الدفاع الروسية: الغرب يشكل تحالفات عسكرية في آسيا والمحيط الهادئ للتحضير لحرب على النمط الأوكراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240913/الدفاع-الروسية-الغرب-يشكل-تحالفات-عسكرية-في-آسيا-والمحيط-الهادئ-للتحضير-لحرب-على-النمط-الأوكراني-1092659827.html
الدفاع الروسية: الغرب يشكل تحالفات عسكرية في آسيا والمحيط الهادئ للتحضير لحرب على النمط الأوكراني
الدفاع الروسية: الغرب يشكل تحالفات عسكرية في آسيا والمحيط الهادئ للتحضير لحرب على النمط الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية تنشئ تحالفات عسكرية مماثلة لحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهدفها هو... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T05:00+0000
2024-09-13T05:00+0000
العالم
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
المحيط الهادئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/78/1045477876_0:62:3422:1987_1920x0_80_0_0_3077f6cae8d9d45bfdda7b57229da607.jpg
وقال فومين خلال كلمته في افتتاح منتدى شيانغشان الأمني ​​الحادي عشر في بكين: "تحت ذريعة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة"، تعمل الدول الغربية على إنشاء تحالفات عسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مماثلة لمنطقة شمال الأطلسي، وفي مقدمتها تحالف "أوكوس"، بهدف إثارة سباق تسلح، وتقسيم دول المنطقة إلى كتل".وتابع: "يقوم الممثلون الروس في مختلف المنتديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإبلاغ الشركاء بالتفصيل عن أسباب هذا الصراع (في أوكرانيا). ونعتقد أن هذه المعلومات ذات أهمية أساسية لهذه المنطقة، التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها وإثارة أزمات مماثلة ذات طبيعة عسكرية، فإن تجربتهم، التي تم اختبارها ذات مرة في أوكرانيا، مع تغييرات طفيفة، يتم الآن نقلها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وتابع فومين: "واشنطن وحلفاؤها أعلنوا عن خطط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثبتة على أنظمة دارك تايفون الأرضية المتنقلة، واستخدمت هذه الأنظمة في التدريبات في كل من أوروبا وآسيا من أجل الاستعداد لتنفيذ ما يسمى بالردع المزدوج لروسيا والصين".ووفقا له، فإن واشنطن "اتخذت مسارًا لا رجعة فيه نحو الانتقام والتخلي عن المبادئ السلمية".وقال فومين: "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بنشاط على نسخة جديدة من عقيدتها النووية، والتي نعتقد أنه يمكن من خلالها خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية بشكل كبير".وأكد فومين في حديثه أن "الصين هي أحد شركاء روسيا الرئيسيين على المسرح العالمي؛ والعلاقة بين موسكو وبكين هي نموذج للتفاعل بين الدول".وأضاف: "روسيا والصين تؤيدان إنشاء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة والاحترام المتبادل".وقال فومين: "يتجلى بالكامل في سياسة ما يسمى بالاحتواء المزدوج لروسيا والصين، ويمتد أيضًا إلى دول أخرى ذات سيادة حول العالم لا تريد الخضوع لإملاءات واشنطن".وسيعقد منتدى شيانغشان الأمني ​​في بكين في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول. فومين يترأس الوفد الروسي في المنتدى.صحيفة: النفوذ الصيني يسحق طموحات الـ"ناتو" في المحيطين الهندي والهاديوزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجيحاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-لوزير-الخارجية-الصيني-موسكو-وبكين-تدافعان-عن-نظام-عالمي-عادل-1092638392.html
https://sarabic.ae/20240913/وزير-الدفاع-الصيني-الحل-الوحيد-للصراعات-في-أوكرانيا-وغزة-هو-التسوية-السياسية--1092659223.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/78/1045477876_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_281b3302d6c08ac5055515009fba00a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, المحيط الهادئ
العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, المحيط الهادئ

الدفاع الروسية: الغرب يشكل تحالفات عسكرية في آسيا والمحيط الهادئ للتحضير لحرب على النمط الأوكراني

