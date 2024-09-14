https://sarabic.ae/20240914/بايرن-ميونخ-يكتسح-كيل-في-البوندسليغا-فيديو-1092722315.html
بايرن ميونخ يكتسح كيل في "البوندسليغا".. فيديو
بايرن ميونخ يكتسح كيل في "البوندسليغا".. فيديو
سبوتنيك عربي
اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني مضيفه وغريمه هولشتاين كيل، اليوم السبت، بنتيجة (6-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T20:18+0000
2024-09-14T20:18+0000
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ومع تسجيل السداسية عزز بايرن ميونخ الألماني صدارته لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وتذيل كيل الترتيب من دون نقاط تذكر.وتمكن البايرن من تسجيل سداسية كاملة، بدأها جمال موسيالا بعد 14 ثانية فقط من بداية اللقاء، وهاري كين في الدقائق (7-43-90)، ونيكولاي ريمبرج بالخطأ في مرماه (13) ومايكل أوليسيه (65)، بينما سجل هدف كيل الوحيد أرمين جيجوفيتش (82).ونجح بايرن ميونخ في التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى، لتتوالى أخطاء الفريق المضيف ما بين حارس المرمى والمدافعين معا، حيث تمكن هاري كين من مساعدة زملائه خاصة بعدما سجل "هاتريك" وأسهم في الأهداف الأخرى.وفي الوقت الذي نجح فيه البايرن من تسجيل سداسية نظيفة، فإنه قد أضاع أهدافا أخرى خلال شوطي المباراة.بينما تمكن فريق هولشتاين كيل متذيل الدوري الألماني من تسجيل هدف وحيد لحفظ ماء الوجه، في الدقيقة 82، بمتابعة جيجوفيتش عرضية ووجه ضربة رأس سكنت شباك نوير.
https://sarabic.ae/20240914/صحيفة-إسبانية-نجم-بايرن-ميونخ-ينضم-لريال-مدريد-مجانا-في-يناير-المقبل-1092704081.html
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار كرة القدم
رياضة, نادي بايرن ميونخ, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار كرة القدم
بايرن ميونخ يكتسح كيل في "البوندسليغا".. فيديو
20:18 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 20:41 GMT 14.09.2024)
اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني مضيفه وغريمه هولشتاين كيل، اليوم السبت، بنتيجة (6-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
ومع تسجيل السداسية عزز بايرن ميونخ الألماني صدارته لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وتذيل كيل الترتيب من دون نقاط تذكر.
وتمكن البايرن من تسجيل سداسية كاملة، بدأها جمال موسيالا بعد 14 ثانية فقط من بداية اللقاء، وهاري كين في الدقائق (7-43-90)، ونيكولاي ريمبرج بالخطأ في مرماه (13) ومايكل أوليسيه (65)، بينما سجل هدف كيل الوحيد أرمين جيجوفيتش (82).
ونجح بايرن ميونخ
في التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى، لتتوالى أخطاء الفريق المضيف ما بين حارس المرمى والمدافعين معا، حيث تمكن هاري كين من مساعدة زملائه خاصة بعدما سجل "هاتريك" وأسهم في الأهداف الأخرى.
وفي الوقت الذي نجح فيه البايرن من تسجيل سداسية نظيفة، فإنه قد أضاع أهدافا أخرى خلال شوطي المباراة.
بينما تمكن فريق هولشتاين كيل متذيل الدوري الألماني
من تسجيل هدف وحيد لحفظ ماء الوجه، في الدقيقة 82، بمتابعة جيجوفيتش عرضية ووجه ضربة رأس سكنت شباك نوير.