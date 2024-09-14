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العراق... الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق ضخم استمر لمدة 6 ساعات
العراق... الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق ضخم استمر لمدة 6 ساعات
سبوتنيك عربي
كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة العراقية، ملابسات حريق ضخم شهدته المدينة، أمس الجمعة، نشب داخل متجر لبيع المواد المنزلية والبلاستيكية في منطقة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T04:42+0000
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ونقلت موقع "السومرية نيوز"، عن الدفاع المدني، قوله إن عناصره "استطاعت إخماد حادث حريق نشب في أحد المحلات التجارية في وقت قياسي ومهنية عالية باستخدام العجلات التخصصية والساندة وكذلك السليمة (السنوركل) ذات السلم 54 م".وأضاف بيان المديرية أن "البناية مخالفة لشروط السلامة ولقانون الدفاع المدني ومشيدة من مواد الـ"كابوند" والـ"جينكو" وأجزاء من الـ"سندويج بنل".يشار إلى أن هذا الحريق الضخم استمر أكثر من 6 ساعات، ما تطلب مشاركة أكثر من 40 عجلة حوضية لإخماده والسيطرة عليه، وتضرر أكثر من 15 محلاً وأكثر من 4 مخازن.واختتم البيان بأن "مديرية الدفاع المدني استعانت بجهد إطفاء النفط والموانئ والدوائر الصحية والخدمية الساندة من البلدية والماء والمجاري".يذكر أنه يوم الخميس الماضي، اندلع حريق ضخم داخل قاعة للمناسبات الدينية شمالي العاصمة العراقية بغداد، بحسب تصريحات لأحد المصادر الأمنية في مديرية الدفاع المدني العراقية.وتم الدفع بفرق من الدفاع المدني لكافحة حادث الحريق، الذي اندلع داخل تلك القاعة في منطقة الجمعيات في الشعب شمالي بغداد، حيث أتت النار على المحتويات داخل القاعة التي هي عبارة عن أثاث ومستلزمات أخرى، وعادة ما تكون فارغة في أوقات الصباح لإقامة المناسبات في أوقات المساء تحديدا، وبيّن المصدر أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق... الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق ضخم استمر لمدة 6 ساعات

04:42 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Hadi Mizbanرجال الإطفاء يعملون في مسرح حريق في مبنى ببغداد، العراق، 6 نوفمبر 2022. أصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا، بمن فيهم رئيس مديرية الدفاع المدني العراقية، إثر اشتعال النيران في مبنى تجاري ثم انهياره.
رجال الإطفاء يعملون في مسرح حريق في مبنى ببغداد، العراق، 6 نوفمبر 2022. أصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا، بمن فيهم رئيس مديرية الدفاع المدني العراقية، إثر اشتعال النيران في مبنى تجاري ثم انهياره. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
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كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة العراقية، ملابسات حريق ضخم شهدته المدينة، أمس الجمعة، نشب داخل متجر لبيع المواد المنزلية والبلاستيكية في منطقة الداكير.
ونقلت موقع "السومرية نيوز"، عن الدفاع المدني، قوله إن عناصره "استطاعت إخماد حادث حريق نشب في أحد المحلات التجارية في وقت قياسي ومهنية عالية باستخدام العجلات التخصصية والساندة وكذلك السليمة (السنوركل) ذات السلم 54 م".
وأضاف بيان المديرية أن "البناية مخالفة لشروط السلامة ولقانون الدفاع المدني ومشيدة من مواد الـ"كابوند" والـ"جينكو" وأجزاء من الـ"سندويج بنل".
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يشار إلى أن هذا الحريق الضخم استمر أكثر من 6 ساعات، ما تطلب مشاركة أكثر من 40 عجلة حوضية لإخماده والسيطرة عليه، وتضرر أكثر من 15 محلاً وأكثر من 4 مخازن.
واختتم البيان بأن "مديرية الدفاع المدني استعانت بجهد إطفاء النفط والموانئ والدوائر الصحية والخدمية الساندة من البلدية والماء والمجاري".
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يذكر أنه يوم الخميس الماضي، اندلع حريق ضخم داخل قاعة للمناسبات الدينية شمالي العاصمة العراقية بغداد، بحسب تصريحات لأحد المصادر الأمنية في مديرية الدفاع المدني العراقية.
وتم الدفع بفرق من الدفاع المدني لكافحة حادث الحريق، الذي اندلع داخل تلك القاعة في منطقة الجمعيات في الشعب شمالي بغداد، حيث أتت النار على المحتويات داخل القاعة التي هي عبارة عن أثاث ومستلزمات أخرى، وعادة ما تكون فارغة في أوقات الصباح لإقامة المناسبات في أوقات المساء تحديدا، وبيّن المصدر أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي.
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