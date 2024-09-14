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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240914/أردوغان-مرتكبو-الجرائم-في-غزة-مثل-مجرمي-مذبحة-سربرنيتسا-1092712086.html
أردوغان: مرتكبو الجرائم في غزة مثل مجرمي "مذبحة" سربرنيتسا
أردوغان: مرتكبو الجرائم في غزة مثل مجرمي "مذبحة" سربرنيتسا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن "قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية، يشهد في الوقت الحالي مذبحة مماثلة لتلك التي نُفذت في البوسنة والهرسك، في... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T13:22+0000
2024-09-14T13:22+0000
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وأشار أردوغان، في كلمة له، إلى أن "مرتكبي جرائم غزة مثل من ارتكبوا مذبحة سربرنيتسا في عام 1995، وسيحاسبون في المحاكم الدولية مثلهم"، بحسب قوله.كما شدد الرئيس التركي على أنه "سيتم محاسبة إسرائيل على قتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية، عائشة نور أزغي أيغي، إلى جانب أكثر من 41 ألف من الإخوة والأخوات في غزة"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وكشف وزير العدل التركي، يلماز تونج، يوم الخميس الماضي، عن بدء تحقيق في أنقرة، حول مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بفلسطين، وسيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية.وكان جنود إسرائيليون قد قتلوا بالرصاص الحي الناشطة التركية - الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، أثناء مشاركتها في فعالية مندّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث وصلت عائشة إلى مستشفى "رفيديا" مصابة برصاصة في الرأس، وتم إجراء عملية إنعاش لها، لكنها فارقت الحياة، بحسب الكادر الطبي في المستشفى.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

أردوغان: مرتكبو الجرائم في غزة مثل مجرمي "مذبحة" سربرنيتسا

13:22 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن "قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية، يشهد في الوقت الحالي مذبحة مماثلة لتلك التي نُفذت في البوسنة والهرسك، في تسعينيات القرن الماضي".
وأشار أردوغان، في كلمة له، إلى أن "مرتكبي جرائم غزة مثل من ارتكبوا مذبحة سربرنيتسا في عام 1995، وسيحاسبون في المحاكم الدولية مثلهم"، بحسب قوله.
كما شدد الرئيس التركي على أنه "سيتم محاسبة إسرائيل على قتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية، عائشة نور أزغي أيغي، إلى جانب أكثر من 41 ألف من الإخوة والأخوات في غزة"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وكشف وزير العدل التركي، يلماز تونج، يوم الخميس الماضي، عن بدء تحقيق في أنقرة، حول مقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بفلسطين، وسيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان
8 سبتمبر, 06:42 GMT
وكان جنود إسرائيليون قد قتلوا بالرصاص الحي الناشطة التركية - الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، أثناء مشاركتها في فعالية مندّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث وصلت عائشة إلى مستشفى "رفيديا" مصابة برصاصة في الرأس، وتم إجراء عملية إنعاش لها، لكنها فارقت الحياة، بحسب الكادر الطبي في المستشفى.
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