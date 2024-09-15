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الحوثي يكشف تفاصيل عملية اليوم التي استهدفت تل أبيب
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روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية
روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية
سبوتنيك عربي
بحث رئيس الأركان ونائب القائد العام للجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري، مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، تطوير التعاون بين البلدين خلال منتدى... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T12:18+0000
2024-09-15T12:18+0000
روسيا
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وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "من بين القضايا التي تم تناولها في هذا الاجتماع تطوير التعاون البحري (في الشمال والجنوب)، مثل الدوريات البحرية المشتركة والتدريبات المشتركة المتخصصة".بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تعزيز التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولتين عند استخدام ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.وعقد منتدى "شيانغشان" الأمني ​​في العاصمة بكين، بالفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويترأس الوفد الروسي في المنتدى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.
https://sarabic.ae/20240913/الدفاع-الروسية-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-غيرت-فكرة-الحرب-الحديثة-1092661024.html
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روسيا, إيران, العالم
روسيا, إيران, العالم

روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية

12:18 GMT 15.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "أوكيان - 2024"
مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية أوكيان - 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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بحث رئيس الأركان ونائب القائد العام للجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري، مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، تطوير التعاون بين البلدين خلال منتدى "شيانغشان" الأمني ​​الحادي عشر في بكين في مجالات التعليم والدوريات البحرية.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "من بين القضايا التي تم تناولها في هذا الاجتماع تطوير التعاون البحري (في الشمال والجنوب)، مثل الدوريات البحرية المشتركة والتدريبات المشتركة المتخصصة".

وأكد الجانبان "الحاجة إلى زيادة التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك تبادل المعلمين والطلاب".

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تعزيز التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولتين عند استخدام ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: العملية الخاصة في أوكرانيا غيرت فكرة الحرب الحديثة
13 سبتمبر, 07:04 GMT
وعقد منتدى "شيانغشان" الأمني ​​في العاصمة بكين، بالفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويترأس الوفد الروسي في المنتدى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.
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