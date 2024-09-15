https://sarabic.ae/20240915/نائب-أمريكي-لا-يجب-تجاهل-خطر-نشوب-حرب-عالمية-ثالثة-1092737613.html
نائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة
نائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
دعت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الأمريكيين إلى عدم تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة في ظل مواصلة التأجيج في أوكرانيا. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T13:21+0000
2024-09-15T13:21+0000
2024-09-15T13:21+0000
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وقالت غرين على منصة "إكس": "معظم الأمريكيين لا يدعمون التمويل والتحريض على الحرب الروسية الأوكرانية. وبدلا من ذلك يريدون حل القضايا الخاصة بنا وحماية حدودنا".وتابعت: "أحث جميع الأمريكيين على عدم البقاء غير مبالين، لأنه لا يمكن لأحد منا النجاة من حرب نووية".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية البعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.وقبل ذلك، زعمت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن مصادر في القيادة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة.ضابط أمريكي: روسيا ستسقط الصواريخ البريطانية بشكل أسرع من وتيرة إنتاجهاإعلام: أوكرانيا لم يتبق لديها سوى عدد قليل من صواريخ "ستورم شادو"
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-يعلق-على-السماح-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-العمق-الروسي--1092653409.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب أمريكي: لا يجب تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة
دعت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الأمريكيين إلى عدم تجاهل خطر نشوب حرب عالمية ثالثة في ظل مواصلة التأجيج في أوكرانيا.
وقالت غرين على منصة "إكس": "معظم الأمريكيين لا يدعمون التمويل والتحريض على الحرب الروسية الأوكرانية. وبدلا من ذلك يريدون حل القضايا الخاصة بنا وحماية حدودنا".
وأوضحت أن القرارات التي يتم اتخاذها حاليا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
وتابعت: "أحث جميع الأمريكيين على عدم البقاء غير مبالين، لأنه لا يمكن لأحد منا النجاة من حرب نووية".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول الحلف لا تناقش الآن إمكانية استخدام كييف للصواريخ الغربية البعيدة المدى فحسب، بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستشارك مباشرة في النزاع الأوكراني، وأضاف أن التورط المباشر لدول الناتو في الأعمال العدائية يغير من جوهرها، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تنشأ عن ذلك.
وقبل ذلك، زعمت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن مصادر في القيادة البريطانية، أن قرار السماح لكييف بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" على أهداف في عمق الأراضي الروسية قد تم اتخاذه بالفعل، لكن لن يتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة.