانب لندن.
وقالت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنة على الأراضي الروسية. وسيتم صياغة موقفنا الصارم بشأن هذه القضية بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي، وندعو الجانب البريطاني إلى التخلي عن الخط العدائي الذي يؤدي إلى نتائج عكسية ومضر في الاتجاه الروسي".
وأكدت زاخاروفا أن موسكو حذرت لندن مرارا وتكرارا من أن أي تصرفات غير ودية لن تمر دون رد مناسب.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، أنه تلقى وثائق تؤكد تنسيق لندن لتصعيد الوضع العسكري والسياسي الدولي.

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
الخارجية الروسية: السفارة البريطانية تجاوزت الحدود التي حددتها اتفاقيات فيينا
08:49 GMT
وأضاف أن الهيكل الرئيسي الذي ينسق السياسة التخريبية في الاتجاه الروسي وفي رابطة الدول المستقلة، هو مديرية أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، والتي أصبحت خدمة خاصة مهمتها الرئيسية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
الأمن الفيدرالي الروسي: تلقينا وثائق تؤكد تنسيق لندن لتصعيد الوضع العسكري والسياسي الدولي
06:17 GMT
وفقا لجهاز المخابرات الروسي، تم إنهاء اعتماد 6 موظفين من الإدارة السياسية بالسفارة البريطانية في موسكو، وتم العثور على علامات استخباراتية وعمل تخريبي في أفعالهم.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي أيضا أنه سيطلب الإنهاء المبكر لعمل الدبلوماسيين البريطانيين في روسيا، إذا تم اكتشاف مثل هذه العلامات في عملهم.
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست مستعدة بعد لرفع القيود على الضربات الأوكرانية في عمق أراضي روسيا
موسكو: نظام كييف أنشأ "معسكرات اعتقال" للمدنيين في كورسك
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