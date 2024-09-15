https://sarabic.ae/20240915/زلزال-قوي-يضرب-إندونيسيا-والسلطات-تحذر-المواطنين-1092742735.html
زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. والسلطات تحذر المواطنين
زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. والسلطات تحذر المواطنين
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسا، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:54+0000
2024-09-15T15:54+0000
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ووقع الزلزال الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي (09:54 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه على بعد 94 كيلومترا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، على عمق 65 كيلومترا أسفل المحيط الهندي.وقال مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" التابع لوكالة الأرصاد إن الزلزال لم يمثل خطورة وقوع تسونامي.وأضاف أن السكان في المناطق المجاورة شعروا بقوة الزلزال ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات.وقالت الوكالة إنها لم ترصد أي هزات ارتدادية، ولكنها نصحت السكان بالابتعاد عن المباني المتضررة أو المتصدعة، وتفقد المنازل قبل دخولها مجددا لضمان سلامة المباني.وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
https://sarabic.ae/20240707/لجنة-دولية-تؤكد-حدوث-تسونامي-في-البحر-المتوسط-خلال-الأعوام-المقبلة-1090573711.html
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أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. والسلطات تحذر المواطنين
15:54 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 15:55 GMT 15.09.2024)
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسا، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية.
ووقع الزلزال الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي (09:54 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه على بعد 94 كيلومترا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، على عمق 65 كيلومترا أسفل المحيط الهندي.
وقال مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي
" التابع لوكالة الأرصاد إن الزلزال لم يمثل خطورة وقوع تسونامي.
وأضاف أن السكان في المناطق المجاورة شعروا بقوة الزلزال
ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات.
وقالت الوكالة إنها لم ترصد أي هزات ارتدادية، ولكنها نصحت السكان بالابتعاد عن المباني المتضررة أو المتصدعة، وتفقد المنازل قبل دخولها مجددا لضمان سلامة المباني.
وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار"
في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.