https://sarabic.ae/20240915/كسر-في-الجمجمة-الكشف-عن-آخر-مستجدات-الحالة-الصحية-للاعب-السعودي-فهد-المولد-1092747324.html

"كسر في الجمجمة"... الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد

"كسر في الجمجمة"... الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد

سبوتنيك عربي

كشفت قناة "الإخبارية" السعودية عن آخر مستجدات الحالة الصحية لفهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، الذي يرقد في المستشفى عقب تعرضه لحادث سقوط من شرفة... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T19:11+0000

2024-09-15T19:11+0000

2024-09-15T19:11+0000

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وأوضحت القناة السعودية أن "المولد ما زال في العناية المركزة في مستشفى راشد بدبي، تحت مراقبة طبية تحت التنفس الصناعي"، مشيرة إلى أنه "يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة ولا يسمح بالزيارته إلا لأفراد عائلته المقربين جداً".وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، في وقت سابق اليوم، أن هناك "شبهة جنائية" في الحادثة.وقال صديق شخصي للمولد، في تصريحات للصحيفة، أنه "اكتشف الحادث بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة بشكل فوري".وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت أمس السبت في بيان لها، أن فهد المولد، "تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".وتابعت أن "الحالة الصحية للاعب فهد المولد، تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".وأضافت: "وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".وأصدر نادي الشباب السعودي، بيانا رسميا مساء يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن لاعبه "فهد المولد، أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى".وكان المولد صاحب الـ29 عاما، موجودا في دبي لقضاء فترة استراحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري "روشن"، في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.ويمتلك فهد المولد عقدا مع الشباب يمتد حتى يونيو/ حزيران من العام 2025.

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