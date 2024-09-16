https://sarabic.ae/20240916/تركيا-تعلن-تعزيز-القبة-الفولاذية-بإنجاز-جديد-للردع-بعيد-المدى-1092755136.html

تركيا تعلن تعزيز "القبة الفولاذية" بإنجاز جديد للردع بعيد المدى

تركيا تعلن تعزيز "القبة الفولاذية" بإنجاز جديد للردع بعيد المدى

سبوتنيك عربي

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في تركيا، مساء أمس الأحد، عن تعزيز نظام الدفاع الجوي المحلي المعروف بـ"القبة الفولاذية"، وذلك بعد نجاح اختبار إطلاق صاروخ من... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T06:44+0000

2024-09-16T06:44+0000

2024-09-16T06:44+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، بيانا صادرا عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، أكدت فيه "نجاح الاختبار، الذي تم في مركز الاختبارات بولاية سينوب (شمالي البلاد)، يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلين عن رئاسة الصناعات الدفاعية، والقوات المسلحة التركية".ولفت البيان إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مشروع نظام الدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى "سايبر"، الذي تم توقيعه بين رئاسة الصناعات الدفاعية والشركات التركية المتخصصة مثل "أسيلسان" و"روكتسان"، في 15 يناير/ كانون الثاني 2018.من جانبه، قال مدير الصناعات الدفاعية التركية، خلوك غورغون، إن "المنظومة تستهدف توفير دفاع جوي طويل المدى لحماية المنشآت الاستراتيجية من الهجمات المعادية"، مشيرًا إلى أن "المنظومة ستكون قادرة على التصدي للطائرات المقاتلة والصواريخ المجنحة، كما سيتم العمل على تطوير قدرات المنظومة مستقبلاً للتصدي للصواريخ البالستية".وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لشركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، أحمد آقيول، اعتزام بلاده مشاركة نظام الدفاع الجوي المحلي "القبة الفولاذية" مع الدول الصديقة والحليفة لبلاده بعد إنجازها في تركيا، بحسب قوله.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن آقيول أعرب عن فخره برؤية طائرة شركة "توساش" التركية، "حُرجيت" تحلق في سماء مصر، مشيرًا إلى أن شركته توفر الأنظمة الإلكترونية والذخائر لهذه الطائرة وأمثالها من الطائرات المحلية.جاءت تصريحات آقيول، على هامش معرض مصر الدولي للطيران، الذي أقيم بمطار العلمين الدولي، في الفترة بين 3 و5 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة 100 دولة، من بينها تركيا.وقال آقيول: "نحن هنا لعرض مستوى منتجاتنا على الشركاء الدوليين ولأصحاب المصلحة في مصر، وعلى المهتمين في المنطقة"، وتابع: "نحن هنا لفتح الباب أمام تعاون جديد وللإسهام في تعزيز هذا الجو الإيجابي في العلاقات التركية المصرية، من خلال فرص التعاون الجديدة التي سنبدأها".ولفت المسؤول التركي إلى أن "القبة الفولاذية جمعت منتجات الشركات التركية من رادارات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التعرف على الأصدقاء والأعداء، ومن أنظمة الوقاية من المسيَّرات إلى أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية"، مؤكدًا حرص الجانب التركي على "مشاركة نظام "القبة الفولاذية" مع الدول الصديقة والحليفة".وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي التركي، حيث تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي" و"توبيتاك ساغا"، لتنفيذ مشروع "القبة الفولاذية"، الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع أنظمة عدة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.

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