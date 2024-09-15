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https://sarabic.ae/20240915/مؤيد-لأوكرانيا-وأراد-شراء-صاروخ-لإطلاقه-على-روسيا-الكشف-عن-هوية-مطلق-النار-على-ترامب-1092751575.html
مؤيد لأوكرانيا وأراد شراء صاروخ لإطلاقه على روسيا.. الكشف عن هوية مطلق النار على ترامب
مؤيد لأوكرانيا وأراد شراء صاروخ لإطلاقه على روسيا.. الكشف عن هوية مطلق النار على ترامب
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، ليل الأحد/الاثنين، عن هوية مطلق النار على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السابق. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T23:15+0000
2024-09-15T23:15+0000
اغتيال
محاولة اغتيال
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأشارت تقارير صحفية أمريكية، إلى أن السلطات الأمريكية تعتقد أن حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، كان محاولة فاشلة لاغتياله.وأشارت التقارير الأمريكية إلى، أن ريان روث يعتبر المشتبه به، حيث ألقي القبض عليه بعد توجيهه بندقية هجومية من طراز (AK-47) إلى الرئيس السابق ترامب، في أثناء لعبه للغولف، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون.كثيرًا ما كان ريان روث يروج لنفسه كشخص صالح ويدافع عن القضايا اليسارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب التقارير التي نشرت عنه.يُظهر حسابه على لينكد إن، أنه التحق بجامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية، لكنه انتقل إلى هاواي في وقت ما حوالي عام 2018، ويصف نفسه بأنه "ذو عقلية ميكانيكية" ويستمتع "بالأفكار والاختراعات والمشاريع الإبداعية ذات الذوق الفني".وفقا للتقارير، رُصد روث من قبل عملاء الخدمة السرية بالقرب من نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش وهو يحمل بندقية (AK-47)، أطلق عملاء الخدمة السرية النار عليه، لكنه فر، ولاحقا ألقت الشرطة المحلية القبض عليه على الطريق السريع 95.أراد شراء صاروخوكشفت التقارير أن مطلق النار على ترامب أراد شراء صاروخ من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حيث قال على موقع "إكس" موجها كلامه لمالك شركة سبيس إكس، "أود شراء صاروخ منك. أود تحميله برأس حربي وإطلاقه لقصر بوتين على البحر الأسود.. هل يمكنك أن تعطيني سعرًا من فضلك".مؤيد لأوكرانيا وتايوانروث هو أيضًا مؤيد قوي لأوكرانيا وتايوان في صراعاتهما ضد روسيا والصين. ويزعم على موقع إكس أنه حاول "بيع" فكرة للجيش الأمريكي تقضي بإرسال جنود أفغان سابقين للقتال لصالح أوكرانيا، لكن تم رفض فكرته عدة مرات قبل أن يستسلم بعد ستة أشهر ويترك الفكرة، وفقا للتقارير.وبحسب التقارير، زار ويسلي روث كييف أيضا، وادعى أنه سيكون على استعداد للقتال على الخطوط الأمامية، إذا سُمح له بذلك.
https://sarabic.ae/20240915/أول-تعليق-من-ترامب-بعد-محاولة-الاغتيال-الثانية-له-1092749390.html
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اغتيال, محاولة اغتيال, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
اغتيال, محاولة اغتيال, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مؤيد لأوكرانيا وأراد شراء صاروخ لإطلاقه على روسيا.. الكشف عن هوية مطلق النار على ترامب

23:15 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarمحاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية
محاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، ليل الأحد/الاثنين، عن هوية مطلق النار على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السابق.
وأشارت تقارير صحفية أمريكية، إلى أن السلطات الأمريكية تعتقد أن حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، كان محاولة فاشلة لاغتياله.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، عُرفت هوية مطلق النار على ترامب وهو (رايان ويسلي روث، 58 عامًا).

وأشارت التقارير الأمريكية إلى، أن ريان روث يعتبر المشتبه به، حيث ألقي القبض عليه بعد توجيهه بندقية هجومية من طراز (AK-47) إلى الرئيس السابق ترامب، في أثناء لعبه للغولف، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون.
كثيرًا ما كان ريان روث يروج لنفسه كشخص صالح ويدافع عن القضايا اليسارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب التقارير التي نشرت عنه.
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يُظهر حسابه على لينكد إن، أنه التحق بجامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية، لكنه انتقل إلى هاواي في وقت ما حوالي عام 2018، ويصف نفسه بأنه "ذو عقلية ميكانيكية" ويستمتع "بالأفكار والاختراعات والمشاريع الإبداعية ذات الذوق الفني".
وفقا للتقارير، رُصد روث من قبل عملاء الخدمة السرية بالقرب من نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش وهو يحمل بندقية (AK-47)، أطلق عملاء الخدمة السرية النار عليه، لكنه فر، ولاحقا ألقت الشرطة المحلية القبض عليه على الطريق السريع 95.


أراد شراء صاروخ

وكشفت التقارير أن مطلق النار على ترامب أراد شراء صاروخ من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حيث قال على موقع "إكس" موجها كلامه لمالك شركة سبيس إكس، "أود شراء صاروخ منك. أود تحميله برأس حربي وإطلاقه لقصر بوتين على البحر الأسود.. هل يمكنك أن تعطيني سعرًا من فضلك".

مؤيد لأوكرانيا وتايوان

روث هو أيضًا مؤيد قوي لأوكرانيا وتايوان في صراعاتهما ضد روسيا والصين. ويزعم على موقع إكس أنه حاول "بيع" فكرة للجيش الأمريكي تقضي بإرسال جنود أفغان سابقين للقتال لصالح أوكرانيا، لكن تم رفض فكرته عدة مرات قبل أن يستسلم بعد ستة أشهر ويترك الفكرة، وفقا للتقارير.
وبحسب التقارير، زار ويسلي روث كييف أيضا، وادعى أنه سيكون على استعداد للقتال على الخطوط الأمامية، إذا سُمح له بذلك.
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