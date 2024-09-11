https://sarabic.ae/20240911/بعد-تحطمها-في-غزة-معلومات-عن-مروحية-بلاك-هوك-الإسرائيلية-1092610212.html

بعد تحطمها في غزة... معلومات عن مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية

بعد تحطمها في غزة... معلومات عن مروحية "بلاك هوك" الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة الـ19 عالميا والـ4 في الشرق الأوسط، ويشمل ذلك المروحيات التي يقدر عددها بـ146 مروحية من طرازات متنوعة. 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T12:03+0000

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2024-09-11T12:03+0000

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ويعتمد الجيش الإسرائيلي بصورة أساسية على مروحيات "بلاك هوك" الأمريكية، التي توصف بـ"العمود الفقري" لمروحيات النقل والإنقاذ التابعة له، حسبما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، في تعليقه على تحطم مروحية من هذا الطراز في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.ووصف الموقع تحطم المروحية بأنه أول حادث مميت تتعرض له "بلاك هوك"، التي دخلت الخدمة في الجيش الإسرائيلي قبل 30 عاما.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل جنديين اثنين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في مدينة رفح الفلسطينية".وتصنف "بلاك هوك" بأنها مروحية نقل أمريكية متعددة المهام يوجد منها طرازات مختلفة وتستخدمها نحو 30 دولة، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.وتشمل مهام "بلاك هوك":وبحسب موقع "لوكهيد مارتين" الأمريكي، فإنه تم إنتاج نحو 4 آلاف طائرة من جميع طرازات الطائرة، ويتم تزويد النسخة المسلحة منها بمدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة مضادة للألغام.أما نسخة النقل العسكري "يو إتش - 60"، فتصنف ضمن مروحيات النقل متوسطة الحمولة، بحسب موقع "ميليتاري فاكتور" الأمريكي، الذي أورد أبرز المواصفات الفنية للطائرة، التي يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 1979.ولفت الموقع إلى أن هذه الطائرة يمكن إسقاطها بواسطة قذائف "آر بي جي"، مشيرا إلى أن هذا السلاح تم استخدامها لإسقاط اثنين منها خلال التدخل الأمريكي في الصومال وما تبع ذلك من كارثة أدت إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي أمريكي.وفي تعليقه على تحطم المروحية، قال الجيش الإسرائيلي إنها تحطمت، الليلة الماضية، خلال هبوطها بمنطقة رفح بقطاع غزة، خلال مهمة نقل مقاتل أصيب بجروح، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي أظهر أنها لم تتحطم بنيران معادية.سمعة السلاح الأمريكيتتراجع سمعة السلاح الأمريكي عالميا بصورة متسارعة نتيجة الفشل المتكرر في العديد من ساحات القتال والمواجهات العسكرية حول العالم وخاصة في مجال أسلحة الجو، التي كانت تمثل رأس الحربة للقوة العسكرية الأمريكية.فخلال الشهر الماضي، تحطمت مقاتلة "إف - 16" الأمريكية في أوكرانيا ضمن سلسلة من حوادث الطائرة، التي كانت تعتمد عليها إسرائيل بصورة أساسية، وفي اليمن فقد الجيش الأمريكي 9 طائرات بدون طيار من طراز "إم كيو - 9"، كان آخرها، ما تم الإعلان عنه هذه الأسبوع.ويضاف إلى ذلك فشل الأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي منذ 11 شهرا في تحقيق أهدافه العسكرية بالقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي كان آخرها تحطم "بلاك هوك".

https://sarabic.ae/20240911/ضربة-موجعة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-لم-تحدث-منذ-30-عاما-1092601976.html

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