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https://sarabic.ae/20240915/زلزال-قوي-يضرب-إندونيسيا-والسلطات-تحذر-المواطنين-1092742735.html
زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. والسلطات تحذر المواطنين
زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. والسلطات تحذر المواطنين
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسا، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:54+0000
2024-09-15T15:55+0000
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ووقع الزلزال الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي (09:54 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه على بعد 94 كيلومترا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، على عمق 65 كيلومترا أسفل المحيط الهندي.وقال مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" التابع لوكالة الأرصاد إن الزلزال لم يمثل خطورة وقوع تسونامي.وأضاف أن السكان في المناطق المجاورة شعروا بقوة الزلزال ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات.وقالت الوكالة إنها لم ترصد أي هزات ارتدادية، ولكنها نصحت السكان بالابتعاد عن المباني المتضررة أو المتصدعة، وتفقد المنازل قبل دخولها مجددا لضمان سلامة المباني.وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
https://sarabic.ae/20240707/لجنة-دولية-تؤكد-حدوث-تسونامي-في-البحر-المتوسط-خلال-الأعوام-المقبلة-1090573711.html
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أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إندونيسيا, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. والسلطات تحذر المواطنين

15:54 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 15:55 GMT 15.09.2024)
© AP Photo / Tatan Syuflanaتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسا، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الإندونيسية.
ووقع الزلزال الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي (09:54 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه على بعد 94 كيلومترا جنوب غرب منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية، على عمق 65 كيلومترا أسفل المحيط الهندي.
وقال مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" التابع لوكالة الأرصاد إن الزلزال لم يمثل خطورة وقوع تسونامي.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر هيماواري 8 الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
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وأضاف أن السكان في المناطق المجاورة شعروا بقوة الزلزال ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات.
وقالت الوكالة إنها لم ترصد أي هزات ارتدادية، ولكنها نصحت السكان بالابتعاد عن المباني المتضررة أو المتصدعة، وتفقد المنازل قبل دخولها مجددا لضمان سلامة المباني.
وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين.
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