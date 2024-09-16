https://sarabic.ae/20240916/مدينة-إسبانية-تطالب-السياح-البريطانيين-بـارتداء-ملابسهم-الكاملة-صور-1092754265.html

مدينة إسبانية تطالب السياح البريطانيين بـ"ارتداء ملابسهم الكاملة"... صور

مدينة إسبانية تطالب السياح البريطانيين بـ"ارتداء ملابسهم الكاملة"... صور

سبوتنيك عربي

نشرت سلطات مدينة ملقا الإسبانية، عددا من اللوحات الإعلانية تطالب فيها السياح البريطانيين بارتداء ملابسهم بالكامل، وذلك في ظل الإحباط، الذي أصاب المدينة بسبب... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T05:33+0000

2024-09-16T05:33+0000

2024-09-16T05:33+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092754080_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d67207469dba991c9f8ad088b2d90c28.jpg

وقال موقع "firstpost"، إن "المسؤولين في مدينة ملقا، اتخذوا موقفا حازما من خلال حملة واسعة النطاق، تتضمن 17 لوحة إعلانية كبيرة والعديد من اللافتات، أطلقتها إدارة السياحة في المدينة، خلال موسم الذروة السياحي، حيث تعتبر ملقا من المدن المفضلة للسياح البريطانيين في كوستا ديل سول بإسبانيا، بسبب طقسها المشمس وسهولة الوصول إليها من المملكة المتحدة".وكشفت هيئة السياحة في ملقا، عن 4 لافتات جديدة مكتوبة باللغة الإنجليزية ويظهر فيها العلم البريطاني، إذ تقول كُتب على إحدى اللافتات البارزة: "ارتدِ ملابس كاملة، سواء في الشارع أو في الأماكن العامة، ارتدِ دائما ملابس عُلوية من باب الاحترام والنظافة".وأعرب السكان المحليون عن إحباطهم من السياح، الذين يتجولون مرتدين فقط ملابس السباحة أو السراويل القصيرة، وردًا على ذلك، طالبت اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء المدينة الزوار بـ"ارتداء الملابس المناسبة" و"الملابس الكاملة".وفي وقت سابق، فرضت قاعة المدينة غرامات باهظة على أي شخص يُرى في الشارع أو الأماكن العامة دون ملابس أو يرتدي ملابس داخلية فقط، ووصلت تلك الغرامات إلى 750 يورو، حتى أنهم فرضوا غرامة قدرها 250 يورو على أولئك، الذين تركوا أمتعتهم على الشاطئ أو أولئك الذين طالبوا بأسِرّة الشاطئ.وتتناول لافتة أخرى التلوث الضوضائي وتنصح الزوار بـ"احترام ساعات النوم" للسكان، بما في ذلك كبار السن والطلاب والعمال، وتشجع على تجنب الصراخ بصوت عالٍ أو الغناء أو تشغيل الموسيقى في الأماكن العامة.ويعد إلقاء القمامة أيضًا مصدر قلق كبير في المدينة، مع وجود لافتات تحثّ السياح على "الحفاظ على نظافة المدينة" باستخدام صناديق القمامة والعناية بالآثار التاريخية والحدائق والمقاعد العامة.بالإضافة إلى ذلك، يتم تذكير راكبي الـ"سكوتر"، بأن "الأرصفة مخصصة للمشاة"، في محاولة لمكافحة تصرفات الزوار، الذين يقودون بشكل عشوائي في ممرات الدراجات، ويغزون مناطق المشاة.

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار, بريطانيا