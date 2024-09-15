https://sarabic.ae/20240915/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1092751442.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T22:36+0000
2024-09-15T22:36+0000
2024-09-15T22:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف
قصف بالمدفعية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 4 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 13 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 4 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 13 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 4 حالات قصف
من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 13 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.