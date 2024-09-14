https://sarabic.ae/20240914/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-السماح-باستهداف-عمق-الأراضي-الروسية-سيؤدي-إلى-حرب-عالمية-1092715005.html

مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالمية

مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالمية

سبوتنيك عربي

كتب نائب مساعد البنتاغون السابق، ستيفن بريان، أن الإذن المحتمل بإطلاق أسلحة غربية بعيدة المدى إلى عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالمية. 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T14:26+0000

2024-09-14T14:26+0000

2024-09-14T14:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

البنتاغون الأمريكي

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وجاء في المقال بعنوان "الأسلحة والاستراتيجية"، أنه "سيكون من المبالغة القول إن هذه خطوة مجنونة ومتهورة. إنها أخطر خطوة بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".وسيتعين على فريق رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن، وكامالا هاريس، الذي أخذ مكانه في السباق الرئاسي، أن يوضح سبب استمرارهم في دعم الدولة الخاسرة بدلا من محاولة إنهاء المواجهة عبر الدبلوماسية.وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها.وقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات (الرئيس الروسي)، نحن نأخذهم على محمل الجد".وأوضح أن الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف، مؤكدا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن.

https://sarabic.ae/20240914/خبير-خطة-الإدارة-الأمريكية-هي-إنقاذ-أوكرانيا-من-الهزيمة-قبل-الانتخابات-1092711962.html

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روسيا, البنتاغون الأمريكي