05:00 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصوربروفة العرض العسكري البحري في فلاديفوستوك الروسية، في القاعدة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ
بروفة العرض العسكري البحري في فلاديفوستوك الروسية، في القاعدة الرئيسية لأسطول المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية تنشئ تحالفات عسكرية مماثلة لحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهدفها هو الاستعداد لحرب واسعة النطاق وفقًا للأنماط الأوكرانية.
وقال فومين خلال كلمته في افتتاح منتدى شيانغشان الأمني ​​الحادي عشر في بكين: "تحت ذريعة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة"، تعمل الدول الغربية على إنشاء تحالفات عسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مماثلة لمنطقة شمال الأطلسي، وفي مقدمتها تحالف "أوكوس"، بهدف إثارة سباق تسلح، وتقسيم دول المنطقة إلى كتل".

وأوضح أن من ضمن الأهداف "الاستعداد لحرب واسعة النطاق على النمط الأوكراني".

وتابع: "يقوم الممثلون الروس في مختلف المنتديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإبلاغ الشركاء بالتفصيل عن أسباب هذا الصراع (في أوكرانيا). ونعتقد أن هذه المعلومات ذات أهمية أساسية لهذه المنطقة، التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها وإثارة أزمات مماثلة ذات طبيعة عسكرية، فإن تجربتهم، التي تم اختبارها ذات مرة في أوكرانيا، مع تغييرات طفيفة، يتم الآن نقلها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف: "في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتزايد الوجود العسكري لدول الناتو، وتتوسع إمكانات الضربة لقواتها، وتتكثف التدريبات العسكرية التي تهدف إلى اختبار سيناريوهات المواجهة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماع في سوتشي بتاريخ 13 مايو 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
بوتين لوزير الخارجية الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن نظام عالمي عادل
أمس, 11:25 GMT
وتابع فومين: "واشنطن وحلفاؤها أعلنوا عن خطط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثبتة على أنظمة دارك تايفون الأرضية المتنقلة، واستخدمت هذه الأنظمة في التدريبات في كل من أوروبا وآسيا من أجل الاستعداد لتنفيذ ما يسمى بالردع المزدوج لروسيا والصين".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة مهووسة بالحفاظ على التفوق العالمي وهي تثير زيادة التوتر حول تايوان، وتسهم بشكل شامل في عسكرة اليابان وهي حليفتها الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ووفقا له، فإن واشنطن "اتخذت مسارًا لا رجعة فيه نحو الانتقام والتخلي عن المبادئ السلمية".
وقال فومين: "الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بنشاط على نسخة جديدة من عقيدتها النووية، والتي نعتقد أنه يمكن من خلالها خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية بشكل كبير".
مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
وزير الدفاع الصيني: الحل الوحيد للصراعات في أوكرانيا وغزة هو التسوية السياسية
03:56 GMT
وأكد فومين في حديثه أن "الصين هي أحد شركاء روسيا الرئيسيين على المسرح العالمي؛ والعلاقة بين موسكو وبكين هي نموذج للتفاعل بين الدول".
وأضاف: "روسيا والصين تؤيدان إنشاء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة والاحترام المتبادل".

وأشار إلى أنه "على خلفية الوتيرة المتزايدة للتعاون البناء بين الصين وروسيا، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، التي تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها العالمية المراوغة، قمع أي مراكز مستقلة للتنمية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي لا تخضع لسيطرتهم".

وقال فومين: "يتجلى بالكامل في سياسة ما يسمى بالاحتواء المزدوج لروسيا والصين، ويمتد أيضًا إلى دول أخرى ذات سيادة حول العالم لا تريد الخضوع لإملاءات واشنطن".
وسيعقد منتدى شيانغشان الأمني ​​في بكين في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول. فومين يترأس الوفد الروسي في المنتدى.
صحيفة: النفوذ الصيني يسحق طموحات الـ"ناتو" في المحيطين الهندي والهادي
وزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجي
حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان الجنوبيةأمس, 21:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала