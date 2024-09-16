https://sarabic.ae/20240916/بايدن-يعلق-محاول-اغتيال-ترامب-ويصدر-تعليمات-بشأن-حماية-الرئيس-السابق-1092752466.html
بايدن يعلق محاول اغتيال ترامب ويصدر تعليمات بشأن حماية الرئيس السابق
بايدن يعلق محاول اغتيال ترامب ويصدر تعليمات بشأن حماية الرئيس السابق
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، على محاولة اغتيال سلفه دونالد ترامب الثانية، مؤكدا أنه لا مكان للعنف السياسي أو لأي شكل من أشكال العنف في... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T01:53+0000
2024-09-16T01:53+0000
2024-09-16T01:53+0000
العالم
جو بايدن
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الولايات المتحدة الأمريكية
محاولة اغتيال
اغتيال
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وقال بايدن في بيان، "أُبلغت من قبل فريقي بشأن ما تحقق فيه سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية كاحتمال لمحاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب اليوم".وأضاف، "هناك مشتبه به قيد الاحتجاز، وأثني على عمل جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وجهودهم لحماية الرئيس السابق ومن حوله".وشدد بايدن، "كما قلت مرات عديدة، لا مكان للعنف السياسي أو لأي شكل من أشكال العنف في بلادنا، وقد وجهت فريقي للتأكد من أن جهاز الخدمة السرية يمتلك كل الموارد والإمكانيات والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق بشكل مستمر".وتعتقد السلطات الأمريكية أن حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع أمس الأحد في فلوريدا، كان محاولة فاشلة لاغتياله.وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".وقال ترامب في بيان بعد إطلاق النار عليه، "أنا بخير وبصحة جيدة.. لن يوقفني شيء.. لن أستسلم أبدا".
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العالم, جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, محاولة اغتيال, اغتيال
العالم, جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, محاولة اغتيال, اغتيال
بايدن يعلق محاول اغتيال ترامب ويصدر تعليمات بشأن حماية الرئيس السابق
علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، على محاولة اغتيال سلفه دونالد ترامب الثانية، مؤكدا أنه لا مكان للعنف السياسي أو لأي شكل من أشكال العنف في الولايات المتحدة.
وقال بايدن في بيان، "أُبلغت من قبل فريقي بشأن ما تحقق فيه سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية
كاحتمال لمحاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب اليوم".
وأضاف، "هناك مشتبه به قيد الاحتجاز، وأثني على عمل جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وجهودهم لحماية الرئيس السابق ومن حوله".
ولفت إلى أنه يشعر بالارتياح لكون الرئيس السابق لم يصب بأذى، مشيرا إلى أنه هناك تحقيق جارٍ في هذه الحادثة، بينما تجمع السلطات المزيد من التفاصيل حول ما حدث.
وشدد بايدن، "كما قلت مرات عديدة، لا مكان للعنف السياسي أو لأي شكل من أشكال العنف في بلادنا، وقد وجهت فريقي للتأكد من أن جهاز الخدمة السرية يمتلك كل الموارد والإمكانيات والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق بشكل مستمر".
وتعتقد السلطات الأمريكية أن حادث إطلاق النار بالقرب من نادي الغولف الخاص بالمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع أمس الأحد في فلوريدا، كان محاولة فاشلة لاغتياله.
وأكدت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي السابق في مكان آمن بعد "إطلاق نار بالقرب مكان وجوده".