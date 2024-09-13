https://sarabic.ae/20240913/تقرير-إسرائيل-تواجه-تصعيدا-أمنيا-خطيرا-سيؤدي-إلى-مقتل-المئات-في-البلاد-1092673941.html

تقرير: إسرائيل تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد

تقرير: إسرائيل تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن بلادها تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T11:21+0000

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2024-09-13T11:21+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ورؤساء أجهزة الأمن حذروا بجلسة الحكومة هذا الأسبوع من أن منطقة الضفة الغربية على شفا الانفجار.ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تستغل الفوضى وضعف الضغوط عليها بسبب انخراطها في الحرب، في تأجيج الإرهاب في الضفة الغربية"، على حد زعمها، مؤكدة أن مناطق وبلدات الضفة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات لم تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000.وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية هو رصيد استراتيجي لإسرائيل لكونه يحبط الهجمات الإرهابية ويمنع تعزيز حركة حماس والعناصر الإرهابية الأخرى"، على حد قولها.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بأن إيران تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" تحذيره من جر إيران لإسرائيل لحرب استنزاف انساقت إليها إسرائيل.وأفاد الجنرال عاموس يادلين، بأن إسرائيل تنساق وراء الاستراتيجية الإيرانية والتي تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف جديدة، مؤكدا أن دخول إسرائيل لمثل هذه الحرب سيضر باقتصادها ويدفع إلى هجرة شبابها للخارج.وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.

https://sarabic.ae/20240913/رئيس-سابق-للاستخبارات-العسكرية-الإسرائيلية-إيران-تهدف-إلى-جر-تل-أبيب-لـحرب-استنزاف-1092662357.html

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