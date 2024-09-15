https://sarabic.ae/20240915/إسرائيل-ترد-على-تصريح-ترامب-بشأن-فنائها-خلال-عامين-في-حال-رئاسة-هاريس-لأمريكا-1092725666.html

إسرائيل ترد على تصريح ترامب بشأن "فنائها خلال عامين" في حال رئاسة هاريس لأمريكا

إسرائيل ترد على تصريح ترامب بشأن "فنائها خلال عامين" في حال رئاسة هاريس لأمريكا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبشكل صريح عن فوز كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في البلاد، في أول... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T04:41+0000

2024-09-15T04:41+0000

2024-09-15T04:41+0000

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وعندما سُئل كاتس، في مقابلة مع "قناة 12" الإخبارية الإسرائيلية، أمس السبت، عمّن فاز في المناظرة، أجاب بشكل حاسم: "من فاز؟ لقد كانت كامالا هاريس".وأعرب أحد المحاورين لكاتس، عن تعجّبه من إجابته القاطعة، والتي تخلّى فيها عن "الحياد المتوقع"، الذي يميل الدبلوماسيون إلى تبنيه في الأمور المتعلقة بالانتخابات الأجنبية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".لكن كاتس، سارع بالقول: "لا يزال هناك وقت طويل حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وفي وقت لاحق من المقابلة، سُئل وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تأكيد دونالد ترامب، خلال المناظرة، أنه إذا فازت كامالا هاريس، في الانتخابات، "فلن تكون إسرائيل موجودة بعد عامين من الآن".لكنه تهرب من السؤال وأجاب بشكل غير مباشر، قائلا إن "إسرائيل ستكون وستبقى موجودة إلى الأبد".وأضاف أن "ترامب أراد أن يُظهر التزامه الكبير بدولة إسرائيل، وهذه هي الطريقة التي قدم بها ذلك".وفي ذات المقابلة، أمس السبت، نفى يسرائيل كاتس، أن تكون الحكومة الإسرائيلية قد عقدت مناقشات تتعلق بالمخاوف بشأن فوز كامالا هاريس، "المحتمل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إنه "لم تكن هناك مناقشات من هذا القبيل رسمية أو غير رسمية".وأضاف: "ليس من شأن إسرائيل التعامل مع ذلك، سننتظر نتائج الانتخابات، ويجب أن يكون الافتراض أننا لا نتدخل هناك في السياسة الداخلية لأمريكا، وأنهم لا يتدخلون هنا".يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، أيّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دونالد ترامب، خلال مقابلة له مع وسائل إعلام أمريكية، وأكد أن فوز المرشح الجمهوري "سيكون أفضل لإسرائيل"، وفق قوله.

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https://sarabic.ae/20240911/ترامب-إسرائيل-لن-تكون-موجودة-خلال-عامين-إذا-فازت-هاريس-بالرئاسة-1092597694.html

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