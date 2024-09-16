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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240916/الرئيس-الإيراني-إذا-ضربتنا-إسرائيل-فسنضربها-1092783772.html
الرئيس الإيراني: إذا ضربتنا إسرائيل فسنضربها
الرئيس الإيراني: إذا ضربتنا إسرائيل فسنضربها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، محاولة من إسرائيل لجر المنطقة إلى حرب أوسع... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:16+0000
2024-09-16T14:16+0000
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وقال بزشكيان، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل وباغتيال إسماعيل هنية أرادت جر إيران إلى حرب إقليمية"، مضيفا: "نحتفظ بحق الرد وإذا ضربتنا إسرائيل فسنضربها".وفي وقت سابق، صرح القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن "الاحتلال الإسرائيلي سيذوق طعم الانتقام المرير على أفعاله الشريرة"، بحسب قوله.وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "متى وأين وكيف؟.. (الرد الإيراني) بالتأكيد سيتم القيام بذلك بشكل مختلف وسيتم حل هذا اللغز للجميع".وشدد سلامي، بالقول إن "الكيان الصهيوني الغاصب محاصر من قبل المسلمين في قطاع غزة المغتصب. كابوس الرد المؤكد من قبل إيران يقلقهم ليلا نهارا".وكشف قائد الحرس الثوري الإيراني، بالقول: "إنهم لا يستطيعون مواصلة حياتهم السياسية (الإسرائيليون)، ونرى بوادر نهاية حياتهم السياسية، ومسؤولو هذا الكيان قد فقدوا توازنهم العقلي ويعيشون الفوضى. يتظاهرون ضد حكومتهم ليلاً في العاصمة المحتلة. لقد امتدت الحرب إلى أرضهم ولا يوجد طريق للخلاص وهم يعيشون حالة الانتظار كل لحظة".ولفت إلى أنه "لا ينبغي أن تعتقد إسرائيل الغاصبة وحلفاؤها بأنهم سيضربون ويهربون، بل يجب أن يعلموا أنهم سيتلقون الرد ولا يستطيعون الهروب.. سيأخذون العبر، ويستخلصون الدروس الكبيرة بأن يكفوا عن اللعب بذيل الأسد.. الشعب (الإيراني) صامد".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240909/إيران-إسماعيل-هنية-قتل-في-دارنا-وردنا-قادم-لا-محالة-1092527849.html
https://sarabic.ae/20240912/الثأر-لإسماعيل-هنية-أبرز-تعليقات-قادة-إيران-1092650667.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إسماعيل هنية, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني: إذا ضربتنا إسرائيل فسنضربها

14:16 GMT 16.09.2024
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، محاولة من إسرائيل لجر المنطقة إلى حرب أوسع من قطاع غزة.
وقال بزشكيان، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل وباغتيال إسماعيل هنية أرادت جر إيران إلى حرب إقليمية"، مضيفا: "نحتفظ بحق الرد وإذا ضربتنا إسرائيل فسنضربها".
وفي وقت سابق، صرح القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن "الاحتلال الإسرائيلي سيذوق طعم الانتقام المرير على أفعاله الشريرة"، بحسب قوله.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية الراحل، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
إيران: إسماعيل هنية قتل في دارنا وردنا قادم لا محالة
9 سبتمبر, 07:26 GMT
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "متى وأين وكيف؟.. (الرد الإيراني) بالتأكيد سيتم القيام بذلك بشكل مختلف وسيتم حل هذا اللغز للجميع".
وشدد سلامي، بالقول إن "الكيان الصهيوني الغاصب محاصر من قبل المسلمين في قطاع غزة المغتصب. كابوس الرد المؤكد من قبل إيران يقلقهم ليلا نهارا".
وكشف قائد الحرس الثوري الإيراني، بالقول: "إنهم لا يستطيعون مواصلة حياتهم السياسية (الإسرائيليون)، ونرى بوادر نهاية حياتهم السياسية، ومسؤولو هذا الكيان قد فقدوا توازنهم العقلي ويعيشون الفوضى. يتظاهرون ضد حكومتهم ليلاً في العاصمة المحتلة. لقد امتدت الحرب إلى أرضهم ولا يوجد طريق للخلاص وهم يعيشون حالة الانتظار كل لحظة".
الثأر لإسماعيل هنية... أبرز تعليقات قادة إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
وسائط متعددة
"الثأر لإسماعيل هنية"... أبرز تعليقات قادة إيران
12 سبتمبر, 15:36 GMT
ولفت إلى أنه "لا ينبغي أن تعتقد إسرائيل الغاصبة وحلفاؤها بأنهم سيضربون ويهربون، بل يجب أن يعلموا أنهم سيتلقون الرد ولا يستطيعون الهروب.. سيأخذون العبر، ويستخلصون الدروس الكبيرة بأن يكفوا عن اللعب بذيل الأسد.. الشعب (الإيراني) صامد".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
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