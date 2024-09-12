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https://sarabic.ae/20240912/الخارجية-الفلسطينية-اقتحام-نتنياهو-الاستفزازي-للأغوار-تعميق-ممنهج-لضم-الضفة-وتفجير-أوضاعها-1092631941.html
الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها
الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس للأغوار المحتلة". 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T08:55+0000
2024-09-12T08:55+0000
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واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن "هذا الاقتحام ترجمة للتحريض الإسرائيلي الرسمي الذي يمارسه نتنياهو وفريقه على طريق تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، عبر تصعيد العدوان على شعبنا بما يخلفه من جرائم متواصلة، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل يثبت يومياً أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تعميق حرب الإبادة والتهجير، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".وطالبت الوزارة "بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على شعبنا ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان"، مؤكدةً أن "اقتحام نتنياهو جاء تحت حجج وذرائع واهية لن تستطيع إخفاء البعد الاستعماري الاستيطاني لمخططات الاحتلال الهادفة لابتلاع الأغوار وتفريغها من أصحابها الأصليين".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، على "أهمية أن تبقى الحدود الإسرائيلية مع الأردن حدود أمن وسلام".وفي تصريحات على الحدود الأردنية، قال نتنياهو، إن "لدينا حدود سلام مع الأردن ونتعاون مع المملكة"، معربًا عن أمله أن تظل الحدود على هذا النحو.وأضاف نتنياهو أن "هناك محاولات لتهريب المخربين والسلاح عبر الأردن للضفة والمدن الإسرائيلية"، متابعًا: "نتعاون مع جميع الجهات لوقف التهريب بالتنسيق مع جيراننا".وقُتل 3 إسرائيليين، الأحد الماضي، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصاباتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".كما نقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد الماضي، أن حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين، والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين، هو "عمل فردي".وقالت الوزارة في بيان لها: "الجهات المعنية تتابع التحقيقات في حادثة إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين"، مشيرةً إلى أن "التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضًا، عمل فردي".وأضاف البيان أن "الأردن مستمر في جهوده وتحركاته الإقليمية والدولية المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وصولاً إلى تهدئة شاملة وإطلاق جهد سياسي حقيقي يعيد الأمل بإمكانية تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، ويحمي المنطقة كلها من تبعات استمرار التدهور الذي يكرس اليأس والتطرف، ويفجر دوامات العنف والقتل ويدفع ثمنه الجميع".
https://sarabic.ae/20240908/الخارجية-الأردنية-حادث-إطلاق-النار-عند-جسر-الملك-حسين-عمل-فردي-1092523589.html
https://sarabic.ae/20240911/مسؤول-أردني-لـسبوتنيك-نتخوف-من-خطوات-إسرائيلية-والتنسيق-الأمني-بين-البلدين-تراجع-بشكل-كبير--1092599455.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو الاستفزازي للأغوار تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها

08:55 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس للأغوار المحتلة".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن "هذا الاقتحام ترجمة للتحريض الإسرائيلي الرسمي الذي يمارسه نتنياهو وفريقه على طريق تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، عبر تصعيد العدوان على شعبنا بما يخلفه من جرائم متواصلة، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل يثبت يومياً أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تعميق حرب الإبادة والتهجير، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وطالبت الوزارة "بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على شعبنا ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان"، مؤكدةً أن "اقتحام نتنياهو جاء تحت حجج وذرائع واهية لن تستطيع إخفاء البعد الاستعماري الاستيطاني لمخططات الاحتلال الهادفة لابتلاع الأغوار وتفريغها من أصحابها الأصليين".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، على "أهمية أن تبقى الحدود الإسرائيلية مع الأردن حدود أمن وسلام".
وفي تصريحات على الحدود الأردنية، قال نتنياهو، إن "لدينا حدود سلام مع الأردن ونتعاون مع المملكة"، معربًا عن أمله أن تظل الحدود على هذا النحو.
وأضاف نتنياهو أن "هناك محاولات لتهريب المخربين والسلاح عبر الأردن للضفة والمدن الإسرائيلية"، متابعًا: "نتعاون مع جميع الجهات لوقف التهريب بالتنسيق مع جيراننا".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
الخارجية الأردنية: حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين "عمل فردي"
8 سبتمبر, 22:37 GMT
وقُتل 3 إسرائيليين، الأحد الماضي، في عملية إطلاق نار عند جسر الملك حسين (جسر اللنبي)، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن نجمة داوود الحمراء الطبية: "مقتل 3 رجال متأثرين بإصاباتهم في عملية إطلاق نار عند معبر اللنبي في الأغوار".
كما نقلت الإذاعة عن مسؤول أمني، قوله إن "منفذ العملية سائق شاحنة أردني، تسلل إلى موقع العملية، وأطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين"، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحييد المنفذ بنيران سكان محليين.
وفي أول تعليق من الأردن، أكدت وزارة الداخلية الأردنية، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار، التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
مسؤول أردني لـ"سبوتنيك": نتخوف من خطوات إسرائيلية والتنسيق الأمني بين البلدين تراجع بشكل كبير
أمس, 06:46 GMT
وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إن الحركة على معبر الكرامة "معبر اللنبي"، متوقفة تماما من الاتجاهين حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد الماضي، أن حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين، والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين، هو "عمل فردي".
وقالت الوزارة في بيان لها: "الجهات المعنية تتابع التحقيقات في حادثة إطلاق مواطن أردني النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين"، مشيرةً إلى أن "التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضًا، عمل فردي".
وأضاف البيان أن "الأردن مستمر في جهوده وتحركاته الإقليمية والدولية المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وصولاً إلى تهدئة شاملة وإطلاق جهد سياسي حقيقي يعيد الأمل بإمكانية تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، ويحمي المنطقة كلها من تبعات استمرار التدهور الذي يكرس اليأس والتطرف، ويفجر دوامات العنف والقتل ويدفع ثمنه الجميع".
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