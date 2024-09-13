https://sarabic.ae/20240913/الدفاع-الروسية-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-غيرت-فكرة-الحرب-الحديثة-1092661024.html
الدفاع الروسية: العملية الخاصة في أوكرانيا غيرت فكرة الحرب الحديثة
الدفاع الروسية: العملية الخاصة في أوكرانيا غيرت فكرة الحرب الحديثة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا غيرت تماما فكرة الحرب الحديثة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T07:04+0000
2024-09-13T07:04+0000
2024-09-13T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فومين خلال كلمته في افتتاح منتدى شيانغشان الأمني الحادي عشر في بكين: "لقد غيرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فكرة الحرب الحديثة تمامًا قبل بضع سنوات فقط، كان من الصعب تخيل الحجم الحالي لاستخدام المركبات الجوية دون طيار وغيرها من الأنظمة غير المأهولة، ودور الاستطلاع والاتصالات والأنظمة الإلكترونية وأنظمة الحرب والقمع".وأوضح أنه "لدينا خبرة فريدة في مواجهة مختلف أنواع الأسلحة الغربية والتكتيكات القتالية الحديثة، ونحن على استعداد لمشاركة هذه التجربة مع شركائنا".وأكد في حديثة أن "الأسلحة الروسية أثبتت فعاليتها بشكل كامل في ظروف القتال، وأنظمة الأسلحة الغربية، التي من المفترض أن تتمتع، وفقًا للكتيبات الإعلانية، بخصائص تكتيكية وفنية عالية، تحترق بشكل مثالي في ساحة المعركة دون أي فرصة للتعافي".وأشار فومين بأن هذه "لعبة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".ويعقد منتدى شيانغشان الأمني في بكين في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول. فومين يترأس الوفد الروسي في المنتدى.رئيس حزب أوكراني: بلادنا يحكمها رئيس غير شرعي اغتصب السلطة وأصبح دكتاتوراخبير عسكري بريطاني: الهجوم الروسي يعزل القوات الأوكرانية عن مقاطعة كورسك
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روسيا, العالم
الدفاع الروسية: العملية الخاصة في أوكرانيا غيرت فكرة الحرب الحديثة
أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا غيرت تماما فكرة الحرب الحديثة.
وقال فومين خلال كلمته في افتتاح منتدى شيانغشان الأمني الحادي عشر في بكين: "لقد غيرت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فكرة الحرب الحديثة تمامًا قبل بضع سنوات فقط، كان من الصعب تخيل الحجم الحالي لاستخدام المركبات الجوية دون طيار وغيرها من الأنظمة غير المأهولة، ودور الاستطلاع والاتصالات والأنظمة الإلكترونية وأنظمة الحرب والقمع".
وأكد أن "أهمية الدبابات اليوم في النزاعات المسلحة الحديثة وأساليب حمايتها قد أعيد التفكير فيها مرة أخرى، واكتسبت الحرب المضادة للدبابات بعداً جديداً".
وأوضح أنه "لدينا خبرة فريدة في مواجهة مختلف أنواع الأسلحة الغربية والتكتيكات القتالية الحديثة، ونحن على استعداد لمشاركة هذه التجربة مع شركائنا".
وأكد في حديثة أن "الأسلحة الروسية أثبتت فعاليتها بشكل كامل في ظروف القتال، وأنظمة الأسلحة الغربية، التي من المفترض أن تتمتع، وفقًا للكتيبات الإعلانية، بخصائص تكتيكية وفنية عالية، تحترق بشكل مثالي في ساحة المعركة دون أي فرصة للتعافي".
وأضاف: "من أجل توفير الظروف الملائمة لإجبار روسيا بالقوة على الدخول في مفاوضات وفقا لصيغ كييف، تضع دول الناتو خططا لإرسال قواتها إلى أوكرانيا".
وأشار فومين بأن هذه "لعبة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".
ويعقد منتدى شيانغشان الأمني في بكين في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول. فومين يترأس الوفد الروسي في المنتدى.