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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240915/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-4-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1092751442.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T22:36+0000
2024-09-15T22:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف
قصف بالمدفعية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 4 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 13 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف بالمدفعية

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 4 مرات خلال اليوم الماضي

22:36 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 4 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 13 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 4 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 13 مقذوفا مختلفة العيارات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:14 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 17 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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