https://sarabic.ae/20240916/بايدن-يعلق-على-محاولة-اغتيال-ترامب-ويصدر-تعليمات-بشأن-حماية-الرئيس-السابق-1092752466.html

بايدن يعلق على محاولة اغتيال ترامب ويصدر تعليمات بشأن حماية الرئيس السابق

بايدن يعلق على محاولة اغتيال ترامب ويصدر تعليمات بشأن حماية الرئيس السابق

سبوتنيك عربي

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، على محاولة اغتيال سلفه دونالد ترامب الثانية، مؤكدا أنه لا مكان للعنف السياسي أو لأي شكل من أشكال العنف في... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T01:53+0000

2024-09-16T01:53+0000

2024-09-16T04:07+0000

العالم

جو بايدن

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

محاولة اغتيال

اغتيال

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وقال بايدن في بيان، "أُبلغت من قبل فريقي بشأن ما تحقق فيه سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية كاحتمال لمحاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب اليوم".وأضاف، "‏هناك مشتبه به قيد الاحتجاز، وأثني على عمل جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وجهودهم لحماية الرئيس السابق ومن حوله".وشدد بايدن، "‏كما قلت مرات عديدة، لا مكان للعنف السياسي أو لأي شكل من أشكال العنف في بلادنا، وقد وجهت فريقي للتأكد من أن جهاز الخدمة السرية يمتلك كل الموارد والإمكانيات والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق بشكل مستمر".وتعتقد السلطات الأمريكية أن حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع أمس الأحد في فلوريدا، كان محاولة فاشلة لاغتياله.وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".وقال ترامب في بيان بعد إطلاق النار عليه، "أنا بخير وبصحة جيدة.. لن يوقفني شيء.. لن أستسلم أبدا".

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العالم, جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, محاولة اغتيال, اغتيال