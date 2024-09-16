https://sarabic.ae/20240916/حصلوا-على-معلومات-سرية-الادعاء-التركي-يطالب-بسجن-20-عميلا-للموساد-1092776904.html
"حصلوا على معلومات سرية".. الادعاء التركي يطالب بسجن 20 عميلا للموساد
"حصلوا على معلومات سرية".. الادعاء التركي يطالب بسجن 20 عميلا للموساد
سبوتنيك عربي
طالب مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول، اليوم الاثنين، في دعوى قضائية، بسجن 20 شخصا متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T12:27+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "TRT" عربي، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام التركي رفع دعوى قضائية ضد المتهمين العشرين، حيث جاء في لائحة الاتهام أن 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة "تجسس دولي" لصالح جهاز الموساد ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.وأوضح المكتب التركي أن عناصر من الموساد تواصلوا مع المتهمين - الذين ألقي القبض عليهم في تركيا على فترات متفاوتة - عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على معلومات عن الأشخاص المستهدفين.ولفت الموقع إلى أن "المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة حماس استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في الموساد".وحصل المتهمون على أموال من جهاز الموساد الإٌسرائيلي مقابل عملهم التجسسي، خاصة عبر نظام التحويل البنكي والعملة المشفرة ونظام إرسال الأموال "ويسترن يونيون".ويأتي هذا فيما طالب مكتب المدعي التركي بسجن المتهمين من 18 عاما إلى 45 عاما بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري"، على أن يمثل المتهمون أمام القاضي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20240802/وزير-الخارجية-التركي-إنه-لأمر-مريض-أن-يجعل-وزير-خارجية-إسرائيل-أنقرة-وأردوغان-موضوعا-لأوهامه-الخاصة-1091369414.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم
"حصلوا على معلومات سرية".. الادعاء التركي يطالب بسجن 20 عميلا للموساد
طالب مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول، اليوم الاثنين، في دعوى قضائية، بسجن 20 شخصا متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وذكر الموقع
الإلكتروني "TRT" عربي، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعي العام التركي رفع دعوى قضائية ضد المتهمين العشرين، حيث جاء في لائحة الاتهام أن 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة "تجسس دولي" لصالح جهاز الموساد ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.
وأوضح المكتب التركي أن عناصر من الموساد تواصلوا مع المتهمين - الذين ألقي القبض عليهم في تركيا على فترات متفاوتة - عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر وسائل التواصل الاجتماعي
بهدف الحصول على معلومات عن الأشخاص المستهدفين.
ولفت الموقع إلى أن "المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة حماس استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية
، ثم شاركوها مع ضباط في الموساد".
وحصل المتهمون على أموال من جهاز الموساد الإٌسرائيلي مقابل عملهم التجسسي، خاصة عبر نظام التحويل البنكي والعملة المشفرة ونظام إرسال الأموال "ويسترن يونيون".
ويأتي هذا فيما طالب مكتب المدعي التركي بسجن المتهمين من 18 عاما إلى 45 عاما بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري"، على أن يمثل المتهمون أمام القاضي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.