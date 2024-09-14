https://sarabic.ae/20240914/خبير-خطة-الإدارة-الأمريكية-هي-إنقاذ-أوكرانيا-من-الهزيمة-قبل-الانتخابات-1092711962.html
خبير: خطة الإدارة الأمريكية هي "إنقاذ" أوكرانيا من الهزيمة قبل الانتخابات
خبير: خطة الإدارة الأمريكية هي "إنقاذ" أوكرانيا من الهزيمة قبل الانتخابات
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن خطة الإدارة الأمريكية الحالية هي حماية أوكرانيا من الهزيمة قبل الانتخابات الرئاسية... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T13:32+0000
2024-09-14T13:32+0000
2024-09-14T13:32+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الولايات المتحدة تحاول حماية أوكرانيا من الهزيمة، حتى 5 نوفمبر (المقبل)، لأن الديمقراطيين لا يحتاجون إلى هزيمة عسكرية كاملة أخرى".وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وقال الرئيس الروسي، في لقاء مع صحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف الرئيس بوتين، أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو، لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن القيام بذلك".
https://sarabic.ae/20240913/بايدن-وستارمر-يناقشان-رفع-الحظر-المفروض-على-الضربات-الأوكرانية-ضد-روسيا-1092660136.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: خطة الإدارة الأمريكية هي "إنقاذ" أوكرانيا من الهزيمة قبل الانتخابات
أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن خطة الإدارة الأمريكية الحالية هي حماية أوكرانيا من الهزيمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الولايات المتحدة تحاول حماية أوكرانيا من الهزيمة، حتى 5 نوفمبر (المقبل)، لأن الديمقراطيين لا يحتاجون إلى هزيمة عسكرية كاملة أخرى".
وأشار إلى أن هذا الأمر هو السبب وراء تفكير واشنطن في السماح للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية، ويعتقد جونسون أن "القيادة الأمريكية مستعدة للتصعيد لمجرد البقاء في السلطة".
وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.
وقال الرئيس الروسي، في لقاء مع صحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف الرئيس بوتين، أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو، لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن القيام بذلك".