"كسر في الجمجمة"... الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240915/كسر-في-الجمجمة-الكشف-عن-آخر-مستجدات-الحالة-الصحية-للاعب-السعودي-فهد-المولد-1092747324.html
"كسر في الجمجمة"... الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد
"كسر في الجمجمة"... الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد
سبوتنيك عربي
كشفت قناة "الإخبارية" السعودية عن آخر مستجدات الحالة الصحية لفهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، الذي يرقد في المستشفى عقب تعرضه لحادث سقوط من شرفة... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T19:11+0000
2024-09-15T19:11+0000
مجتمع
منوعات
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2684afeb67d2fbfc3d52711c3c2d7f61.jpg
وأوضحت القناة السعودية أن "المولد ما زال في العناية المركزة في مستشفى راشد بدبي، تحت مراقبة طبية تحت التنفس الصناعي"، مشيرة إلى أنه "يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة ولا يسمح بالزيارته إلا لأفراد عائلته المقربين جداً".وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، في وقت سابق اليوم، أن هناك "شبهة جنائية" في الحادثة.وقال صديق شخصي للمولد، في تصريحات للصحيفة، أنه "اكتشف الحادث بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة بشكل فوري".وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت أمس السبت في بيان لها، أن فهد المولد، "تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".وتابعت أن "الحالة الصحية للاعب فهد المولد، تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".وأضافت: "وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".وأصدر نادي الشباب السعودي، بيانا رسميا مساء يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن لاعبه "فهد المولد، أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى".وكان المولد صاحب الـ29 عاما، موجودا في دبي لقضاء فترة استراحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري "روشن"، في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.ويمتلك فهد المولد عقدا مع الشباب يمتد حتى يونيو/ حزيران من العام 2025.
https://sarabic.ae/20220518/وكيل-أعمال-فهد-المولد-يكشف-الخطوة-المقبلة-لتخفيف-عقوبة-الإيقاف-عن-اللاعب-السعودي-فيديو-1062393734.html
https://sarabic.ae/20240913/نقل-فهد-المولد-نجم-المنتخب-السعودي-إلى-المستشفى-إثر-أزمة-صحية-مفاجئة-في-دبي-1092676417.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_cbf04a6b9a235301a50964f167c27013.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
منوعات, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة

"كسر في الجمجمة"... الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد

19:11 GMT 15.09.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
كشفت قناة "الإخبارية" السعودية عن آخر مستجدات الحالة الصحية لفهد المولد، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، الذي يرقد في المستشفى عقب تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله، على هامش زيارته لمدينة دبي.
وأوضحت القناة السعودية أن "المولد ما زال في العناية المركزة في مستشفى راشد بدبي، تحت مراقبة طبية تحت التنفس الصناعي"، مشيرة إلى أنه "يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة ولا يسمح بالزيارته إلا لأفراد عائلته المقربين جداً".
وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، في وقت سابق اليوم، أن هناك "شبهة جنائية" في الحادثة.
وقال صديق شخصي للمولد، في تصريحات للصحيفة، أنه "اكتشف الحادث بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة بشكل فوري".
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت أمس السبت في بيان لها، أن فهد المولد، "تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".
مهاجم فريق اتحاد جدة، والمنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
وكيل أعمال فهد المولد يكشف الخطوة المقبلة لتخفيف عقوبة الإيقاف عن اللاعب السعودي... فيديو
18 مايو 2022, 13:46 GMT
وتابعت أن "الحالة الصحية للاعب فهد المولد، تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".
وأضافت: "وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".
وأصدر نادي الشباب السعودي، بيانا رسميا مساء يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن لاعبه "فهد المولد، أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى".
وكان المولد صاحب الـ29 عاما، موجودا في دبي لقضاء فترة استراحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
مجتمع
نقل فهد المولد نجم المنتخب السعودي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة في دبي
13 سبتمبر, 11:51 GMT
يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.
ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري "روشن"، في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.
ويمتلك فهد المولد عقدا مع الشباب يمتد حتى يونيو/ حزيران من العام 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سقوط صاروخ "أرض – أرض" أطلق من اليمن وسط إسرائيل13:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала