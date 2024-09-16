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رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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https://sarabic.ae/20240916/إعلام-الولايات-المتحدة-تخشى-من-رد-فعل-موسكو-على-خطة-كييف-شن-ضربات-في-عمق-الأراضي-الروسية-1092757014.html
إعلام: الولايات المتحدة تخشى من رد فعل موسكو على خطة كييف شن ضربات في عمق الأراضي الروسية
إعلام: الولايات المتحدة تخشى من رد فعل موسكو على خطة كييف شن ضربات في عمق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي البرازيلي، بيبي إسكوبار، بأن قرار السماح لأوكرانيا بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، تم اتخاذه بالفعل، لكن الولايات المتحدة تخشى بشدة من رد فعل... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T07:37+0000
2024-09-16T07:37+0000
العالم
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وجاءت تصريحات إسكوبار، خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على منصة "يوتيوب"، قال فيها إنه "تم بالفعل اتخاذ القرار بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، ومع ذلك، فإن الأمريكيين حذرون للغاية ويخافون من رد الفعل الروسي".ووفقا له، فإن الوضع الراهن يشير إلى أنه وعلى شكل عرض سياسي، يحاول زعماء الدول الغربية تحديد رد الفعل والمزاج في المجتمع الروسي على هذه الخطة.وفي سياق متصل، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة الماضية، أن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية، حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها".مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالميةوقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات الرئيس الروسي، نحن نأخذها على محمل الجد"، مشيرًا إلى أن واشنطن تسترشد "بحساباتها الخاصة" عند اتخاذ القرارات، بحسب قوله.وأوضح أن "الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف"، مؤكدًا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى واشنطن.
https://sarabic.ae/20240913/موسكو-الغرب-ربما-قرر-بالفعل-السماح-لكييف-بضرب-عمق-الأراضي-الروسية-1092689155.html
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إعلام: الولايات المتحدة تخشى من رد فعل موسكو على خطة كييف شن ضربات في عمق الأراضي الروسية

07:37 GMT 16.09.2024
© Sputnikمعرض لأسلحة حلف "الناتو" في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة "باتريوت" في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"
معرض لأسلحة حلف الناتو في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة باتريوت في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح الصحفي البرازيلي، بيبي إسكوبار، بأن قرار السماح لأوكرانيا بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، تم اتخاذه بالفعل، لكن الولايات المتحدة تخشى بشدة من رد فعل موسكو.
وجاءت تصريحات إسكوبار، خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على منصة "يوتيوب"، قال فيها إنه "تم بالفعل اتخاذ القرار بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، ومع ذلك، فإن الأمريكيين حذرون للغاية ويخافون من رد الفعل الروسي".
ووفقا له، فإن الوضع الراهن يشير إلى أنه وعلى شكل عرض سياسي، يحاول زعماء الدول الغربية تحديد رد الفعل والمزاج في المجتمع الروسي على هذه الخطة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: الغرب ربما قرر بالفعل السماح لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية
13 سبتمبر, 16:13 GMT
وفي سياق متصل، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة الماضية، أن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية، حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها".
مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالمية
وقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات الرئيس الروسي، نحن نأخذها على محمل الجد"، مشيرًا إلى أن واشنطن تسترشد "بحساباتها الخاصة" عند اتخاذ القرارات، بحسب قوله.
وأوضح أن "الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف"، مؤكدًا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى واشنطن.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
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