https://sarabic.ae/20240916/الأسد-يستقبل-أمين-مجلس-الأمن-الروسي-في-دمشق-1092781755.html
الأسد يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي في دمشق
الأسد يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي في دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T13:53+0000
2024-09-16T13:53+0000
2024-09-16T13:53+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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ونشرت الرئاسة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بيانا وجاء فيه: "الرئيس بشار الأسد استقبل سكرتير مجلس أمن الروسي، سيرغي شويغو، وبحث معه مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي".وأضاف البيان بالقول: "كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين".وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما إلى أنه ستتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.وقال بوتين بهذا الصدد: "حضرة السيد الرئيس، إنه لمن دواعي سروري أن أراكم، إننا لم نر بعضنا بعضا منذ فترة طويلة ولدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا بأكملها، أما بالنسبة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، فهناك العديد من الأسئلة هنا أيضًا، كما أن هناك اتجاهات واعدة. آمل أن نتمكن من التحدث معك حول هذا الموضوع".ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، واستطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240725/الأسد-روسيا-وسوريا-اجتازتا-اختبارات-صعبة---1091112430.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
الأسد يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي في دمشق
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، في العاصمة دمشق.
ونشرت الرئاسة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بيانا وجاء فيه: "الرئيس بشار الأسد استقبل سكرتير مجلس أمن الروسي، سيرغي شويغو، وبحث معه مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي".
وأضاف البيان بالقول: "كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين".
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.
ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في قصر الكرملين، حيث أشار في مستهل اللقاء بينهما إلى أنه ستتم مناقشة العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة الذي يميل إلى التصعيد.
كما نوه بوتين إلى أن الطرفين سيبحثان العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وسوريا، لافتا إلى أن هناك الكثير من القضايا والأسئلة المطروحة حولها.
وقال بوتين بهذا الصدد: "حضرة السيد الرئيس، إنه لمن دواعي سروري أن أراكم، إننا لم نر بعضنا بعضا منذ فترة طويلة ولدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا بأكملها، أما بالنسبة لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية، فهناك العديد من الأسئلة هنا أيضًا، كما أن هناك اتجاهات واعدة. آمل أن نتمكن من التحدث معك حول هذا الموضوع".
ومن جهته، أكد الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره الروسي أن البلدين مرا باختبارات صعبة خلال العقود الماضية، واستطاعت موسكو ودمشق المحافظة على هذه العلاقات على مستوى من الثقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤشر بشكل واضح على نضج هذه العلاقات بين البلدين.