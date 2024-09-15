https://sarabic.ae/20240915/روسيا-وإيران-تناقشان-التعاون-في-مجال-الدوريات-البحرية-1092735236.html
روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية
روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية
سبوتنيك عربي
بحث رئيس الأركان ونائب القائد العام للجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري، مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، تطوير التعاون بين البلدين خلال منتدى... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T12:18+0000
2024-09-15T12:18+0000
2024-09-15T12:18+0000
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وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "من بين القضايا التي تم تناولها في هذا الاجتماع تطوير التعاون البحري (في الشمال والجنوب)، مثل الدوريات البحرية المشتركة والتدريبات المشتركة المتخصصة".بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تعزيز التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولتين عند استخدام ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.وعقد منتدى "شيانغشان" الأمني في العاصمة بكين، بالفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويترأس الوفد الروسي في المنتدى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.
https://sarabic.ae/20240913/الدفاع-الروسية-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-غيرت-فكرة-الحرب-الحديثة-1092661024.html
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روسيا, إيران, العالم
روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية
بحث رئيس الأركان ونائب القائد العام للجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري، مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، تطوير التعاون بين البلدين خلال منتدى "شيانغشان" الأمني الحادي عشر في بكين في مجالات التعليم والدوريات البحرية.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "من بين القضايا التي تم تناولها في هذا الاجتماع تطوير التعاون البحري (في الشمال والجنوب)، مثل الدوريات البحرية المشتركة والتدريبات المشتركة المتخصصة".
وأكد الجانبان "الحاجة إلى زيادة التعاون في مجال التعليم، بما في ذلك تبادل المعلمين والطلاب".
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تعزيز التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولتين عند استخدام ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
وعقد منتدى "شيانغشان" الأمني في العاصمة بكين، بالفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويترأس الوفد الروسي في المنتدى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين.