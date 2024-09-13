https://sarabic.ae/20240913/موسكو-الغرب-ربما-قرر-بالفعل-السماح-لكييف-بضرب-عمق-الأراضي-الروسية-1092689155.html
موسكو: الغرب ربما قرر بالفعل السماح لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية
موسكو: الغرب ربما قرر بالفعل السماح لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية قررت "باحتمال كبير جدا" السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T16:13+0000
2024-09-13T16:13+0000
2024-09-13T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"اليوم، وباحتمال كبير جدا، يمكننا القول إن قرار رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب روسيا قد تم اتخاذه منذ فترة طويلة في الغرب".وتابع: "الآن نحن ببساطة نشهد المرحلة الأخيرة من إضفاء الشرعية عليه (قرار استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب روسيا) في نظر الرأي العام في مجال المعلومات". وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، يوم أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن
https://sarabic.ae/20240913/روسيا-الناتو-يبدأ-حربا-مباشرة-مع-روسيا-إذا-منح-كييف-ضوء-أخضر-لاستخدام-أسلحة-بعيدة-المدى--1092686496.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: الغرب ربما قرر بالفعل السماح لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية قررت "باحتمال كبير جدا" السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب عمق روسيا، وتحاول الآن إضفاء الشرعية على ذلك في نظر الجمهور.
وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي:"اليوم، وباحتمال كبير جدا، يمكننا القول إن قرار رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب روسيا قد تم اتخاذه منذ فترة طويلة في الغرب".
وتابع: "الآن نحن ببساطة نشهد المرحلة الأخيرة من إضفاء الشرعية عليه (قرار استخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب روسيا) في نظر الرأي العام في مجال المعلومات".
وعلق الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، يوم أمس الخميس، على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أيضا، أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن