https://sarabic.ae/20240916/سبوتنيك-ووكالة-الأنباء-القطرية-قنا-توقعان-اتفاقية-شراكة-1092782953.html
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" توقعان اتفاقية شراكة
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" توقعان اتفاقية شراكة
سبوتنيك عربي
أبرمت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ووكالة الأنباء القطرية "قنا"، مذكرة تعاون وتبادل محتوى باللغتين الإنجليزية والعربية، وتعد هذه الاتفاقية الأولى لـ"سبوتنيك"... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:18+0000
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وجرت مراسم التوقيع في مقر"سبوتنيك" في موسكو، ووقع الوثيقة المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، والمدير العام وكالة الأنباء القطرية، أحمد سعيد الرميحي.وخلال حفل التوقيع، حيا كيسيلوف زملاءه وقال:وتابع: "هذا الموقف مشترك بالنسبة لنا ولكم، ففي هذا نجد طاقة تكميلية ونرى هيكلًا تكميليًا، لأن روسيا تؤيد عالما متعدد الأقطاب وتدافع عن مبدأ أن كل شخص يمكنه ويجب أن يكون على طبيعته، عندما لا يفرض أحد أي شيء، ونحن ممتنون لقطر على مثالها في التنمية المشرقة والموقف المستقل، وسوف ندعمها دائما".بدوره، شكر الرميحي، فريق "سبوتنيك" على حسن ضيافتهم، وقال:وجرت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على مدى عام ونصف بمشاركة الحكومة القطرية، وتم إطلاقها بمبادرة من "روسيا سيغودنيا" في عام 2023 بمساعدة سفارة قطر في موسكو.
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قطر, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
قطر, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" توقعان اتفاقية شراكة
14:18 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 16.09.2024)
حصري
أبرمت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ووكالة الأنباء القطرية "قنا"، مذكرة تعاون وتبادل محتوى باللغتين الإنجليزية والعربية، وتعد هذه الاتفاقية الأولى لـ"سبوتنيك" مع وسائل الإعلام القطرية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر"سبوتنيك
" في موسكو، ووقع الوثيقة المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، والمدير العام وكالة الأنباء القطرية، أحمد سعيد الرميحي.
وكجزء من الاتفاقية، اتفق الطرفان على تبادل المواد الإخبارية بشكل منتظم باللغتين الإنجليزية والعربية، وتقديم المساعدة الممكنة لمراسلي وممثلي بعضهم بعض عندما يكونون في روسيا أو قطر.
دميتري كيسيلوف
المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
وخلال حفل التوقيع، حيا كيسيلوف زملاءه وقال:
"نحن معجبون ليس فقط بالتطور السريع الذي تشهده قطر، ولكن أيضًا بموقفها المستقل والتزامها بأسلوب الحياة الفريد الذي تطور ويتم الدفاع عنه في هذا البلد".
دميتري كيسيلوف
المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
وتابع: "هذا الموقف مشترك بالنسبة لنا ولكم، ففي هذا نجد طاقة تكميلية ونرى هيكلًا تكميليًا، لأن روسيا تؤيد عالما متعدد الأقطاب وتدافع عن مبدأ أن كل شخص يمكنه ويجب أن يكون على طبيعته، عندما لا يفرض أحد أي شيء، ونحن ممتنون لقطر على مثالها في التنمية المشرقة والموقف المستقل، وسوف ندعمها دائما".
بدوره، شكر الرميحي، فريق "سبوتنيك" على حسن ضيافتهم، وقال:
أنا سعيد للغاية لأن الفرصة أتيحت لي للتواجد هنا اليوم في وكالة "سبوتنيك" والالتقاء بممثلي فريقكم. نحن متحمسون لفرصة تبادل الخبرات والتقنيات، لقد كانت زيارتنا نتيجة منطقية للكثير من العمل، ونعتقد أن تعاوننا سيكون مثمرًا للغاية".
أحمد سعيد الرميحي
المدير العام لوكالة الأنباء القطرية
وجرت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على مدى عام ونصف بمشاركة الحكومة القطرية، وتم إطلاقها بمبادرة من "روسيا سيغودنيا" في عام 2023 بمساعدة سفارة قطر في موسكو.