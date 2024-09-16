"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" توقعان اتفاقية شراكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240916/سبوتنيك-ووكالة-الأنباء-القطرية-قنا-توقعان-اتفاقية-شراكة-1092782953.html
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" توقعان اتفاقية شراكة
"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" توقعان اتفاقية شراكة
سبوتنيك عربي
أبرمت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ووكالة الأنباء القطرية "قنا"، مذكرة تعاون وتبادل محتوى باللغتين الإنجليزية والعربية، وتعد هذه الاتفاقية الأولى لـ"سبوتنيك"... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:18+0000
2024-09-16T14:50+0000
قطر
روسيا
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092783088_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_e336884af72b3f61c160f4984501e9c5.jpg
وجرت مراسم التوقيع في مقر"سبوتنيك" في موسكو، ووقع الوثيقة المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، والمدير العام وكالة الأنباء القطرية، أحمد سعيد الرميحي.وخلال حفل التوقيع، حيا كيسيلوف زملاءه وقال:وتابع: "هذا الموقف مشترك بالنسبة لنا ولكم، ففي هذا نجد طاقة تكميلية ونرى هيكلًا تكميليًا، لأن روسيا تؤيد عالما متعدد الأقطاب وتدافع عن مبدأ أن كل شخص يمكنه ويجب أن يكون على طبيعته، عندما لا يفرض أحد أي شيء، ونحن ممتنون لقطر على مثالها في التنمية المشرقة والموقف المستقل، وسوف ندعمها دائما".بدوره، شكر الرميحي، فريق "سبوتنيك" على حسن ضيافتهم، وقال:وجرت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على مدى عام ونصف بمشاركة الحكومة القطرية، وتم إطلاقها بمبادرة من "روسيا سيغودنيا" في عام 2023 بمساعدة سفارة قطر في موسكو.
https://sarabic.ae/20240916/سبوتنيك-تجري-ندوة-حوارية-بشأن-مستقبل-عملة-بريكس-والدولار-والعقوبات-بمشاركة-خبراء-دوليين-1092760306.html
https://sarabic.ae/20240914/أكاديمي-جزائري-وسائل-الإعلام-الروسية-تكشف-زاوية-أخرى-للأحداث-وهذا-يقلق-أمريكا-1092707923.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092783088_8:0:719:533_1920x0_80_0_0_99d4860efc09260d9911e0c0c73515ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
قطر, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري

"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" توقعان اتفاقية شراكة

14:18 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 16.09.2024)
© Sputnik"سبوتنيك" ووكالة الأنباء القطرية توقعان اتفاقية شراكة
سبوتنيك ووكالة الأنباء القطرية توقعان اتفاقية شراكة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أبرمت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ووكالة الأنباء القطرية "قنا"، مذكرة تعاون وتبادل محتوى باللغتين الإنجليزية والعربية، وتعد هذه الاتفاقية الأولى لـ"سبوتنيك" مع وسائل الإعلام القطرية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر"سبوتنيك" في موسكو، ووقع الوثيقة المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيلوف، والمدير العام وكالة الأنباء القطرية، أحمد سعيد الرميحي.

وكجزء من الاتفاقية، اتفق الطرفان على تبادل المواد الإخبارية بشكل منتظم باللغتين الإنجليزية والعربية، وتقديم المساعدة الممكنة لمراسلي وممثلي بعضهم بعض عندما يكونون في روسيا أو قطر.

المدير العام للمجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا ديمتري كيسيليف - سبوتنيك عربي
دميتري كيسيلوف
المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
ندوة حوارية بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة بعنوان الأغلبية العالمية في القرن الحادي والعشرين: مواجهة العقوبات والبحث عن بديل للدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
"سبوتنيك" تجري ندوة حوارية بشأن مستقبل عملة "بريكس" والدولار والعقوبات بمشاركة خبراء دوليين
09:08 GMT
وخلال حفل التوقيع، حيا كيسيلوف زملاءه وقال:

"نحن معجبون ليس فقط بالتطور السريع الذي تشهده قطر، ولكن أيضًا بموقفها المستقل والتزامها بأسلوب الحياة الفريد الذي تطور ويتم الدفاع عنه في هذا البلد".

المدير العام للمجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا ديمتري كيسيليف - سبوتنيك عربي
دميتري كيسيلوف
المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"
وتابع: "هذا الموقف مشترك بالنسبة لنا ولكم، ففي هذا نجد طاقة تكميلية ونرى هيكلًا تكميليًا، لأن روسيا تؤيد عالما متعدد الأقطاب وتدافع عن مبدأ أن كل شخص يمكنه ويجب أن يكون على طبيعته، عندما لا يفرض أحد أي شيء، ونحن ممتنون لقطر على مثالها في التنمية المشرقة والموقف المستقل، وسوف ندعمها دائما".
شعار وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
أكاديمي جزائري: وسائل الإعلام الروسية تكشف زاوية أخرى للأحداث وهذا يقلق أمريكا
14 سبتمبر, 10:45 GMT
بدوره، شكر الرميحي، فريق "سبوتنيك" على حسن ضيافتهم، وقال:

أنا سعيد للغاية لأن الفرصة أتيحت لي للتواجد هنا اليوم في وكالة "سبوتنيك" والالتقاء بممثلي فريقكم. نحن متحمسون لفرصة تبادل الخبرات والتقنيات، لقد كانت زيارتنا نتيجة منطقية للكثير من العمل، ونعتقد أن تعاوننا سيكون مثمرًا للغاية".

أحمد سعيد الرميحي
المدير العام لوكالة الأنباء القطرية
وجرت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على مدى عام ونصف بمشاركة الحكومة القطرية، وتم إطلاقها بمبادرة من "روسيا سيغودنيا" في عام 2023 بمساعدة سفارة قطر في موسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала