بعد تحطمها في غزة... معلومات عن مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية
© AP Photo / Boris Grdanoskiمروحية بلاك هوك الأمريكية
© AP Photo / Boris Grdanoski
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تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة الـ19 عالميا والـ4 في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك المروحيات التي يقدر عددها بـ146 مروحية من طرازات متنوعة.
ويعتمد الجيش الإسرائيلي بصورة أساسية على مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية، التي توصف بـ"العمود الفقري" لمروحيات النقل والإنقاذ التابعة له، حسبما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، في تعليقه على تحطم مروحية من هذا الطراز في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.
ووصف الموقع تحطم المروحية بأنه أول حادث مميت تتعرض له "بلاك هوك"، التي دخلت الخدمة في الجيش الإسرائيلي قبل 30 عاما.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل جنديين اثنين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في مدينة رفح الفلسطينية".
وتصنف "بلاك هوك" بأنها مروحية نقل أمريكية متعددة المهام يوجد منها طرازات مختلفة وتستخدمها نحو 30 دولة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
وتشمل مهام "بلاك هوك":
عمليات البحث والإنقاذ
إسعاف المصابين
الدعم القتالي للقوات البرية
مكافحة الحرائق والكوارث
⚡️ الجيش الإسرائيلي:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 11, 2024
مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين جراء تحطم مروحية خلال هبوطها في رفح بغزة لمهمة إجلاء مصاب. pic.twitter.com/md8Ih6p6n8
وبحسب موقع "لوكهيد مارتين" الأمريكي، فإنه تم إنتاج نحو 4 آلاف طائرة من جميع طرازات الطائرة، ويتم تزويد النسخة المسلحة منها بمدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة مضادة للألغام.
أما نسخة النقل العسكري "يو إتش - 60"، فتصنف ضمن مروحيات النقل متوسطة الحمولة، بحسب موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي، الذي أورد أبرز المواصفات الفنية للطائرة، التي يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 1979.
السرعة: 285 كلم/ الساعة.
المدى: 584 كلم.
الطاقم: 3 أو 4 أفراد حسب النسخة.
الحمولة من الجنود: 11 جنديا بعتادهم.
الطول بالمراوح: 15.2 متر.
العرض بالمراوح: 16.3 متر.
الارتفاع: 3.7 متر.
الوزن فارغة: 5.2 طن.
الوزن بكامل حمولتها: 11.1 طن.
الحمولة: 4.6 طن.
ولفت الموقع إلى أن هذه الطائرة يمكن إسقاطها بواسطة قذائف "آر بي جي"، مشيرا إلى أن هذا السلاح تم استخدامها لإسقاط اثنين منها خلال التدخل الأمريكي في الصومال وما تبع ذلك من كارثة أدت إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي أمريكي.
وفي تعليقه على تحطم المروحية، قال الجيش الإسرائيلي إنها تحطمت، الليلة الماضية، خلال هبوطها بمنطقة رفح بقطاع غزة، خلال مهمة نقل مقاتل أصيب بجروح، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي أظهر أنها لم تتحطم بنيران معادية.
#عاجل 🔵 خلال الليلة الماضية، مروحية "ينشوف" تابعة لسلاح الجو، كانت تؤدي مهمة نقل مقاتل أصيب بجروح لتلقي العلاج الطبي في مستشفى، تحطمت في منطقة رفح خلال هبوطها.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 11, 2024
🔵بعد التحقيق الأولي، يتبيّن أن التحطم لم ينتج عن نيران معادية. لا يزال التحقيق في سبب التحطم جاريًا. ولم يطرأ تغيير… pic.twitter.com/zgLSrynRMq
سمعة السلاح الأمريكي
تتراجع سمعة السلاح الأمريكي عالميا بصورة متسارعة نتيجة الفشل المتكرر في العديد من ساحات القتال والمواجهات العسكرية حول العالم وخاصة في مجال أسلحة الجو، التي كانت تمثل رأس الحربة للقوة العسكرية الأمريكية.
فخلال الشهر الماضي، تحطمت مقاتلة "إف - 16" الأمريكية في أوكرانيا ضمن سلسلة من حوادث الطائرة، التي كانت تعتمد عليها إسرائيل بصورة أساسية، وفي اليمن فقد الجيش الأمريكي 9 طائرات بدون طيار من طراز "إم كيو - 9"، كان آخرها، ما تم الإعلان عنه هذه الأسبوع.
ويضاف إلى ذلك فشل الأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ 11 شهرا في تحقيق أهدافه العسكرية بالقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي كان آخرها تحطم "بلاك هوك".
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
© Sputnik