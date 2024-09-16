مدينة إسبانية تطالب السياح البريطانيين بـ"ارتداء ملابسهم الكاملة"... صور
© Photo / Unsplashسائحون في مدينة غرناطة الإسبانية
© Photo / Unsplash
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نشرت سلطات مدينة ملقا الإسبانية، عددا من اللوحات الإعلانية تطالب فيها السياح البريطانيين بارتداء ملابسهم بالكامل، وذلك في ظل الإحباط، الذي أصاب المدينة بسبب الملابس السياحية، التي وُصفت بـ"غير المناسبة لأعراف المدينة الإسبانية".
وقال موقع "firstpost"، إن "المسؤولين في مدينة ملقا، اتخذوا موقفا حازما من خلال حملة واسعة النطاق، تتضمن 17 لوحة إعلانية كبيرة والعديد من اللافتات، أطلقتها إدارة السياحة في المدينة، خلال موسم الذروة السياحي، حيث تعتبر ملقا من المدن المفضلة للسياح البريطانيين في كوستا ديل سول بإسبانيا، بسبب طقسها المشمس وسهولة الوصول إليها من المملكة المتحدة".
وكشفت هيئة السياحة في ملقا، عن 4 لافتات جديدة مكتوبة باللغة الإنجليزية ويظهر فيها العلم البريطاني، إذ تقول كُتب على إحدى اللافتات البارزة: "ارتدِ ملابس كاملة، سواء في الشارع أو في الأماكن العامة، ارتدِ دائما ملابس عُلوية من باب الاحترام والنظافة".
#Málaga lanza campaña para recordarle a los turistas británicos cómo deben vestir #CaribbeanNewsDigital https://t.co/Xk9DfWcrnO— Armando de la Garza / México Extraordinario (@ArmandodelaGza) September 15, 2024
وأعرب السكان المحليون عن إحباطهم من السياح، الذين يتجولون مرتدين فقط ملابس السباحة أو السراويل القصيرة، وردًا على ذلك، طالبت اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء المدينة الزوار بـ"ارتداء الملابس المناسبة" و"الملابس الكاملة".
وفي وقت سابق، فرضت قاعة المدينة غرامات باهظة على أي شخص يُرى في الشارع أو الأماكن العامة دون ملابس أو يرتدي ملابس داخلية فقط، ووصلت تلك الغرامات إلى 750 يورو، حتى أنهم فرضوا غرامة قدرها 250 يورو على أولئك، الذين تركوا أمتعتهم على الشاطئ أو أولئك الذين طالبوا بأسِرّة الشاطئ.
👉 Spanish City’s Billboards Urge British Tourists: 'Keep Your Clothes On and Behave'— DI MONAK 🌍 (@ILordOfCruise) September 13, 2024
⏺ Malaga, a popular destination for British tourists, has launched a campaign to address unruly visitor behaviour. Billboards around the city urge tourists to "dress completely," respect pic.twitter.com/dBCe8OvomS
وتتناول لافتة أخرى التلوث الضوضائي وتنصح الزوار بـ"احترام ساعات النوم" للسكان، بما في ذلك كبار السن والطلاب والعمال، وتشجع على تجنب الصراخ بصوت عالٍ أو الغناء أو تشغيل الموسيقى في الأماكن العامة.
ويعد إلقاء القمامة أيضًا مصدر قلق كبير في المدينة، مع وجود لافتات تحثّ السياح على "الحفاظ على نظافة المدينة" باستخدام صناديق القمامة والعناية بالآثار التاريخية والحدائق والمقاعد العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تذكير راكبي الـ"سكوتر"، بأن "الأرصفة مخصصة للمشاة"، في محاولة لمكافحة تصرفات الزوار، الذين يقودون بشكل عشوائي في ممرات الدراجات، ويغزون مناطق المشاة.