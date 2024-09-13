https://sarabic.ae/20240913/رئيس-سابق-للاستخبارات-العسكرية-الإسرائيلية-إيران-تهدف-إلى-جر-تل-أبيب-لـحرب-استنزاف-1092662357.html
رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: إيران تهدف إلى جر تل أبيب لـ"حرب استنزاف"
رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: إيران تهدف إلى جر تل أبيب لـ"حرب استنزاف"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم الجمعة، بأن إيران تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T07:49+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" تحذيره من جر إيران لإسرائيل لحرب استنزاف انساقت إليها إسرائيل.وأفاد الجنرال عاموس يادلين، بأن إسرائيل تنساق وراء الاستراتيجية الإيرانية والتي تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف جديدة، مؤكدا أن دخول إسرائيل لمثل هذه الحرب سيضر باقتصادها ويدفع إلى هجرة شبابها للخارج.وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأصدر "حزب الله" عدة بيانات عبر تلغرام، أكد فيها أن مقاتليه استهدفوا، أمس الخميس، "9 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ناحل غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كما تم إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران حزب الله وقصفها لأول مرة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، "قصف بلدة القرعون والقضاء على محمد قاسم الشاعر، القائد في وحدة "الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الشاعر، روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث تعتبر عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية من لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال"، مشيرًا إلى أنه "قصف بالمدفعية أطراف الصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان".وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240906/إعلام-إسرائيلي-يكشف-حقيقة-خطة-السنوار-للهروب-مع-الرهائن-إلى-إيران-عبر-سيناء-1092466560.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: إيران تهدف إلى جر تل أبيب لـ"حرب استنزاف"
صرح رئيس سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم الجمعة، بأن إيران تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" تحذيره من جر إيران لإسرائيل لحرب استنزاف انساقت إليها إسرائيل.
وأفاد الجنرال عاموس يادلين، بأن إسرائيل تنساق وراء الاستراتيجية الإيرانية والتي تهدف إلى جر تل أبيب لحرب استنزاف جديدة، مؤكدا أن دخول إسرائيل لمثل هذه الحرب سيضر باقتصادها ويدفع إلى هجرة شبابها للخارج.
وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني
، اليوم الجمعة، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأصدر "حزب الله" عدة بيانات عبر تلغرام، أكد فيها أن مقاتليه استهدفوا، أمس الخميس، "9 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة ناحل غيرشوم، استهدف أماكن تموضع ضباطها وجنودها، كما تم إدخال مستوطنة روش هانيكرا على جدول نيران حزب الله وقصفها لأول مرة".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، "قصف بلدة القرعون والقضاء على محمد قاسم الشاعر، القائد في وحدة "الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الشاعر، روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث تعتبر عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية من لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال"، مشيرًا إلى أنه "قصف بالمدفعية أطراف الصوانة وعيتا الشعب
في جنوب لبنان".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان، بين "حزب الله" من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ 336؛ وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر.