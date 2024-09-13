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تقرير: إسرائيل تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد
تقرير: إسرائيل تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن بلادها تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ورؤساء أجهزة الأمن حذروا بجلسة الحكومة هذا الأسبوع من أن منطقة الضفة الغربية على شفا الانفجار.ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تستغل الفوضى وضعف الضغوط عليها بسبب انخراطها في الحرب، في تأجيج الإرهاب في الضفة الغربية"، على حد زعمها، مؤكدة أن مناطق وبلدات الضفة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات لم تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000.وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية هو رصيد استراتيجي لإسرائيل لكونه يحبط الهجمات الإرهابية ويمنع تعزيز حركة حماس والعناصر الإرهابية الأخرى"، على حد قولها.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بأن إيران تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" تحذيره من جر إيران لإسرائيل لحرب استنزاف انساقت إليها إسرائيل.وأفاد الجنرال عاموس يادلين، بأن إسرائيل تنساق وراء الاستراتيجية الإيرانية والتي تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف جديدة، مؤكدا أن دخول إسرائيل لمثل هذه الحرب سيضر باقتصادها ويدفع إلى هجرة شبابها للخارج.وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240913/رئيس-سابق-للاستخبارات-العسكرية-الإسرائيلية-إيران-تهدف-إلى-جر-تل-أبيب-لـحرب-استنزاف-1092662357.html
https://sarabic.ae/20240912/بو-حبيب-وبوريل-يبحثان-التصعيد-الإسرائيلي-وأزمة-النزوح-السوري-تأكيد-على-السلام-واستقرار-لبنان-1092645997.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, لبنان, أخبار لبنان, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة

تقرير: إسرائيل تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد

11:21 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasserالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن بلادها تواجه تصعيدا أمنيا خطيرا سيؤدي إلى مقتل المئات في البلاد.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي ورؤساء أجهزة الأمن حذروا بجلسة الحكومة هذا الأسبوع من أن منطقة الضفة الغربية على شفا الانفجار.
ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران تستغل الفوضى وضعف الضغوط عليها بسبب انخراطها في الحرب، في تأجيج الإرهاب في الضفة الغربية"، على حد زعمها، مؤكدة أن مناطق وبلدات الضفة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات لم تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000.
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: إيران تهدف إلى جر تل أبيب لـ"حرب استنزاف"
07:49 GMT
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن "التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية هو رصيد استراتيجي لإسرائيل لكونه يحبط الهجمات الإرهابية ويمنع تعزيز حركة حماس والعناصر الإرهابية الأخرى"، على حد قولها.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، بأن إيران تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" تحذيره من جر إيران لإسرائيل لحرب استنزاف انساقت إليها إسرائيل.
وأفاد الجنرال عاموس يادلين، بأن إسرائيل تنساق وراء الاستراتيجية الإيرانية والتي تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف جديدة، مؤكدا أن دخول إسرائيل لمثل هذه الحرب سيضر باقتصادها ويدفع إلى هجرة شبابها للخارج.
بو حبيب وبوريل يبحثان التصعيد الإسرائيلي وأزمة النزوح السوري: تأكيد على السلام واستقرار لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
"بو حبيب وبوريل يبحثان التصعيد الإسرائيلي وأزمة النزوح السوري: تأكيد على السلام واستقرار لبنان"
أمس, 14:03 GMT
وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
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