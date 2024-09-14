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بعد شهرين من الغياب.. ميسي يعود للملاعب
بعد شهرين من الغياب.. ميسي يعود للملاعب
سبوتنيك عربي
أعلن مدرب إنتر ميامي الأمريكي، تاتا مارتينو، استعداد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة للملاعب المباراة المقبلة. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T04:19+0000
2024-09-14T04:37+0000
رياضة
أخبار ميسي
ليونيل ميسي
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وأصيب ميسي قبل نحو شهرين خلال مواجهة منتخب بلاده وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، في منتصف شهر يوليو الماضي، والتي حسمها التانجو بهدف نظيف.وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية، إن ميسي سيكون متواجدا في مواجهة فيلادلفيا، والمقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وفقا لموقع "جول".وأضاف مارتينو: "عاد ميسي أمس إلى التدريب، ومن المقرر أن يلعب مباراة فيلادلفيا، بعد التدريب سوف نقوم بتحديد الاستراتيجية معه. ولكن نعم، فهو متاح".ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 59 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، ويلعب فجر الأحد المقبل ضد فيلادلفيا يونيون، ثم يخوض مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل ضد مضيفه أتالانتا يونايتد في منافسات الدوري الأمريكي.
https://sarabic.ae/20240912/تفاصيل-جديدة-حول-إصابة-ميسي-1092644777.html
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رياضة, أخبار ميسي, ليونيل ميسي, منوعات
رياضة, أخبار ميسي, ليونيل ميسي, منوعات

بعد شهرين من الغياب.. ميسي يعود للملاعب

04:19 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 04:37 GMT 14.09.2024)
© AP Photo / Ng Han Guanمشجع صيني ركض إلى ملعب كرة القدم لعناق ليونيل ميسي ، بكين ، الصين
مشجع صيني ركض إلى ملعب كرة القدم لعناق ليونيل ميسي ، بكين ، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
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أعلن مدرب إنتر ميامي الأمريكي، تاتا مارتينو، استعداد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي للعودة للملاعب المباراة المقبلة.
وأصيب ميسي قبل نحو شهرين خلال مواجهة منتخب بلاده وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، في منتصف شهر يوليو الماضي، والتي حسمها التانجو بهدف نظيف.
وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية، إن ميسي سيكون متواجدا في مواجهة فيلادلفيا، والمقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وفقا لموقع "جول".
Forward Lionel Messi - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
مجتمع
تفاصيل جديدة حول إصابة ميسي
12 سبتمبر, 13:55 GMT
وأضاف مارتينو: "عاد ميسي أمس إلى التدريب، ومن المقرر أن يلعب مباراة فيلادلفيا، بعد التدريب سوف نقوم بتحديد الاستراتيجية معه. ولكن نعم، فهو متاح".
ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 59 نقطة من 27 مباراة خاضها الفريق، ويلعب فجر الأحد المقبل ضد فيلادلفيا يونيون، ثم يخوض مواجهة أخرى فجر الخميس المقبل ضد مضيفه أتالانتا يونايتد في منافسات الدوري الأمريكي.
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