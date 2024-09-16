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08:17 GMT
29 د
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الإنسان والثقافة
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لحظة تحطم مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية في رفح... فيديو
لحظة تحطم مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية في رفح... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية في رفح قبل أيام، خلال مهمة إخلاء جرحى. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T20:46+0000
2024-09-16T20:46+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار مدينة رفح
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ويظهر الفيديو تحليق المروحية في أجواء المدينة قبل لحظات من انحراف مقدمتها باتجاه الأرض وتحطمها.كما يظهر الفيديو أن المروحية كانت تحاول الاقتراب من الأرض فيما يبدوا أنها محاولة للهبوط نتج عنها تكون موجات من الأتربة حول الطائرة تصاعدت بصورة كبيرة عقب تحطمها.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين جراء تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" خلال هبوطها في رفح بغزة لمهمة إجلاء جندي مصاب في الـ11 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وقال إن تحطمها لم ينتج عن نيران معادية، وأنه يجري التحقيق في الحادث.ويعتمد الجيش الإسرائيلي بصورة أساسية على مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية، التي توصف بـ"العمود الفقري" لمروحيات النقل والإنقاذ التابعة له، حسبما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، في تعليقه على تحطم مروحية من هذا الطراز في قطاع غزة.وتصنف "بلاك هوك" بأنها مروحية نقل أمريكية متعددة المهام يوجد منها طرازات مختلفة وتستخدمها نحو 30 دولة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه يمكن استخدامها في مهام وتشمل مهام البحث والإنقاذ وإسعاف المصابين ومكافحة الحرائق، إضافة إلى المهام القتالية إذا تطلب الأمر.ولفت الموقع إلى أن هذه الطائرة يمكن إسقاطها بواسطة قذائف "آر بي جي"، مشيرا إلى أن هذا السلاح تم استخدامها لإسقاط اثنتين منها خلال التدخل الأمريكي في الصومال وما تبع ذلك من كارثة أدت إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي أمريكي، لكن الجيش الإسرائيلي ينفي أن تكون تحطمت بنيران معادية.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام مما تسبب في حصيلة قتلى بين الفلسطينيين في القطاع تتجاوز 41 ألف قتيل وأكثرمن 95 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240911/بعد-تحطمها-في-غزة-معلومات-عن-مروحية-بلاك-هوك-الإسرائيلية-1092610212.html
إسرائيل
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار مدينة رفح

لحظة تحطم مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية في رفح... فيديو

20:46 GMT 16.09.2024
© Sputnikمروحية بلاك هوك
مروحية بلاك هوك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
رصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية في رفح قبل أيام، خلال مهمة إخلاء جرحى.
ويظهر الفيديو تحليق المروحية في أجواء المدينة قبل لحظات من انحراف مقدمتها باتجاه الأرض وتحطمها.
كما يظهر الفيديو أن المروحية كانت تحاول الاقتراب من الأرض فيما يبدوا أنها محاولة للهبوط نتج عنها تكون موجات من الأتربة حول الطائرة تصاعدت بصورة كبيرة عقب تحطمها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين جراء تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" خلال هبوطها في رفح بغزة لمهمة إجلاء جندي مصاب في الـ11 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وقال إن تحطمها لم ينتج عن نيران معادية، وأنه يجري التحقيق في الحادث.
مروحية بلاك هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
بعد تحطمها في غزة... معلومات عن مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية
11 سبتمبر, 12:03 GMT
ويعتمد الجيش الإسرائيلي بصورة أساسية على مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية، التي توصف بـ"العمود الفقري" لمروحيات النقل والإنقاذ التابعة له، حسبما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، في تعليقه على تحطم مروحية من هذا الطراز في قطاع غزة.
وتصنف "بلاك هوك" بأنها مروحية نقل أمريكية متعددة المهام يوجد منها طرازات مختلفة وتستخدمها نحو 30 دولة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه يمكن استخدامها في مهام وتشمل مهام البحث والإنقاذ وإسعاف المصابين ومكافحة الحرائق، إضافة إلى المهام القتالية إذا تطلب الأمر.
ولفت الموقع إلى أن هذه الطائرة يمكن إسقاطها بواسطة قذائف "آر بي جي"، مشيرا إلى أن هذا السلاح تم استخدامها لإسقاط اثنتين منها خلال التدخل الأمريكي في الصومال وما تبع ذلك من كارثة أدت إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي أمريكي، لكن الجيش الإسرائيلي ينفي أن تكون تحطمت بنيران معادية.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام مما تسبب في حصيلة قتلى بين الفلسطينيين في القطاع تتجاوز 41 ألف قتيل وأكثرمن 95 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
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