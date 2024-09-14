https://sarabic.ae/20240914/العراق-الدفاع-المدني-يكشف-ملابسات-حريق-ضخم-استمر-لمدة-6-ساعات-1092699723.html
العراق... الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق ضخم استمر لمدة 6 ساعات
العراق... الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق ضخم استمر لمدة 6 ساعات
سبوتنيك عربي
كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة العراقية، ملابسات حريق ضخم شهدته المدينة، أمس الجمعة، نشب داخل متجر لبيع المواد المنزلية والبلاستيكية في منطقة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T04:42+0000
2024-09-14T04:42+0000
2024-09-14T04:42+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070052821_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_7badb5d7393ca60e9cd2193f6bccd6d6.jpg
ونقلت موقع "السومرية نيوز"، عن الدفاع المدني، قوله إن عناصره "استطاعت إخماد حادث حريق نشب في أحد المحلات التجارية في وقت قياسي ومهنية عالية باستخدام العجلات التخصصية والساندة وكذلك السليمة (السنوركل) ذات السلم 54 م".وأضاف بيان المديرية أن "البناية مخالفة لشروط السلامة ولقانون الدفاع المدني ومشيدة من مواد الـ"كابوند" والـ"جينكو" وأجزاء من الـ"سندويج بنل".يشار إلى أن هذا الحريق الضخم استمر أكثر من 6 ساعات، ما تطلب مشاركة أكثر من 40 عجلة حوضية لإخماده والسيطرة عليه، وتضرر أكثر من 15 محلاً وأكثر من 4 مخازن.واختتم البيان بأن "مديرية الدفاع المدني استعانت بجهد إطفاء النفط والموانئ والدوائر الصحية والخدمية الساندة من البلدية والماء والمجاري".يذكر أنه يوم الخميس الماضي، اندلع حريق ضخم داخل قاعة للمناسبات الدينية شمالي العاصمة العراقية بغداد، بحسب تصريحات لأحد المصادر الأمنية في مديرية الدفاع المدني العراقية.وتم الدفع بفرق من الدفاع المدني لكافحة حادث الحريق، الذي اندلع داخل تلك القاعة في منطقة الجمعيات في الشعب شمالي بغداد، حيث أتت النار على المحتويات داخل القاعة التي هي عبارة عن أثاث ومستلزمات أخرى، وعادة ما تكون فارغة في أوقات الصباح لإقامة المناسبات في أوقات المساء تحديدا، وبيّن المصدر أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي.
https://sarabic.ae/20240912/باحث-اقتصادي-لـسبوتنيك-السياسة-المالية-للعراق-قد-تواجه-مخاطر-كبيرة-في-الفترة-القادمة-1092655738.html
https://sarabic.ae/20240907/الاتحاد-للطيران-الإماراتية-تصدر-بيانا-بعد-حريق-في-طائرة-إيرباص-1092478092.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070052821_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_e159a2411cecc9e5d488c6a8c9f7e8c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق... الدفاع المدني يكشف ملابسات حريق ضخم استمر لمدة 6 ساعات
كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة العراقية، ملابسات حريق ضخم شهدته المدينة، أمس الجمعة، نشب داخل متجر لبيع المواد المنزلية والبلاستيكية في منطقة الداكير.
ونقلت موقع
"السومرية نيوز"، عن الدفاع المدني، قوله إن عناصره "استطاعت إخماد حادث حريق نشب في أحد المحلات التجارية في وقت قياسي ومهنية عالية باستخدام العجلات التخصصية والساندة وكذلك السليمة (السنوركل) ذات السلم 54 م".
وأضاف بيان المديرية أن "البناية مخالفة لشروط السلامة ولقانون الدفاع المدني ومشيدة من مواد الـ"كابوند" والـ"جينكو" وأجزاء من الـ"سندويج بنل".
يشار إلى أن هذا الحريق الضخم استمر أكثر من 6 ساعات، ما تطلب مشاركة أكثر من 40 عجلة حوضية لإخماده والسيطرة عليه، وتضرر أكثر من 15 محلاً وأكثر من 4 مخازن.
واختتم البيان بأن "مديرية الدفاع المدني استعانت بجهد إطفاء النفط والموانئ والدوائر الصحية والخدمية الساندة من البلدية والماء والمجاري".
يذكر أنه يوم الخميس الماضي، اندلع حريق ضخم داخل قاعة للمناسبات الدينية شمالي العاصمة العراقية بغداد، بحسب تصريحات لأحد المصادر الأمنية في مديرية الدفاع المدني العراقية.
وتم الدفع بفرق من الدفاع المدني لكافحة حادث الحريق، الذي اندلع داخل تلك القاعة في منطقة الجمعيات في الشعب شمالي بغداد، حيث أتت النار على المحتويات داخل القاعة التي هي عبارة عن أثاث ومستلزمات أخرى، وعادة ما تكون فارغة في أوقات الصباح لإقامة المناسبات في أوقات المساء تحديدا، وبيّن المصدر أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي.