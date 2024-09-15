https://sarabic.ae/20240915/جنرال-ألماني-يحذر-من-نقطة-اللاعودة-بالنسبة-لروسيا-1092729300.html
جنرال ألماني يحذر من نقطة "اللاعودة" بالنسبة لروسيا
جنرال ألماني يحذر من نقطة "اللاعودة" بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
حذّر الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني هارالد كويات، من عواقب وخيمة إذا ما تم نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وسُمح لها بضرب العمق الروسي. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T07:46+0000
2024-09-15T07:46+0000
2024-09-15T07:46+0000
روسيا
العالم
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وقال كويات: "إذا تم تسليم أسلحة بعيدة المدى، فإن قدرة أوكرانيا على مهاجمة أهداف ذات أهمية وجودية بالنسبة لروسيا، ستزداد، وسيزداد معها خطر توسع هذه الحرب".وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يعتزم الإصرار على رفض السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية بعيدة المدى، لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.إعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"
https://sarabic.ae/20240913/بايدن-وستارمر-يناقشان-رفع-الحظر-المفروض-على-الضربات-الأوكرانية-ضد-روسيا-1092660136.html
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روسيا, العالم
جنرال ألماني يحذر من نقطة "اللاعودة" بالنسبة لروسيا
حذّر الجنرال المتقاعد في الجيش الألماني هارالد كويات، من عواقب وخيمة إذا ما تم نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وسُمح لها بضرب العمق الروسي.
وقال كويات: "إذا تم تسليم أسلحة بعيدة المدى، فإن قدرة أوكرانيا على مهاجمة أهداف ذات أهمية وجودية بالنسبة لروسيا، ستزداد، وسيزداد معها خطر توسع هذه الحرب".
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "نوين أوسنابروكر تسايتونغ"، أنه "يجب على الغرب أن يحرص على عدم تجاوز خطوط حمراء جديدة وينتهي بهم الأمر إلى نقطة اللاعودة".
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يعتزم الإصرار على رفض السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية بعيدة المدى، لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.