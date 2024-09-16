https://sarabic.ae/20240916/إعلام-الولايات-المتحدة-تخشى-من-رد-فعل-موسكو-على-خطة-كييف-شن-ضربات-في-عمق-الأراضي-الروسية-1092757014.html

إعلام: الولايات المتحدة تخشى من رد فعل موسكو على خطة كييف شن ضربات في عمق الأراضي الروسية

إعلام: الولايات المتحدة تخشى من رد فعل موسكو على خطة كييف شن ضربات في عمق الأراضي الروسية

سبوتنيك عربي

صرح الصحفي البرازيلي، بيبي إسكوبار، بأن قرار السماح لأوكرانيا بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، تم اتخاذه بالفعل، لكن الولايات المتحدة تخشى بشدة من رد فعل... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T07:37+0000

2024-09-16T07:37+0000

2024-09-16T07:37+0000

العالم

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وجاءت تصريحات إسكوبار، خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على منصة "يوتيوب"، قال فيها إنه "تم بالفعل اتخاذ القرار بشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، ومع ذلك، فإن الأمريكيين حذرون للغاية ويخافون من رد الفعل الروسي".ووفقا له، فإن الوضع الراهن يشير إلى أنه وعلى شكل عرض سياسي، يحاول زعماء الدول الغربية تحديد رد الفعل والمزاج في المجتمع الروسي على هذه الخطة.وفي سياق متصل، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة الماضية، أن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية، حول عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها".مسؤول سابق في البنتاغون: السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى حرب عالميةوقال كيربي: "لم أقل أننا لا نأخذ على محمل الجد تهديدات الرئيس الروسي، نحن نأخذها على محمل الجد"، مشيرًا إلى أن واشنطن تسترشد "بحساباتها الخاصة" عند اتخاذ القرارات، بحسب قوله.وأوضح أن "الولايات المتحدة لم تغير نهجها لتقييد استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل كييف"، مؤكدًا أنها لن تعلن عن تغييرات بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى واشنطن.

https://sarabic.ae/20240913/موسكو-الغرب-ربما-قرر-بالفعل-السماح-لكييف-بضرب-عمق-الأراضي-الروسية-1092689155.html

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العالم