الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها

الخارجية// اقتحام نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير اوضاعها



The Ministry of Foreign Affairs: Netanyahu's provocative incursion into the #Jordan_Valley is a systematic deepening of the annexation of the West Bank and an escalation of its situation. pic.twitter.com/IQ6rfbrOj0