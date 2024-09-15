نائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة

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الحوثي يكشف تفاصيل عملية اليوم التي استهدفت تل أبيب
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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شؤون عسكرية
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30 د
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17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
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نائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة
نائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
دعت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الأمريكيين إلى عدم تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة في ظل مواصلة التأجيج في أوكرانيا. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T13:21+0000
2024-09-15T13:21+0000
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وقالت غرين على منصة "إكس": "معظم الأمريكيين لا يدعمون التمويل والتحريض على الحرب الروسية الأوكرانية. وبدلا من ذلك يريدون حل القضايا الخاصة بنا وحماية حدودنا".وتابعت: "أحث جميع الأمريكيين على عدم البقاء غير مبالين، لأنه لا يمكن لأحد منا النجاة من حرب نووية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية البعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.وقبل ذلك، زعمت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن مصادر في القيادة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة.ضابط أمريكي: روسيا ستسقط الصواريخ البريطانية بشكل أسرع من وتيرة إنتاجهاإعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة

13:21 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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دعت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الأمريكيين إلى عدم تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة في ظل مواصلة التأجيج في أوكرانيا.
وقالت غرين على منصة "إكس": "معظم الأمريكيين لا يدعمون التمويل والتحريض على الحرب الروسية الأوكرانية. وبدلا من ذلك يريدون حل القضايا الخاصة بنا وحماية حدودنا".

وأوضحت أن القرارات التي يتم اتخاذها حاليا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وتابعت: "أحث جميع الأمريكيين على عدم البقاء غير مبالين، لأنه لا يمكن لأحد منا النجاة من حرب نووية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلق على السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي
12 سبتمبر, 16:45 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية البعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.
وقبل ذلك، زعمت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن مصادر في القيادة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة.
ضابط أمريكي: روسيا ستسقط الصواريخ البريطانية بشكل أسرع من وتيرة إنتاجها
إعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"
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