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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد "هدف عسكري" إسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي
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عالم سبوتنيك
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جنرال ألماني يحذر من نقطة "اللاعودة" بالنسبة لروسيا
جنرال ألماني يحذر من نقطة "اللاعودة" بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
حذّر الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني هارالد كويات، من عواقب وخيمة إذا ما تم نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وسُمح لها بضرب العمق الروسي. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T07:46+0000
2024-09-15T07:46+0000
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وقال كويات: "إذا تم تسليم أسلحة بعيدة المدى، فإن قدرة أوكرانيا على مهاجمة أهداف ذات أهمية وجودية بالنسبة لروسيا، ستزداد، وسيزداد معها خطر توسع هذه الحرب".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يعتزم الإصرار على رفض السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية بعيدة المدى، لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.إعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"
https://sarabic.ae/20240913/بايدن-وستارمر-يناقشان-رفع-الحظر-المفروض-على-الضربات-الأوكرانية-ضد-روسيا-1092660136.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال ألماني يحذر من نقطة "اللاعودة" بالنسبة لروسيا

07:46 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Andrey Varenkovالمشاركون في فعالية "علم من السيارات" بمناسبة عيد العلم الروسي، ساحة لينين، مدينة تولا
المشاركون في فعالية علم من السيارات بمناسبة عيد العلم الروسي، ساحة لينين، مدينة تولا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Andrey Varenkov
تابعنا عبر
حذّر الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني هارالد كويات، من عواقب وخيمة إذا ما تم نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وسُمح لها بضرب العمق الروسي.
وقال كويات: "إذا تم تسليم أسلحة بعيدة المدى، فإن قدرة أوكرانيا على مهاجمة أهداف ذات أهمية وجودية بالنسبة لروسيا، ستزداد، وسيزداد معها خطر توسع هذه الحرب".

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "نوين أوسنابروكر تسايتونغ"، أنه "يجب على الغرب أن يحرص على عدم تجاوز خطوط حمراء جديدة وينتهي بهم الأمر إلى نقطة اللاعودة".

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يعتزم الإصرار على رفض السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية بعيدة المدى، لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
بايدن وستارمر يناقشان رفع الحظر المفروض على الضربات الأوكرانية ضد روسيا
13 سبتمبر, 05:53 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.
إعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"
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