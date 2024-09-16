https://sarabic.ae/20240916/دولة-عربية-تصبح-قوة-صاعدة-رئيسية-لمراكز-البيانات-على-المستوى-الأفريقي-1092757254.html
دولة عربية تصبح قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات على المستوى الأفريقي
دولة عربية تصبح قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات على المستوى الأفريقي
سبوتنيك عربي
أفاد موقع إلكتروني غربي، اليوم الاثنين، بأن دولة عربية أصبحت قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات على المستوى الأفريقي. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T07:47+0000
2024-09-16T07:47+0000
2024-09-16T07:47+0000
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وأكد موقع "دابليو ميديا"، صباح اليوم الاثنين، أن دولة المغرب، باتت قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات ومجال الحوسبة السحابية على المستوى الأفريقي، وذلك في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في أفريقيا.وأشار الموقع إلى أن قطاع الحوسبة والبيانات سيكون له دورا محوريا في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه مع تطور الاقتصاد الرقمي في القارة السمراء، ستلعب صناعة مراكز البيانات دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.وأكد الموقع الإلكتروني أن "مسار تطور قطاع مراكز البيانات في المغرب، منذ العام 2000، حين كان يلبي في الأساس الطلب المحلي من قطاع الاتصالات، لكن المملكة المغربية باتت واحدة من بين خمس أسواق رئيسية لمراكز البيانات في إفريقيا، وبوابة اتصال بين إفريقيا وأوروبا".ومن المتوقع وصول حجم سوق مراكز البيانات في المغرب، إلى استثمارات تبلغ 51 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وكذلك معدلا سنويا يبلغ 11 %، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.ولفت الموقع إلى أن "هذا الرقم يعود إلى ارتفاع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، خلال السنوات المقبلة، ففي الربع الثالث من سنة 2023، أعلنت شركة "تدبير استثمار البنية التحتية الإفريقية" عن استثمار بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، في مشروع مشترك جديد مع مرافق "N+ONE Data Centres".ويعود الهدف من المشروع المشترك إلى سد الفجوة في البنية التحتية الرقمية في القارة السمراء، من خلال توفير بنية تحتية رقمية عالية الجودة، مع العمل على توسع الشركات المحلية والدولية داخل السوق الأفريقية.
https://sarabic.ae/20200301/رئيس-الحكومة-المغربية-يدعو-للتسلح-بالمعلومات-دفاعا-عن-المملكة-1044724087.html
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اقتصاد, منوعات, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, منوعات, أخبار المغرب اليوم
دولة عربية تصبح قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات على المستوى الأفريقي
أفاد موقع إلكتروني غربي، اليوم الاثنين، بأن دولة عربية أصبحت قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات على المستوى الأفريقي.
وأكد موقع
"دابليو ميديا"، صباح اليوم الاثنين، أن دولة المغرب، باتت قوة صاعدة رئيسية لمراكز البيانات ومجال الحوسبة السحابية على المستوى الأفريقي، وذلك في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في أفريقيا.
وأشار الموقع إلى أن قطاع الحوسبة والبيانات سيكون له دورا محوريا في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه مع تطور الاقتصاد الرقمي في القارة السمراء، ستلعب صناعة مراكز البيانات دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الموقع الإلكتروني أن "مسار تطور قطاع مراكز البيانات في المغرب، منذ العام 2000، حين كان يلبي في الأساس الطلب المحلي من قطاع الاتصالات، لكن المملكة المغربية
باتت واحدة من بين خمس أسواق رئيسية لمراكز البيانات في إفريقيا، وبوابة اتصال بين إفريقيا وأوروبا".
ومن المتوقع وصول حجم سوق مراكز البيانات في المغرب، إلى استثمارات تبلغ 51 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وكذلك معدلا سنويا يبلغ 11 %، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.
ولفت الموقع إلى أن "هذا الرقم يعود إلى ارتفاع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، خلال السنوات المقبلة، ففي الربع الثالث من سنة 2023، أعلنت شركة "تدبير استثمار البنية التحتية الإفريقية" عن استثمار بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، في مشروع مشترك جديد مع مرافق "N+ONE Data Centres".
ويعود الهدف من المشروع المشترك إلى سد الفجوة في البنية التحتية الرقمية في القارة السمراء
، من خلال توفير بنية تحتية رقمية عالية الجودة، مع العمل على توسع الشركات المحلية والدولية داخل السوق الأفريقية.